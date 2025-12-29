Schöningh’sche Bibel

Bileams vierfacher Segen

Bileams erster Segensspruch - >Wie soll ich fluchen?<

1 Da sagte Bileam zu Balak: „Bau mir hier sieben Altäre und richte mir hier sieben junge Stiere und sieben Widder her!“

2 Balak tat, wie Bileam verlangt hatte, und Balak opferte mit Bileam auf jedem Altar einen Stier und einen Widder.

3 Hierauf sagte Bileam zu Balak: „Bleibe bei deinem Brandopfer stehen! Ich will gehen. Vielleicht offenbart sich mir der Herr. Was er mich schauen läßt, teile ich dir mit.“ Er begab sich nun an einen einsamen Ort.

4 Und Gott offenbarte sich Bileam. Dieser sagte zu ihm: „Ich habe sieben Altäre zugerüstet und auf jedem Altar einen Stier und einen Widder dargebracht.“

5 Da legte der Herr dem Bileam Worte in den Mund und gebot ihm: „Kehre zu Balak zurück und sprich also!“

6 Er kehrte nun zu ihm zurück. Dieser stand noch mit allen Moabiterfürsten neben seinem Brandopfer.

7 Da tat Bileam folgenden Spruch: „Von Aram holte mich Balak her, Moabs König von des Morgenlandes Bergen: Komm her! Verfluche mir Jakob! Komm her! Verwünsche doch Israel!

8 Wie soll ich fluchen, wem Gott nicht flucht? Und wie verwünschen, wen der Herr nicht verwünscht?

9 Denn ich sehe es vom felsigen Grat, schaue es von den Kuppen der Berge: Siehe, ein Volk! Einsam wohnt es für sich. Rechnet sich nicht unter die Völker.

10 Wer möchte Jakob zählen, der zahlreich wie Staub! Wer wollte messen nur den vierten Teil Israels! Sterben möchte ich den Tod der Gerechten. Mein Ende möge sein wie das seine!“

11 Balak aber rief Bileam zu: „Was tust du mir an? Meine Feinde zu verfluchen, habe ich dich kommen lassen. Du aber hast sie leibhaftig gesegnet.“

12 Doch jener entgegnete: „Muß ich nicht das, was der Herr mir in den Mund legt, gewissenhaft künden?“

Bileams zweiter Segensspruch - >Gesegnet hat er<

13 Balak bat ihn nun: „Komm mit mir an eine andere Stelle, von wo du es ganz sehen kannst. Du siehst jetzt nur den äußersten Teil. Ganz kannst du es nicht sehen. Verfluche es mir dann von dort aus!“

14 Hierauf nahm er ihn mit sich nach dem Späherfeld auf dem Gipfel des Pisga, baute dort sieben Altäre und opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder.

15 Da sagte Bileam zu Balak: „Bleibe hier bei deinem Brandopfer stehen! Ich will unterdessen nach einer Offenbarung ausschauen.“

16 Und der Herr offenbarte sich Bileam und legte ihm Worte in den Mund und gebot ihm: „Kehre zu Balak zurück und sprich also!“

17 Als er zu ihm kam, stand dieser noch mit allen Moabiterfürsten neben seinem Brandopfer. Balak fragte ihn: „Was kündet der Herr?“

18 Da tat er folgenden Spruch: „Auf, Balak! Höre! Neige mir dein Ohr, Zippors Sohn!

19 Nicht wie ein Mensch ist Gott, dass er löge, nicht wie ein Menschenkind, dass ihn gereut! Er sollte ankünden und es nicht tun? Sollte verheißen und nicht es erfüllen?

20 Siehe, zu segnen bin ich bestellt: Gesegnet hat Er - ich kann es nicht wenden:

21 Nicht sieht man Unheil in Jakob, nicht schaut man Mühsal in Israel! Ihm steht bei der Herr, der sein Gott ist; Königsjubel klingt bei ihm auf.

22 Gott, der aus Ägypten es führte, ist ihm wie wilder Ochsen Gehörn.

23 Ja, bei Jakob wirkt kein Zauberspruch, keine Beschwörung bei Israel! Zur rechten Zeit wird es Jakob kund, und Israel, was Gott bewirkt.

24 Siehe, ein Volk! Wie eine Löwin reckt es sich empor. Wie ein Löwe erhebt es sich, streckt sich nicht eher wieder hin, bis es verzehrt den Raub, bis es getrunken der Erschlagenen Blut.“

25 Da rief Balak dem Bileam zu: „Wenn du ihm nicht fluchen kannst, so segne es doch wenigstens nicht!“

26 Aber Bileam entgegnete Balak: „Habe ich dir nicht gesagt: Alles, was der Herr befehlen wird, werde ich tun?“

Bileams dritter Segensspruch - >Gesegnet sei, wer dich segnet<

27 Nun sagte Balak zu Bileam: „Komm, ich will dich an eine andere Stelle mitnehmen! Vielleicht gefällt es Gott, dass du es mir von dort aus verfluchst.“

28 So nahm denn Balak den Bileam mit sich auf den Gipfel des Pegor, der über das Ödland emporragt.

29 Dort ersuchte Bileam den Balak: „Baue mir hier sieben Altäre und richte mir hier sieben Stiere und sieben Widder her!“

30 Balak tat, wie Bileam verlangt hatte, und opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder.

© Christoph Wollek