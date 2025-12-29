2. Samuel 6

Schöningh’sche Bibel

Jerusalem, die neue Gottesstadt

Die Überführung der Bundeslade in das Haus Obed-Edoms

1 Eines Tages versammelte David abermals alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann.

2 Dann machte sich David auf und zog mit allen Kriegern, die bei ihm waren, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, die den Namen trägt: „Der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Kerubim thront.“

3 Man stellte die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und brachte sie aus dem Haus Abinadabs, das auf der Höhe stand, weg. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen.

4 So brachten sie die Lade Gottes aus dem Haus Abinadabs, das auf der Höhe stand, weg. Achjo ging vor der Lade her.

5 David und alle Israeliten tanzten voll Eifer vor dem Herrn, unter Liedergesang in Begleitung von Zithern, Harfen, Pauken, Schellen und Zimbeln.

6 Als sie zur Tenne Nachons gekommen waren, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, weil die Rinder zu Fall zu kommen drohten.

7 Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn daselbst wegen seines Frevels. Er starb dort neben der Lade Gottes.

8 David war sehr betrübt darüber, dass der Herr den Usa geschlagen hatte. Darum nannte man jenen Ort Perez-Usa (Schlag, Wegraffung des Usa) bis auf den heutigen Tag.

9 Weil David an jenem Tag in Furcht geriet vor dem Herrn und sich dachte: Wie kann da die Lade des Herrn zu mir kommen?,

10 ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Davidsstadt bringen. Vielmehr brachte David sie in das Haus Obed-Edoms aus Gat.

11 So blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms aus Gat. Der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus.

Die Überführung der Bundeslade nach Jerusalem

12 Als man dem König David meldete: „Der Herr hat das Haus Obed-Edoms und all seinen Besitz gesegnet um der Lade Gottes willen“, ging David hin und holte die Lade Gottes voller Freude aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidsstadt.

13 Als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gemacht hatten, opferte er Rinder und Mastkälber.

14 David selbst tanzte voll Eifer vor dem Herrn. Dabei war David nur mit dem leinenen Schurz umgürtet.

15 So führte David mit allen Israeliten die Lade des Herrn unter Jubel und Posaunenschall hinauf.

16 Als die Lade des Herrn in die Davidsstadt einzog, schaute Michal, die Tochter Sauls, durch das Fenster und sah den König David vor dem Herrn springen und hüpfen. Da verachtete sie ihn in ihrem Herzen.

17 Man brachte dann die Lade des Herrn hinein, stellte sie an ihren Platz in dem Zelt, das David für sie errichtet hatte, und David brachte Brand- und Friedopfer vor dem Herrn dar.

18 Als David mit der Darbringung der Brand- und Friedopfer fertig war, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Heerscharen.

19 Er ließ unter das ganze Volk, an die ganze Menge der Israeliten, Männer und Frauen, an jeden einzelnen einen Brotkuchen, ein Stück Fleisch und einen Traubenkuchen verteilen. Dann ging das ganze Volk nach Hause.

Michals Hochmut

20 Als David heimkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michal, Sauls Tochter, David entgegen mit den Worten: „Wie ehrenvoll hat sich heute der König von Israel benommen, der sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößte, wie es Gesindel tut!“

21 Doch David erwiderte Michal: „Vor dem Herrn, der mich vor deinen Vater und seinem ganzen Haus erwählt und mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel, bestimmt hat, ja, vor dem Herrn will ich tanzen,

22 selbst wenn ich mich noch mehr erniedrigen und in meinen Augen verdemütigen müßte. Aber bei den Mägden, von denen du redest, bei denen werde ich mir Ehre einlegen.“

23 Michal, Sauls Tochter, bekam bis zu ihrem Tod kein Kind.

