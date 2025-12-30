2. Korinther 7

Schöningh’sche Bibel

1 Geliebte, da wir diese Verheißungen haben, laßt uns von jeder Befleckung des Leibes und der Seele reinigen und in der Furcht Gottes uns immer mehr heiligen.

Herzliche Beziehungen zwischen Paulus und den Korinthern

2 Gebt uns Raum (in euren Herzen) ! Niemandem haben wir unrecht getan, niemanden zugrunde gerichtet, niemanden übervorteilt.

3 Damit möchte ich keine Verurteilung aussprechen. Ich habe ja vorhin gesagt, daß ihr in unseren Herzen seid, um im Sterben und Leben mit uns vereint zu bleiben.

4 Groß ist meine Zuversicht zu euch, groß mein Rühmen über euch. Bei all unserer Trübsal bin ich voll des Trostes und ströme über von Freude.

Trost und Freude über den Umschwung in Korinth

5 Auch als wir nach Mazedonien gekommen waren, hatte unser Fleisch keine Ruhe; von überall her wurden wir bedrängt: durch Kämpfe von außen, durch Ängste von innen.

6 Gott aber, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat auch uns durch die Ankunft des Titus getröstet.

7 Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch gefunden hat. Er berichtete uns von eurer Sehnsucht, eurer Trauer und eurem Eifer für mich, so daß ich mich noch mehr gefreut habe.

8 Wenn ich euch durch meinen Brief auch betrübt habe, so tut mir das nicht leid; selbst wenn es mir leid getan hätte - ich sehe, daß jener Brief, wenn auch nur für kurze Zeit, euch betrübt hat -

9 so freue ich mich jetzt, nicht weil ihr betrübt wurdet, sondern weil die Betrübnis euch zur Umkehr geführt hat. Ihr seid in gottgefälliger Weise betrübt worden, so daß ihr durch uns in keiner Weise geschädigt wurdet.

10 Denn die gottgefällige Trauer bewirkt heilsame Sinnesänderung, die man nicht zu bereuen braucht; die weltliche Trauer dagegen führt zum Tod.

11 Seht, was diese gottgefällige Trauer bei euch bewirkt hat, welch großen Ernst, ja Entschuldigung, Bedauern, Furcht, Sehnsucht, Eifer und Strafe! In allem habt ihr bewiesen, daß ihr in der Sache schuldlos seid.

12 Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht wegen dessen, der Unrecht tat, auch nicht wegen des Beleidigten. Es sollte nur euer Eifer für uns vor Gott offenbar werden.

Mitfreude

13 Deswegen sind wir getröstet. Zu unserem Trost kam hinzu, daß wir uns noch besonders über die Freude des Titus gefreut haben; sein Geist war ja von euch allen erquickt worden.

14 Wenn ich vor ihm rühmlich von euch gesprochen habe, so bin ich nicht beschämt worden; wie alles, was wir euch gesagt haben, auf Wahrheit beruht, so hat sich auch unser Rühmen vor Titus als wahr erwiesen.

15 Sein Herz ist euch besonders zugeneigt in Erinnerung an euer aller Gehorsam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt.

16 Ich freue mich, daß ich mich in jeder Hinsicht auf euch verlassen kann.

© Christoph Wollek