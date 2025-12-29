2. Samuel 4

Schöningh’sche Bibel

Die Ermordung Isch-Boschets

1 Als Sauls Sohn erfuhr, dass Abner in Hebron ums Leben gekommen sei, entsank ihm der Mut, und ganz Israel geriet in Bestürzung.

2 Nun hatte Sauls Sohn zwei Truppenführer. Der eine hieß Baana, der andere Rechab. Sie waren Söhne des Benjaminiters Rimmon aus Beerot - auch Beerot wird nämlich zu Benjamin gerechnet,

3 jedoch sind die Bewohner von Beerot nach Gittajim geflohen und halten sich dort bis auf den heutigen Tag als Fremdlinge auf.

4 Jonatan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Er zählte fünf Jahre, als die Kunde von Saul und Jonatan aus Jesreel eintraf. Seine Wärterin hatte ihn genommen und war geflohen. In der Eile der Flucht fiel er und wurde so lahm. Er hieß Merib-Baal.

5 Die Söhne Rimmons aus Beerot also, Rechab und Baana, machten sich auf und gingen während der Mittagshitze in das Haus Isch-Boschets, als dieser seine Mittagsruhe hielt.

6 Die Türhüterin des Hauses war beim Reinigen des Weizens eben eingenickt und schlief. Da schlichen sich Rechab und Baana durch.

7 Als sie in das Haus gekommen waren, lag Isch-Boschet auf seinem Bett in der Schlafkammer. Sie ermordeten ihn, hieben ihm den Kopf ab, nahmen den Kopf und gingen während der ganzen Nacht die Jordanebene hinab.

8 Sie brachten Isch-Boschets Kopf zu David nach Hebron und sagten zum König: „Hier ist der Kopf Isch-Boschets, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtete. So hat heute der Herr meinem Herrn, dem König, Rache gewährt an Saul und seinen Nachkommen.“

Die Bestrafung der Mörder

9 David erwiderte dem Rechab und seinem Bruder Baana, den Söhnen Rimmons aus Beerot, und sagte zu ihnen: „So wahr der Herr lebt, der mein Leben aus aller Bedrängnis errette hat,

10 Ich habe den, der mir die Botschaft brachte: >Saul ist tot!< -, und der sich für einen Glücksboten hielt, ergreifen und ihn in Ziklag niederhauen lassen, während ich ihm doch einen Botenlohn hätte zahlen müssen.

11 Wenn nun ruchlose Menschen einen unschuldigen Mann gemordet haben in seinem Haus auf seinem Lager, sollte ich da nicht sein Blut von euch fordern und euch vom Erdboden vertilgen?“

12 Und David gab den Kriegern Befehl. Diese hieben sie nieder, schlugen ihnen Hände und Füße ab und hängten sie am Teich zu Hebron auf. Den Kopf Isch-Boschets nahmen sie und begruben ihn im Grab Abners zu Hebron.

© Christoph Wollek