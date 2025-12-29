Schöningh’sche Bibel

Die silbernen Trompeten

1 Der Herr gebot Mose:

2 „Mache dir zwei silberne Trompeten! Fertige sie in getriebener Arbeit an! Sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und das Zeichen zum Aufbruch der Lager zu geben.

3 Sobald man mit ihnen bläst, versammele sich die ganze Gemeinde bei dir am Eingang des Offenbarungszeltes.

4 Bläst man aber nur mit einer, so sollen sich die Fürsten, die Stammeshäupter der Israeliten, bei dir versammeln.

5 Wenn man Alarm bläst, so sollen die nach Osten liegenden Lager aufbrechen.

6 Wenn man zum zweitenmal Alarm bläst, sollen die nach Süden liegenden Lager aufbrechen. Man blase Alarm zum Zeichen, dass sie aufbrechen sollen.

7 Soll die Gemeinde einberufen werden, so gebt nur einfache Trompetenstöße, doch blast nicht Alarm!

8 Nur die Söhne Aarons, die Priester, dürfen die Trompeten blasen. Ihr Gebrauch ist bei euch für alle künftigen Geschlechter ewig geltende Vorschrift.

9 Zieht ihr in eurem Land gegen den Feind, der euch bedrängt, in den Krieg, so sollt ihr mit den Trompeten Alarm blasen. Dann wird euer vor dem Herrn, eurem Gott, gedacht werden, und ihr werdet vor euren Feinden Rettung finden.

10 Blast die Trompeten auch an euren Freudentagen, Festen und Neumonden, zu euren Brand- und Friedopfer! So werden euch diese zu gnädigem Gedenken vor eurem Gott gereichen. Ich bin der Herr, euer Gott.“

Der Zug durch die Wüste

Der Aufbruch

11 Im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am zwanzigsten des Monats, erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes.

12 Da brachen die Israeliten Zug um Zug von der Wüste Sinai auf, und die Wolke ließ sich in der Wüste Paran nieder.

Die Zugordnung

13 Es war das erste Mal, dass sie auf Befehl des Herrn, der durch Mose ergangen war, aufbrachen.

14 Zuerst brach das Banner des Lagers der Söhne Judas auf, Heerschar auf Heerschar. An der Spitze ihres Heeres stand Nachschon, der Sohn Amminadabs.

15 Das Heer des Stammes der Söhne Issachar befehligte Netanel, der Sohn Zuars.

16 Das Heer des Stammes der Söhne Sebulons befehligte Eliab, der Sohn Helons.

17 Nachdem die heilige Wohnung abgebrochen war, brachen auch die Gerschoniter und Merariter auf, die die heilige Wohnung zu tragen hatten.

18 Dann brach das Banner des Lagers Ruben auf, Heerschar auf Heerschar. Ihr Heer befehligte Elizur, der Sohn Schedëurs.

19 Das Heer des Stammes der Söhne Simeons führte Schelumiël, der Sohn Zurischaddais.

20 Das Heer des Stammes der Söhne Gads befehligte Eljasaf, der Sohn Reguëls.

21 Dann brachen die Kehatiter auf, die das Hochheilige zu tragen hatten. Bis zu ihrer Ankunft hatte man schon die heilige Wohnung aufgeschlagen.

22 Dann brach das Banner des Lagers der Söhne Efraims auf, Heerschar auf Heerschar. Ihr Heer befehligte Elischama, der Sohn Ammihuds.

23 Das Heer des Stammes der Söhne Manasses befehligte Gamliël, der Sohn Pedazurs.

24 Das Heer des Stammes der Söhne Benjamin befehligte Abidan, der Sohn Gidonis.

25 Hierauf brach das Banner des Lagers der Söhne Dans auf, das den Abschluß aller Lager bildete, Heerschar auf Heerschar. Ihr Heer befehligte Ahiëser, der Sohn Ammischaddais.

26 Das Heer des Stammes der Söhne Aschers befehligte Pagiël, der Sohn Ochrans.

27 Das Heer des Stammes der Söhne Naftalis befehligte Ahira, der Sohn Enans.

28 Das war die Zugordnung, in der die Israeliten, Heerschar auf Heerschar, aufbrachen.

Bitte an Hobab um Übernahme der Führung

29 Mose sagte zu Hobab, dem Sohn des Midianiters Reguël, des Schwiegervaters des Mose: „Wir ziehen jetzt nach dem Land, von dem der Herr verheißen hat: Ich will es euch geben. Ziehe mit uns! Wir wollen es dir reichlich lohnen. Denn der Herr hat den Israeliten Segen versprochen.“

30 Der aber antwortete: „Ich kann nicht mitgehen. Ich muß in meine Heimat und zu meiner Verwandtschaft zurückkehren.“

31 Jener aber bat: „Verlasse uns nicht! Denn da du die Orte kennst, wo wir in der Wüste lagern können, sollst du unser Auge sein.

32 Wenn du mit uns ziehst, wollen wir auch dich mit dem Segen, den der Herr uns verleihen wird, reichlich bedenken.“

Die ersten Reisetage

33 So brachen sie denn vom Berg des Herrn auf, drei Tagereisen weit. Die Bundeslade des Herrn zog während der drei Tagereisen vor ihnen her, um einen Lagerplatz für sie zu erkunden.

34 Die Wolke des Herrn schwebte bei Tage über ihnen, wenn sie aus dem Lager aufbrachen.

35 Sooft die Lade sich in Bewegung setzte, stimmte Mose an: „Erhebe dich, Herr, dass deine Feinde zerstieben, und deine Widersacher vor dir fliehen. . .“

36 Sooft sie haltmachte, stimmte er an: „Laß dich nieder, Herr, bei den Scharen der Stämme Israels. . .“

