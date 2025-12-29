2. Samuel 5

Schöningh’sche Bibel

David wird König von ganz Israel

1 Hierauf kamen alle israelitischen Stämme zu David nach Hebron und sagten: „Siehe, wir sind von deinem Fleisch und Blut.

2 Schon früher, als Saul noch unser König war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld und wieder heimwärts führte. Dir hat der Herr verheißen: Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst über Israel sein!“

3 Als sich so alle Ältesten beim König in Hebron eingefunden hatten, schloß der König David mit ihnen zu Hebron vor dem Herrn einen Bund. Dann salbten sie David zum König über Israel.

4 Dreißig Jahre war David alt, als er König wurde, und vierzig Jahre war er König.

5 In Hebron regierte er sieben Jahre und sechs Monate über Juda, in Jerusalem herrschte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda.

Die Eroberung Jerusalems

6 Eines Tages zog der König mit seinen Kriegern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner dieser Gegend. Man sagte zu David: „Hier wirst du nicht hineinkommen, sondern die Blinden und Lahmen werden dich vertreiben.“ Damit wollte man sagen: „David wird hier nicht einziehen.“

7 Doch David eroberte die Burg Zion, das ist die spätere Davidsstadt.

8 Damals sagte David: „Wer die Jebusiter schlägt, indem er durch den Wasserschacht vordringt, und die Lahmen und Blinden, die David haßt. . .“ Deshalb sagt man: „Ein Blinder und Lahmer darf nicht ins Haus kommen“.

Davids Bauten

9 David nahm in der Burg Wohnung und nannte sie Davidsstadt. David führte ringsum - vom Millo an nach innen zu - Bauten auf.

10 Immer mehr nahm Davids Macht zu, weil der Herr, der Gott der Heerscharen, mit ihm war.

11 Hiram, der König von Tyrus, schickte an David Boten mit Zedernstämmen, Zimmerleuten und Steinmetzen, damit sie David einen Palast bauten.

12 David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt und seine Herrschaft zu Ansehen gebracht habe um seines Volkes Israel willen.

Familiennachrichten

13 David nahm sich noch weitere Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem, nachdem er von Hebron dorthin übergesiedelt war. So wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren.

14 Dieses sind die Namen derer, die ihm in Jerusalem geboren wurden: Schima, Schobab, Natan, Salomo,

16 Elischama, Eljada und Elifelet.

Davids Siege über die Philister

17 Als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt habe, kamen alle Philister heran, um Davids habhaft zu werden. Sobald David davon Kunde erhielt, zog er nach der Bergfeste hinab.

18 Die Philister rückten heran und breiteten sich in der Rafaïter-Ebene aus.

19 David befragte den Herrn: „Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben?“ Der Herr antwortete David: „Ziehe hinauf! Denn ich werde die Philister in deine Hand geben.“

20 Also zog David nach Baal-Perazim. Dort machte David sie nieder. Er rief aus: „Der Herr hat die Reihen meiner Feinde vor mir her durchbrochen, wie ein Wasser (einen Damm) durchbricht.“ Darum nannte man jenen Ort Baal-Perazim (Herr der Durchbrüche).

21 Die Götzenbilder, die sie dort im Stich ließen, nahmen David und seine Leute weg.

22 Als die Philister noch einmal heranrückten und sich über die Rafaïter-Ebene ausbreiteten,

23 befragte David den Herrn. Er antwortete: „Ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und greife sie von den Baka-Bäumen her an!

24 Sobald du in den Wipfeln der Baka-Bäume das Geräusch von Schritten hörst, dann rüste dich hurtig; denn dann geht der Herr vor dir her, um das Heer der Philister zu schlagen!“

25 David tat so, wie ihm der Herr geboten hatte, und brachte den Philistern eine Niederlage bei von Geba bis in die Nähe von Geser.

