Schöningh’sche Bibel

Mirjams Tod

1 Die ganze israelitische Gemeinde gelangte im ersten Monat in die Wüste Zin, und das Volk ließ sich in Kadesch nieder. Dort starb Mirjam und wurde daselbst begraben.

Wasser aus dem Felsen

Auflehnung des Volkes

2 Da es der Gemeinde an Wasser fehlte, rottete sie sich gegen Mose und Aaron zusammen.

3 Das Volk haderte mit Mose und schrie: „Ach wären wir doch auch umgekommen, als der Herr unsere Brüder sterben ließ!

4 Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste geführt, in der wir mit unserem Vieh sterben müssen?

5 Warum habt ihr uns aus Ägypten fortgeführt und uns in diese traurige Gegend gebracht, wo keine Saat, kein Feigenbaum, kein Weinstock, kein Granatapfel gedeiht und wo es kein Wasser zum Trinken gibt?“

Des Mose und Aaron eigenmächtiges Handeln

6 Mose und Aaron flüchteten sich vor der Gemeinde nach dem Eingang zum Offenbarungszelt und warfen sich auf ihr Angesicht nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn,

7 und der Herr gebot Mose:

8 „Nimm den Stab, versammele die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron! Gebt vor ihren Augen dem Felsen Befehl, so wird er Wasser spenden! Laß für sie Wasser aus dem Felsen hervorsprudeln und verschaffe so der Gemeinde und ihrem Vieh Trinkwasser!“

9 Da holte Mose den Stab vor dem Herrn weg, wie er ihm befohlen hatte.

10 Hierauf ließen Mose und Aaron die Gemeinde vor dem Felsen zusammenkommen, und er sagte zu ihnen: „Hört doch, ihr Widerspenstigen! Können wir wohl aus diesem Felsen Wasser für euch hervorfließen lassen?“

11 Als nun Mose die Hand erhob und zweimal mit seinem Stab gegen den Felsen schlug, kam Wasser in Fülle heraus, und die Gemeinde samt ihrem Vieh trank davon.

Gottes Strafe für Mose und Aaron

12 Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron: „Weil ihr mir kein Vertrauen geschenkt habt und mich vor den Augen der Israeliten nicht verherrlichen wolltet, so sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land führen, das ich ihnen zu eigen gebe.“

13 Das sind die Wasser von Meriba (Streitwasser) , wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und wo er sich an ihnen verherrlichte.

Israels Einmarsch ins Ostjordanland

Verweigerung des Durchzugs durch Edom

14 Von Kadesch aus sandte Mose Boten an den König von Edom: „So läßt dir dein Brudervolk Israel sagen: Du kennst alle Mühsale, die uns betroffen haben.

15 Unsere Väter zogen nach Ägypten, und wir wohnten lange in Ägypten. Die Ägypter mißhandelten uns und unsere Väter.

16 Als wir zum Herrn um Hilfe riefen, hörte er unser Flehen und sandte einen Engel, der uns aus Ägypten wegführte. Wir befinden uns jetzt in Kadesch, einer Stadt an der Grenze deines Gebietes.

17 Nun möchten wir gern durch dein Land ziehen. Wir betreten keine Felder und Weinberge und trinken kein Wasser aus den Brunnen. Wir wollen nur die Königsstraße benutzen, ohne nach links und rechts abzubiegen, bis wir dein Gebiet durchzogen haben.“

18 Aber die Edomiter ließen ihnen sagen: „Du darfst nicht durchziehen. Sonst treten wir dir mit bewaffneter Hand entgegen.“

19 Die Israeliten antworteten ihnen: „Auf der Hauptstraße werden wir ziehen. Trinken wir, ich und mein Vieh, von deinem Wasser, so zahle ich dir den Preis dafür. Ich will nichts weiter als schnell hindurchziehen.“

20 Doch sie erwiderten: „Du darfst nicht hindurchziehen.“ Zugleich rückten die Edomiter mit zahlreichem Kriegsvolk und in guter Ausrüstung gegen sie vor.

21 Da die Edomiter sich weigerten, den Israeliten den Durchzug durch ihr Gebiet zu gestatten, bogen die Israeliten seitwärts von ihnen ab.

Der Tod Aarons

22 So brach denn die ganze israelitische Gemeinde von Kadesch auf und gelangte zum Berg Hor.

23 Hier am Berg Hor, der an der Grenze des Landes Edom liegt, sagte der Herr zu Mose und Aaron:

24 „Aaron soll jetzt zu seinen Vorfahren versammelt werden. Denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten zu eigen geben werde, weil ihr euch bei den Wassern von Meriba gegen meinen Befehl aufgelehnt habt.

25 Nimm Aaron und seinen Sohn Eleasar und begleite sie auf den Berg Hor!

26 Laß dort Aaron seine Kleider ausziehen und lege sie seinem Sohn Eleasar an; Aaron wird heimgehen und dort sterben.“

27 Mose tat, wie der Herr gebot. Sie stiegen vor den Augen der ganzen Gemeinde auf den Berg Hor.

28 Dort ließ Mose den Aaron seine Kleider ausziehen und legte sie dessen Sohn Eleasar an. Hierauf starb Aaron dort auf dem Gipfel des Berges. Mose aber und Eleasar stiegen wieder vom Berg herab.

29 Als nun die ganze Gemeinde erfuhr, dass Aaron verschieden sei, trauerte das ganze Haus Israel um Aaron dreißig Tage.

© Christoph Wollek