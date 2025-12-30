2. Timotheus 3

Schöningh’sche Bibel

Die Irrlehrer der Zukunft

1 Du sollst aber wissen, daß in den letzten Tagen schlimme Zeiten hereinbrechen werden.

2 Die Menschen werden nämlich selbstsüchtig sein; geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästernd; den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos,

3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch; zügellos, grausam, dem Guten feind,

4 verräterisch, unbesonnen, aufgeblasen, mehr vergnügungssüchtig als gottesfürchtig,

5 mit dem Schein der Frömmigkeit, deren Kraft verleugnend. - Von solchen Menschen wende dich ab.

6 Zu ihnen gehören jene, die sich in die Häuser einschleichen und Frauen einzufangen suchen, die, mit Sünden beladen, von mancherlei Begierden getrieben werden,

7 die stets lernbegierig sind und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können.

8 Wie Jannes und Jambres sich Mose entgegengestellt haben, so stellen diese sich der Wahrheit entgegen. Sie sind Menschen verdorbenen Sinnes, unbewährt im Glauben.

9 Aber sie kommen nicht weit, denn ihre Torheit wird allen offenbar sein, wie es auch bei jenen der Fall war.

Ausdauer in der apostolischen Arbeit

10 Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Standhaftigkeit,

11 in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Ikonion und Lystra zugestoßen sind. Was für Verfolgungen habe ich nicht erduldet! Und aus allen hat mich der Herr errettet!

12 So werden auch alle, die in Christus Jesus fromm leben wollen, Verfolgungen erleiden.

13 Schlechte Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, sie verführen und werden verführt.

14 Du aber halte fest an dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt ja, wer dein Lehrmeister war.

15 Und von Kindheit an kennst du die Heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen, die zum Heil führt durch den Glauben an Christus Jesus.

16 Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist nützlich zur Belehrung, Widerlegung, Zurechtweisung und zur Erziehung in Gerechtigkeit,

17 damit der Mann Gottes ausgebildet und zu jedem guten Werk gerüstet sei.

