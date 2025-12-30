2. Korinther 13

Schöningh’sche Bibel

Schluß des Briefes

1 Zum drittenmal komme ich jetzt zu euch. „Durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache festgestellt werden.“

2 Ich habe es denen, die früher gesündigt haben, und allen anderen bereits angekündigt und kündige es wie bei meiner zweiten Anwesenheit jetzt, wo ich abwesend bin, an: Wenn ich wiederkomme, kenne ich keine Schonung.

3 Ihr verlangt ja einen Beweis dafür, daß Christus in mir redet. Er ist nicht schwach euch gegenüber, sondern mächtig ist er unter euch!

4 Wohl wurde er in Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus der Macht Gottes. So sind auch wir in ihm schwach, aber euch gegenüber leben wir mit ihm aus der Macht Gottes.

5 Seht zu, ob ihr im Glauben lebt. Ja, prüft euch! Merkt ihr nichts davon, daß Jesus Christus in euch ist? Dann hättet ihr euch allerdings nicht bewährt.

6 Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, daß wir bewährt sind.

7 Wir flehen zu Gott, daß ihr nicht etwas Böses tut, nicht damit wir als bewährt dastehen, sondern daß ihr das Gute tut, mögen wir auch als nicht bewährt dastehen.

8 Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit.

9 Wir freuen uns ja, wenn wir schwach dastehen, ihr hingegen stark, darum beten wir auch um eure Vervollkommnung.

10 Ich schreibe euch dies aus der Ferne, damit ich bei meiner Anwesenheit nicht mit Strenge die Vollmacht gebrauchen muß, die mir der Herr zum Aufbauen, nicht zum Niederreißen verliehen hat.

Gruß und Segen

11 Im übrigen, Brüder, freut euch, laßt euch vervollkommnen, laßt euch ermahnen. Seid einig und friedfertig, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein.

12 Grüßt einander mit heiligem Kuß. Es grüßen euch alle Heiligen.

13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

© Christoph Wollek