2. Timotheus 4

Schöningh’sche Bibel

1 Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, dem einstigen Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich:

2 Verkünde das Wort! Tritt dafür ein, ob gelegen oder ungelegen, tadle, weise zurecht und ermahne in aller Geduld und Lehrweisheit.

3 Denn es wird eine Zeit kommen, da man die gesunde Lehre nicht ertragen wird und sich nach den eigenen Begierden eine Menge von Lehrern sucht, um des Ohrenkitzels willen;

4 der Wahrheit verschließt man das Ohr und ergötzt sich an Fabeln.

5 Du aber sei nüchtern in allem, ertrage das Leid, verrichte das Werk eines Evangelisten, erfülle deinen Dienst voll und ganz!

6 Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meiner Auflösung steht bevor.

7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt.

8 Nun liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, - aber nicht nur mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung geliebt haben.

Schluß

9 Beeile dich, bald zu mir zu kommen!

10 Denn Demas hat mich aus Liebe zu dieser Welt verlassen und ist nach Thessalonich gezogen, Kreszenz nach Galatien und Titus nach Dalmatien.

11 Lukas ist allein bei mir. Bringe Markus mit. Ich kann seine Dienste gut gebrauchen.

12 Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt.

13 Wenn du kommst, bringe den Mantel mit, den ich in Troas bei Karpus gelassen habe, auch die Bücher, besonders die Pergamente.

14 Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt, - der Herr wird ihm nach seinen Werken vergelten;

15 nimm auch du dich vor ihm in acht! Er ist unseren Worten heftig entgegengetreten.

16 Bei meiner ersten Verteidigung hat mir niemand beigestanden; alle haben mich im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht angerechnet werden!

17 Aber der Herr hat mir beigestanden und mir Kraft gegeben, damit durch mich die Verkündigung vollendet werde und alle Völker sie vernehmen könnten, und so wurde ich aus dem Rachen des Löwen errettet.

18 Bewahren wird mich der Herr vor allem Bösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit! Amen.

19 Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus.

20 Erastus blieb in Korinth. Trophimus mußte ich in Milet krank zurücklassen.

21 Beeile dich, daß du noch vor dem Winter kommst. Es grüßen dich Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia und alle Brüder.

22 Der Herr sei mit deinem Geist! Die Gnade sei mit euch!

