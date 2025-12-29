Schöningh’sche Bibel

1 Da sprach der Herr zu Aaron: „Du und mit dir deine Söhne und dein väterlicher Stamm, ihr tragt die Verantwortung für die heiligen Dinge. Und zwar tragt ihr, du und mit dir deine Söhne, die Verantwortung für das Priesteramt, das euch übertragen ist.

2 Aber auch deine Brüder, den Stamm Levi, deinen väterlichen Stamm, laß mit dir herantreten, damit sie sich dir anschließen und dir behilflich sind, während du und mit dir deine Söhne vor dem Offenbarungszelt Dienst tun.

3 Sie sollen das besorgen, was zu deiner Bedienung und zur Betreuung des ganzen Zeltes erforderlich ist. An die heiligen Geräte und an den Altar dürfen sie aber nicht herantreten. Sonst müßten sie und ihr sterben.

4 Sie seien also deine Gehilfen und sollen die zur Besorgung des Offenbarungszelts notwendigen gesamten Dienstleistungen am Zelt verrichten. Kein Unbefugter darf zu euch herantreten.

5 Nur ihr dürft den Dienst im Heiligtum und am Altar versehen, damit nicht nochmals ein Zorngericht über die Israeliten hereinbricht.

6 Ich war es, der eure Brüder, die Leviten, aus den Israeliten genommen hat. Euch sind sie als Eigentum des Herrn zum Geschenk übergeben, damit sie den Dienst am Offenbarungszelt verrichten.

7 Du aber und mit dir deine Söhne, ihr sollt das Priesteramt verwalten mit allen Verrichtungen am Altar und hinter dem Vorhang. So verseht denn euren Dienst! Ein freies Geschenk ist der Priesterdienst, den ich euch übergab. Der Unbefugte, der herantritt, soll mit dem Tod bestraft werden.“

Die Einkünfte der Priester

8 Weiter sprach der Herr zu Aaron: „Ich bin es, der dir den Abhub aller meiner Hebeopfer überläßt. Von allen heiligen Gaben der Israeliten verleihe ich sie dir als Anteil und deinen Söhnen als ewig fällige Gebühr.

9 Folgendes soll von den hochheiligen Gaben, soweit sie nicht verbrannt werden, dir zustehen: alle ihre Abgaben bei allen Speiseopfern, Sünd- und Schuldopfern, die sie mir darbringen. Als etwas Hochheiliges soll es dir und deinen Söhnen gehören.

10 Verzehre es an einem hochheiligen Ort! Nur männliche Personen dürfen davon essen. Als heilige Sache kommt es dir zu.

11 Auch soll dir noch folgendes gehören: Die Hebe ihrer Gaben bei allen Webeopfern der Israeliten. Ich weise sie dir und mit dir deinen Söhnen und Töchtern als ewig fällige Gebühr zu. Jedermann in deiner Familie, der rein ist, darf davon essen.

12 Das Beste vom Öl, Most und Korn, das Beste von dem, was sie dem Herrn geben, das weise ich dir zu.

13 Die Erstlinge von allen Früchten, die in ihrem Land wachsen und die sie dem Herrn darbringen, sollen dir gehören. Jedermann von deiner Familie, der rein ist, darf davon essen.

14 Alles Banngut in Israel soll dir gehören.

15 Jede Erstgeburt von allen Lebewesen, die man dem Herrn darbringt, vom Menschen wie vom Vieh, sei dein. Die menschliche Erstgeburt jedoch musst du auslösen lassen. Auch den Erstlingswurf von unreinem Vieh sollst du auslösen lassen.

16 Lasse sie auslösen im Alter von einem Monat an, nach der Taxe von fünf Silberschekel heiligen Gewichts, das 20 Gera beträgt.

17 Die Erstlingswürfe von Rindern, Schafen und Ziegen darfst du jedoch nicht auslösen lassen. Sie sind heilig. Sprenge ihr Blut an den Altar, und lasse ihr Fett als Feueropfer zu lieblichem Geruch für den Herrn in Rauch aufgehen!

18 Ihr Fleisch gehöre dir! Wie die Webebrust und die rechte Keule soll es dir zustehen.

19 Alle Hebeopfer an heiligen Gaben, welche die Israeliten dem Herrn darbringen, überweise ich dir, deinen Söhnen und Töchtern bei dir als ewig fällig Gebühr. Dies ist für dich und deine Nachkommen mit dir ein ewig geltender, unverbrüchlicher Salzbund vor dem Herrn.“

20 Weiter sprach der Herr zu Aaron: „Du sollst in ihrem Land keinen Erbbesitz erhalten und keinen Anteil unter ihnen bekommen. Ich bin dein Anteil und dein Erbbesitz inmitten der Israeliten.

Der Levitenzehnte

21 Den Leviten überweise ich hiermit alle Zehnten in Israel zum Erbbesitz als Entgelt für den Dienst, den sie am Offenbarungszelt zu verrichten haben.

22 Die Israeliten dürfen künftig nicht mehr an das Offenbarungszelt herantreten, da sie sonst eine Schuld auf sich laden, die den Tod nach sich zieht.

23 Nur die Leviten sollen den Dienst am Offenbarungszelt versehen und die Verantwortung dafür tragen. Diese Bestimmung gilt für euch allezeit von Geschlecht zu Geschlecht. Erbbesitz dürfen sie unter den Israeliten nicht haben.

24 Denn ich überweise zum Erbbesitz den Leviten den Zehnten, den die Israeliten als Hebeopfer an den Herrn abgeben. Darum habe ich in bezug auf sie verordnet, dass sie keinen Erbbesitz inmitten der Israeliten erhalten sollen.“

Die Abgabe der Leviten für die Priester

25 Weiter gebot der Herr dem Mose:

26 „Gib den Leviten folgende Anweisungen: Wenn ihr von den Israeliten den Zehnten in Empfang nehmt, den ich euch von ihnen als Erbbesitz zugewiesen habe, so sollt ihr davon ein Hebeopfer für den Herrn abgeben, den Zehnten vom Zehnten.

27 Dieses Hebeopfer soll euch angerechnet werden, wie den übrigen Israeliten die Abgabe des Getreides von der Tenne oder des Überflusses von der Kelter.

28 So sollt auch ihr von dem Zehnten, den ihr von den Israeliten in Empfang nehmt, ein Hebeopfer für den Herrn abgeben, und zwar sollt ihr davon das Hebeopfer für den Herrn an den Priester Aaron abführen.

29 Von allen Gaben, die euch zufallen, sollt ihr das Hebeopfer für den Herrn abgeben und zwar stets vom Besten davon als heilige Gebühr.

30 Sage ihnen: Wenn ihr das Beste davon spendet, so soll es euch Leviten angerechnet werden wie den übrigen Israeliten der verzehntete Ertrag von der Tenne und von der Kelter.

31 Ihr dürft es an jedem beliebigen Ort essen, ihr und eure Familie. Denn es ist euer Lohn für euren Dienst am Offenbarungszelt.

32 Nur wenn ihr das Beste davon abgebt, ladet ihr seinetwegen keine Verschuldung auf euch und entweiht die heiligen Gaben der Israeliten nicht und braucht darum auch nicht zu sterben.“

