Schöningh’sche Bibel

Auflehnung Aarons und Mirjams

Anlaß der Klage

1 Eines Tages redeten Mirjam und Aaron schlecht von Mose wegen der Kuschitin, die er sich zur Frau genommen hatte. Er hatte nämlich eine kuschitische Frau geheiratet.

2 Ferner sagten sie: „Hat der Herr denn nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns gesprochen?“ Das hörte der Herr.

3 Mose aber war ein überaus sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde.

Mirjams Bestrafung

4 Plötzlich sagte der Herr zu Mose, Aaron und Mirjam: „Geht alle drei zum Offenbarungszelt hinaus!“ Während sich alle drei hinausbegaben,

5 stieg der Herr in der Wolkensäule herab, trat an den Eingang des Zeltes und rief nach Aaron und Mirjam. Als die beiden herausgekommen waren,

6 sagte er: „Hört meine Worte! Wenn ein Prophet unter euch ist, so offenbare ich, der Herr, mich ihm durch Gesichte und rede zu ihm durch Träume.

7 Das geschieht aber nicht bei meinem Diener Mose. Er ist der Vertraute bei der Leitung meines ganzen Hauses.

8 Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Er darf schauen die unverhüllte Gestalt und Erscheinung des Herrn. Warum habt ihr euch trotzdem nicht gescheut, meinem Diener Mose Übles nachzusagen?“

9 Hierauf entbrannte der Zorn des Herrn gegen sie. Er verschwand,

10 und die Wolke entfernte sich vom Zelt. Mirjam aber war plötzlich vom Aussatz schneeweiß geworden. Als Aaron sich zu ihr hinwandte, fand er, dass sie aussätzig war.

Mirjams Heilung

11 Da sagte Aaron zu Mose: „Ach, Herr, laß uns doch das Vergehen, das wir so töricht begangen haben, nicht büßen!

12 Laß sie nicht wie ein totes Kind werden, dessen Leib bei Austritt aus dem Mutterschoß schon halb verwest ist.“

13 Mose flehte nun laut zum Herr: „O Gott, mache sie wieder gesund!“

14 Der Herr gab Mose zur Antwort: „Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespieen hätte, müßte sie sich da nicht sieben Tage lang schämen? So soll sie denn sieben Tage aus dem Lager ausgeschlossen bleiben, nachher aber wieder aufgenommen werden.“

15 Mirjam wurde nun sieben Tage aus dem Lager ausgeschlossen. Das Volk aber zog nicht eher weiter, als bis Mirjam wieder zugelassen war.

16 Danach brach das Volk von Hazerot auf und lagerte sich in der Wüste Paran.

