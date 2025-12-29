1. Samuel 7

Schöningh’sche Bibel

1 Da kamen die Bewohner von Kirjat-Jearim, holten die Lade der Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Seinen Sohn Eleasar bestimmten sie zum Hüter der Lade des Herrn.

Samuel Wirksamkeit als Richter

Israels Buße

2 Seit dem Tag, da die Lade sich in Kirjat-Jearim befand, verging eine lange Zeit, zwanzig Jahre. Das ganze Haus Israel wandte sich wieder voll Wehklagen dem Herrn zu.

3 Da sagte Samuel zum ganzen Haus Israel: „Wenn ihr von ganzem Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, so entfernt die heidnischen Götzen und die Astartebilder aus eurer Mitte, richtet euer Herz auf den Herrn und dient allein ihm! So wird er euch aus der Gewalt der Philister erretten.“

4 Die Israeliten schafften nun die Baale und Astarten fort und dienten dem Herrn allein.

5 Hierauf gebot Samuel: „Versammelt ganz Israel in Mizpa. Ich will für euch zum Herrn beten!“

6 So versammelten sie sich denn in Mizpa, schöpften Wasser, gossen es vor dem Herrn aus, fasteten an jenem Tag und bekannten dort: „Wir haben uns gegen den Herrn versündigt.“ Samuel aber sprach den Israeliten in Mizpa Recht.

Sieg über die Philister

7 Als die Philister erfuhren, dass sich die Israeliten in Mizpa versammelt hatten, zogen die Philisterfürsten gegen Israel heran. Auf die Kunde davon gerieten die Israeliten in Furcht vor den Philistern.

8 Die Israeliten baten Samuel: „Rufe ohne Unterlaß für uns zum Herrn, unserem Gott, dass er uns aus der Hand der Philister errettet!“

9 Samuel nahm ein Lamm, das noch gesäugt wurde, und brachte es dem Herrn als volles Brandopfer dar. Dabei betete Samuel laut für Israel zum Herrn, und der Herr erhörte ihn.

10 Während nämlich Samuel gerade das Brandopfer darbrachte, rückten die Philister gegen Israel zum Kampf heran. Aber der Herr ließ zur selben Zeit ein Gewitter mit fruchtbaren Donnergekrach über die Philister ausbrechen. Dadurch setzte er sie in solche Verwirrung, dass sie den Israeliten unterlagen.

11 Die Israeliten zogen von Mizpa aus, verfolgten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar.

12 Samuel nahm dann einen Stein, stellte ihn zwischen Mizpa und Jeschana auf und nannte ihn Eben-Eser (Stein der Hilfe) ; denn er sagte: „Bis hierher hat uns der Herr geholfen“.

Samuels friedliches Wirken

13 So wurden die Philister niedergeworfen und kamen fortan nicht mehr in Israels Gebiet. Denn solange Samuel lebte, war die Hand des Herrn gegen die Philister.

14 Die Städte, welche die Philister den Israeliten weggenommen hatten, kamen wieder an Israel zurück, von Ekron bis Gat. Auch das dazugehörige Landgebiet entriß Israel der Hand der Philister. Ebenso herrschte Friede zwischen Israel und den Amoritern.

15 Samuel waltete während seines ganzen Lebens als Richter in Israel.

16 Alljährlich zog er umher, besuchte Bet-El, Gilgal und Mizpa und sprach den Israeliten an all diesen Orten Recht.

17 Dann kehrte er nach Rama zurück; denn dort hatte er sein Haus und dort hielt er den Israeliten Gericht. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar.

