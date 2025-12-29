Schöningh’sche Bibel

Die Lager- und Zugordnung

1 Der Herr gab Mose und Aaron den Auftrag:

2 „Jeder Israelit lagere sich bei seinem Banner, bei den Feldzeichen seines Stammes. Das Lager errichte man in einiger Entfernung rund um das Offenbarungszelt herum.

Juda, Issachar, Sebulon

3 Östlich davon, gegen Sonnenaufgang, lagere das Banner des Lagers Juda nach seinen Heerscharen mit Nachschon, dem Sohn Amminadabs, dem Anführer der Söhne Judas,

4 und dessen Heer von 74.600 ausgemusterten Leuten.

5 Neben ihm beziehe der Stamm Issachar das Lager mit Netanel, dem Sohn Zuars, dem Anführer der Söhne Issachars,

6 und dessen Heer von 54.400 ausgemusterten Leuten.

7 Dann der Stamm Sebulon mit Eliab, dem Sohn Helons, dem Anführer der Söhne Sebulons,

8 und dessen Heer von 57.400 ausgemusterten Leuten.

9 Die Gesamtzahl der ausgemusterten Leute im Lager Juda beträgt nach ihren Heerscharen 186.400 Mann. Sie haben zuerst aufzubrechen.

Ruben, Simeon, Gad

10 Im Süden lagere das Banner des Lagers Ruben nach seinen Heerscharen mit Elizur, dem Sohn Schedëurs, dem Anführer der Söhne Rubens,

11 und dessen Heer von 46.500 ausgemusterten Leuten.

12 Neben ihm beziehe der Stamm Simeon das Lager mit Schelumiël, dem Sohn Zurischaddais, dem Anführer der Söhne Simeons,

13 und dessen Heer von 59.300 ausgemusterten Leuten.

14 Dann der Stamm Gad mit Eljasaf, dem Sohn Reguëls, dem Anführer der Söhne Gads,

15 und dessen Heer von 45.650 ausgemusterten Leuten.

16 Die Gesamtzahl der ausgemusterten Leute im Lager Ruben beträgt nach ihren Heerscharen 153.450 Mann. Sie haben an zweiter Stelle aufzubrechen.

17 Das Offenbarungszelt mit dem Lager der Leviten breche in der Mitte der übrigen Lager auf. Wie sie gelagert sind, sollen sie aufbrechen, jeder an seinem Platz und unter seinem Banner.

Efraim, Manasse, Benjamin

18 Im Westen lagere das Banner des Lagers Efraim nach seinen Heerscharen mit Elischama, dem Sohn Ammihuds, dem Anführer der Söhne Efraims,

19 und dessen Heer von 40.500 ausgemusterten Leuten.

20 Neben ihm dann der Stamm Manasse mit Gamliël, dem Sohn Pedazurs, dem Anführer der Söhne Manasses,

21 und dessen Heer von 32.200 ausgemusterten Leuten.

22 Dann der Stamm Benjamin mit Abidan, dem Sohn Gidonis, dem Anführer der Söhne Benjamins,

23 und dessen Heer von 35.400 ausgemusterten Leuten.

24 Die Gesamtzahl der ausgemusterten Leute im Lager Efraim beträgt nach ihren Heerscharen 108.100 Mann. Sie haben an dritter Stelle aufzubrechen.

Dan, Ascher, Naftali

25 Im Norden lagere sich das Banner des Lagers Dan nach seinen Heerscharen mit Ahiëser, dem Sohn Ammischaddais, dem Anführer der Söhne Dans,

26 und dessen Heer von 62.700 ausgemusterten Leuten.

27 Neben ihm beziehe der Stamm Ascher das Lager mit Pagiël, dem Sohn Ochrans, dem Anführer der Söhne Aschers,

28 und dessen Heer von 41.500 ausgemusterten Leuten.

29 Dann der Stamm Naftali mit Ahira, dem Sohn Enans, dem Anführer der Söhne Naftalis,

30 und dessen Heer von 53.400 ausgemusterten Leuten.

31 Die Gesamtzahl der ausgemusterten Leute im Lager Dans beträgt 157.600 Mann. Sie haben zuletzt mit ihren Bannern aufzubrechen.“

32 Dies sind die nach ihren Familien ausgemusterten Israeliten. Die Gesamtzahl der ausgemusterten Leute der Lager betrug nach ihren Heerscharen 603.550 Mann.

33 Die Leviten wurden nach dem Befehl des Herrn an Mose nicht in die Musterung der Israeliten einbezogen.

34 So taten denn die Israeliten genau so, wie der Herr dem Mose befohlen hatte: also lagerten sie sich nach ihren Bannern, also brachen sie auf, jeder nach seinem Geschlecht und seiner Familie.

