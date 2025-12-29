2. Samuel 23

Schöningh’sche Bibel

Davids letztes Lied

1 Dies sind Davids letzte Worte, ein Spruch Davids, des Sohnes Isais, ein Spruch des Mannes, der hoch erhoben ward, des Gesalbten des Gottes Jakobs, der Israels Lieder gesungen:

2 „Der Geist der Herrn sprach zu mir, auf meiner Zunge liegt noch sein Wort.

3 Gesprochen hat Israels Gott, geredet hat Israels Fels zu mir: Wer gerecht über die Menschen regiert, wen Gottesfurcht in der Herrschaft berät,

4 ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufstrahlt, keine Wolke den Morgen trübt, und im Sonnenglanz nach dem Regen junges Grün aus der Erde bricht.

5 So steht fest mein Haus zu Gott: ein ewiges Bündnis schloß er mit mir, geordnet in allem und wohl gewahrt! All mein Streben und all mein Sehnen läßt er fürwahr gelingen!

6 Wie ausgerissene Dornen sind die Bösen: Niemand rührt sie an.

7 Wer auf sie trifft, greift zu Eisen und Lanzenschaft, prasselnd flammen sie auf in der Glut.“

Davids Helden

Die drei Helden ersten Ranges

8 Folgendes sind die Namen der Helden Davids: Jischbaal, der Hachmoniter, das Haupt der Drei. Er schwang seinen Speer und erschlug 800 auf einmal.

9 Nach ihm kam unter den drei Helden der Ahoachiter Eleasar, der Sohn Dodos. Er war mit David in Pas-Dammim, als sich die Philister dort zur Schlacht sammelten. Als die Israeliten sich zurückzogen,

10 hielt er stand und hieb auf die Philister ein, bis ihm der Arm müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So verlieh der Herr an jenem Tag einen herrlichen Sieg. Die Leute kehrten um und folgten ihm, doch nur um Beute zu machen.

11 Nach ihm kam der Harariter Schamma, der Sohn Ages. Einst sammelten sich die Philister in Lehi. Dort war ein Stück Land mit Linsen. Als aber die Leute vor den Philistern flohen,

12 trat er mitten auf das Feld, behauptete es und schlug die Philister. So verlieh der Herr einen großen Sieg.

Das Wagnis der drei Helden

13 Einst zogen die drei Vornehmsten von den Dreißig zur Zeit der Ernte hinab zu David in die Höhle Adullam, als eine Schar Philister in der Rafaïter-Ebene lagerte.

14 David befand sich gerade in der Feste. In Betlehem aber lag damals ein Philisterposten.

15 Als nun David den Wunsch aussprach: „Wer besorgt mir Trinkwasser aus dem Brunnen am Tor von Betlehem?“,

16 schlugen sich die drei Helden durch das Lager der Philister hindurch, schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor von Betlehem und brachten es David. Aber der wollte es nicht trinken, sondern goß es dem Herrn zu Ehren aus

17 mit den Worten: „Der Herr behüte mich davor, so etwas zu tun. Ist es doch das Blut der Männer, die unter Lebensgefahr dorthin gedrungen sind!“ Darum wollte er es nicht trinken. Solches vollbrachten die drei Helden.

Abischai und Benaja, die Helden zweiten Ranges

18 Abischai, der Bruder Joabs, der Sohn der Zeruja, war das Haupt der Dreißig. Er schwang seinen Speer über dreihundert, die er erschlagen. Er war bei den Drei angesehen.

19 Da er unter den Dreißig sich auszeichnete, wurde er ihr Anführer, aber an die Drei reichte er nicht heran.

20 Benaja aus Kabzeel, der Sohn Jojadas, war ein tapferer Mann, groß an Taten. Er erschlug die beiden Söhne Ariëls aus Moab. Auch tötete er unten bei einem Brunnen einen Löwen, als Schnee gefallen war.

21 Er streckte auch einen Ägypter von riesenhafter Größe nieder. Obwohl der Ägypter einen Speer in der Hand hatte, ging er mit einem Stock auf ihn zu, riß dem Ägypter den Speer aus der Hand und tötete ihn mit dessen eigenem Speer.

22 Solches tat Benaja, der Sohn Jojadas. Bei den drei Helden besaß er hohes Ansehen.

23 Er war berühmter als die Dreißig, aber an die Drei reichte er nicht heran. David stellte ihn an die Spitze der Leibwache.

Die Helden dritten Ranges

24 Unter den Dreißig befand sich Joabs Bruder Asaël, ferner Elhanan aus Betlehem, der Sohn Dodos,

25 Schamma und Elika aus Harod,

26 Helez aus Pelet, Ira aus Tekoa, der Sohn des Ikkesch,

27 Abiëser aus Anatot, Sibbechai aus Huscha,

28 Zalmon, der Ahoachiter, Mahrai aus Netofa,

29 Heled aus Netofa, der Sohn Baanas, Ittai aus Gibea in Benjamin, der Sohn Ribais,

30 Benaja aus Piraton, Hiddai aus Nahale-Gaasch,

31 Abialbon aus Bet-Araba, Asmawet aus Bahurim,

32 Eljachba aus Schaalbim, Jaschen, Jonatan,

33 die Harariter Schamma und Ahiam, der Sohn Scharars,

34 Elifelet aus Maacha, der Sohn Ahasbais, Eliam aus Gilo, der Sohn Ahitofels,

35 Hezro aus Karmel, Paarai aus Arab,

36 Jigal aus Zoba, der Sohn Natans, Bani aus Gad,

37 Zelek, der Ammoniter, Nachrai aus Beerot, der Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja,

38 Ira aus Jattir, Gareb aus Jattir

39 Urija, der Hetiter: zusammen siebenunddreißig.

© Christoph Wollek