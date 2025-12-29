Schöningh’sche Bibel

Der erste Kundschafterbericht und der Volksaufruhr

Die Aussendung der Kundschafter

1 Der Herr gebot Mose folgendes:

2 „Sende Männer aus, damit sie das Land Kanaan, das ich den Israeliten geben will, auskundschaften! Schickt von jedem Stamm einen aus! Jeder von ihnen sei ein führender Mann.“

3 Auf Befehl des Herrn sandte Mose sie nun von der Wüste Paran aus ab. Sie waren lauter führende Männer unter den Israeliten.

4 Ihre Namen sind: Vom Stamm Ruben Schammua, der Sohn Sakkurs,

5 vom Stamm Simeon Schafat, der Sohn Horis,

6 vom Stamm Juda Kaleb, der Sohn Jefunnes,

7 vom Stamm Issachar Jigal, der Sohn Josefs,

8 vom Stamm Efraim Hoschea, der Sohn Nuns,

9 vom Stamm Benjamin Palti, der Sohn Rafus,

10 vom Stamm Sebulon Gadiël, der Sohn Sodis,

11 vom Josefsstamm Manasse Gadi, der Sohn Susis,

12 vom Stamm Dan Ammiël, der Sohn Gemallis,

13 vom Stamm Ascher Setur, der Sohn Michaels,

14 vom Stamm Naftali Nachbi, der Sohn Wofsis,

15 vom Stamm Gad Gëuël, der Sohn Machis.

16 Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Damals gab Mose dem Hoschea, dem Sohn Nuns, den Namen Josua.

17 Als Mose sie aussandte, Kanaan auszukundschaften, befahl er ihnen: „Zieht von hier durch das Südland! Dann steigt hinauf auf das Bergland!

18 Seht zu, wie das Land beschaffen ist und ob das Volk, das in ihm wohnt, stark oder schwach, klein oder groß ist;

19 auch wie das Land beschaffen ist, in dem es wohnt, ob fruchtbar oder unfruchtbar; und wie die Städte beschaffen sind, in denen es wohnt, ob in offenen Lagern oder in festen Plätzen;

20 auch wie der Boden geartet ist, ob fett oder mager, ob Bäume darin wachsen oder nicht! Nun geht ans Werk! Bringt auch von den Früchten des Landes einige mit!“ Es war damals gerade die Zeit der ersten Trauben.

21 Da zogen sie fort und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis Rehob bei Lebo-Hamat.

22 Sie stiegen durch das Südland hinauf und kamen bis Hebron, wo Ahiman, Scheschai und Talmai, die Söhne Anaks lebten. - Hebron war sieben Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. -

23 Als sie zum Traubental gelangten, schnitten sie dort eine Rebe samt einer Weintraube ab, die sie zu zweien an einer Stange trugen, auch einige Granatäpfel und Feigen.

24 Jenen Ort nannte man Traubental wegen der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten.

Rückkehr und Bericht der Kundschafter

25 Nach vierzig Tagen traten sie den Rückweg an, nachdem sie das Land erkundet hatten.

26 Sie zogen heim und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesch, erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Früchte des Landes.

27 Sie erzählten aber folgendes: „Wir zogen in das Land, in das du uns geschickt hast. Es fließt wirklich von Milch und Honig über. Dies sind die Früchte von dort.

28 Das Volk jedoch, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und sehr groß. Wir sahen dort auch die Söhne Anaks.

29 Amalekiter bewohnen das Südland; Hetiter, Jebusiter und Amoriter sind ansässig im Bergland; Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan.“

30 Um nun jede unwillige Äußerung des Volkes gegen Mose zu unterbinden, rief Kaleb: „Unter allen Umständen ziehen wir hinauf und erobern es. Denn wir können es gut besiegen.“

31 Die Männer jedoch, die mit ihm hinaufgezogen waren, erklärten: „Wir sind nicht imstande, gegen dieses Volk zu ziehen. Denn es ist stärker als wir.“

32 Dann berichteten sie den Israeliten Unwahres über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten. Sie erzählten: „Das Land, das wir zur Erkundung durchzogen, ist ein Land, das seine Bewohner frißt. Alle Leute, die wir dort sahen, sind ungewöhnlich groß.

33 Auch Riesen haben wir dort bemerkt, die Söhne Anaks vom Geschlecht der Riesen. Wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Geradeso erschienen wir ihnen.“

