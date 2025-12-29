Schöningh’sche Bibel

Verwendung der Räucherpfannen der Empörer

1 Hierauf gebot der Herr dem Mose:

2 „Sage Eleasar, dem Sohn des Priesters Aaron, er solle die Räucherpfannen von der Brandstätte wegholen und das Feuer in einiger Entfernung auseinanderstreuen. Denn sie sind heilig.

3 Die Räucherpfannen dieser Männer, die durch ihre Sünde ihr Leben verwirkt haben, hämmere man zu Blechen breit und überziehe damit den Altar. Denn sie brachten sie vor den Herrn. Dadurch sind sie heilig geworden. Sie sollen als Wahrzeichen für die Israeliten dienen.“

4 Da nahm der Priester Eleasar die kupfernen Räucherpfannen, welche die Verbrannten gebracht hatten. Man hämmerte sie breit zu einem Überzug für den Altar.

5 Sie sollten für die Israeliten ein Mahnzeichen sein, dass kein Unberufener, der nicht zur Nachkommenschaft Aarons gehört, herantrete, um vor dem Herrn Räucherwerk zu verbrennen. Es erginge ihm sonst wie Korach und seinem Anhang, wie der Herr es ihm durch Mose angedroht hatte.

Die Bestrafung der murrenden Gemeinde

6 Am anderen Morgen murrte die ganze israelitische Gemeinde gegen Mose und Aaron. Sie riefen: „Ihr habt das Volk des Herrn getötet!“

7 Als sich dann die Gemeinde gegen Mose und Aaron zusammenrottete, wandten sich diese zum Offenbarungszelt. Und siehe, die Wolke bedeckte es, und die Herrlichkeit des Herrn war sichtbar.

8 Nun eilten Mose und Aaron vor das Offenbarungszelt.

9 Da befahl der Herr dem Mose:

10 „Macht euch aus dieser Gemeinde weg! Ich will sie in einem Augenblick vertilgen.“ Da warfen sie sich auf ihr Antlitz nieder,

11 und Mose sagte zu Aaron: „Nimm die Räucherpfanne, tu Feuer vom Altar hinein, lege Räucherwerk auf und trage es eiligst zur Gemeinde, um ihnen damit Versöhnung zu erwirken! Denn vom Herrn geht ein Strafgericht aus. Schon hat die Heimsuchung begonnen.“

12 Da nahm Aaron die Räucherpfanne, wie Mose befohlen hatte, und lief mitten in die Gemeinde hinein. Und in der Tat, die Heimsuchung hatte unter dem Volk schon begonnen. Er nahm darauf die Räucherung vor und verschaffte so dem Volk Sühnung.

13 Er blieb mitten zwischen Toten und Lebenden stehen, bis die Heimsuchung aufhörte.

14 Die Zahl der durch die Heimsuchung ums Leben Gekommenen belief sich auf 14.700, abgesehen von denen, die wegen Korach das Leben verloren hatten.

15 Aaron kehrte zu Mose an den Eingang des Offenbarungszeltes zurück, als die Heimsuchung aufgehört hatte.

Der grünende Stab Aarons

16 Hierauf sagte der Herr zu Mose:

17 „Rede mit den Israeliten und laß dir von ihnen je einen Stab von jedem Stamm geben, also zwölf Stäbe von allen ihren Stammesfürsten, Stamm für Stamm! Schreibe den Namen eines jeden auf seinen Stab!

18 Auf den Stab Levis schreibe den Namen Aarons! Also ein Stab gehört jedem Stammesoberhaupt.

19 Lege sie dann im Offenbarungszelt vor der Gesetzeslade nieder, wo ich mich euch zu offenbaren pflege!

20 Dann wird der Stab dessen, den ich mir erwähle, aufsprossen. So will ich das Murren der Israeliten, das sie gegen euch erheben, vor mir zum Schweigen bringen.“

21 Als Mose dies den Israeliten gesagt hatte, übergaben ihm alle ihre Fürsten, Stamm für Stamm, jeder Fürst einen Stab, im ganzen zwölf Stäbe. Unter ihren Stäben war auch der Stab Aarons.

22 Mose legte die Stäbe vor dem Herrn im Gesetzeszelt nieder.

23 Als Mose am anderen Morgen in das Gesetzeszelt trat, hatte der Stab Aarons, der dem Stamm Levi angehörte, ausgeschlagen, hatte Sprossen getrieben und Blüten hervorgebracht und trug reife Mandeln.

24 Mose brachte nun alle Stäbe aus dem Heiligtum zu allen Israeliten heraus. Diese sahen sie sich an, und jeder nahm seinen Stab zurück.

25 Da gebot der Herr dem Mose: „Lege den Stab Aarons wieder vor dem Gesetz nieder! Er soll dort als Wahrzeichen für Widerspenstige aufbewahrt werden, damit du ihrem Murren vor mir ein Ende machen kannst und sie nicht zu sterben brauchen.“

26 Mose tat es. - Wie der Herr ihm befohlen hatte, so verfuhr er.

Nachträge zum Priester- und Levitengesetz

27 Die Israeliten aber sagten zu Mose: „Siehe, wir kommen um. Wir sind verloren, allesamt verloren!

28 Wer nur immer der Wohnung des Herrn zu nahe kommt, muß sterben. Sollen wir denn vollends alle zugrunde gehen?“

© Christoph Wollek