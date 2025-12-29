2. Samuel 8

Schöningh’sche Bibel

Davids erfolgreicher Kampf gegen seine äußeren Feinde

Davids Siege über die Philister, Moabiter und Aramäer

1 In der Folge besiegte David die Philister, unterjochte sie und machte so der Oberherrschaft der Philister an der Küste ein Ende.

2 Auch die Moabiter schlug er und maß sie mit der Schnur ab, indem er sie auf die Erde niederlegen ließ. Zwei Schnurlängen maß er ab, für jene, die zum Tod bestimmt waren, und eine volle Schnurlänge für jene, die am Leben bleiben sollten. So wurden die Moabiter David untertan und mussten Tribut zahlen.

3 David besiegte auch Hadad-Eser, den Sohn Rehobs, den König von Zoba, als der sich anschickte, seine Herrschaft am Strom wiederherzustellen.

4 Von ihm nahm David 1.700 Wagenkämpfer und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Sämtliche Pferde ließ David lähmen; nur 100 Pferde ließ er übrig.

5 Als die Aramäer von Damaskus dem König Hadad-Eser von Zoba zu Hilfe kamen, schlug David von den Aramäern 22.000 Mann.

6 Hierauf setzte David Vögte im damaszenischen Aram ein, und die Aramäer wurden David untertan und tributpflichtig. So half Gott David in allem, was er unternahm.

Die Beute

7 David erbeutete die goldenen Schilde, welche die Knechte Hadad-Esers besaßen, und brachte sie nach Jerusalem.

8 In Tebach und Berotai, den Städten Hadad-Esers, erbeutete König David sehr viel Erz.

9 Als Toï, der König von Hamat, erfuhr, dass David die ganze Heeresmacht des Hadad-Eser geschlagen habe,

10 sandte Toï seinen Sohn Hadoram mit Geräten aus Silber, Gold und Erz zum König David, um ihn zu begrüßen und ihm Glück zu wünschen, dass er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn besiegt habe. Hadad-Eser war nämlich ein Kriegsgegner des Toï.

11 König David weihte auch diese Geräte dem Herrn mitsamt dem Silber und Gold, das er von allen Völkern, die er unterjocht, zur Weihe bestimmt hatte,

12 von den Aramäern, Moabitern, Ammonitern, Philistern, Amalekitern und von der Beute Hadad-Esers, des Sohnes Rehobs, des Königs von Zoba.

Die Unterwerfung der Edomiter

13 Als David nach dem Sieg über die Aramäer zurückkam, erwarb er sich neuen Ruhm: er schlug Edom im Salztal, über 18.000 Mann.

14 Dann setzte er in Edom Vögte ein, und zwar stellte er in ganz Edom Vögte auf, und ganz Edom war David untertan. So half der Herr dem David in allem, was er unternahm.

David oberste Beamte

15 David herrschte nun über ganz Israel. An seinem ganzen Volk übte David Recht und Gerechtigkeit.

16 Oberbefehlshaber des Heeres war Joab, der Sohn der Zeruja. Kanzler war Joschafat, der Sohn Ahiluds.

17 Zadok, der Sohn Ahitubs, und Abjatar, der Sohn Ahimelechs, waren Priester, Seraja war Staatsschreiber.

18 Befehlshaber der Kereter und Peleter war Benaja, der Sohn Jojadas. Davids Söhne waren Priester.

