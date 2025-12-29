Schöningh’sche Bibel

Israels Abfall, Heimsuchung und Umkehr

Unzucht und Götzendienst der Israeliten

1 Als die Israeliten sich in Schittim niedergelassen hatten, fing das Volk an, mit den Moabiterinnen Unzucht zu treiben.

2 Diese luden das Volk zu ihren Götteropfern ein. Das Volk nahm an ihren Opfermahlen teil und betete ihre Götter an.

3 Die Israeliten dienten dem Baal-Pegor. Nun entbrannte der Zorn des Herrn über Israel,

4 und der Herr gebot Mose: „Nimm alle, die das Volk verführt haben, und hänge sie für den Herrn angesichts der Sonne auf, damit der Herr aufhöre, Israel zu zürnen!“

5 Da befahl Mose den Anführern der Israeliten: „Jeder töte diejenigen seiner Leute, die dem Baal-Pegor gedient haben.“

Der Priester Pinhas

6 Es kam nun gerade ein Israelit daher und brachte eine Midianiterin zu seinen Stammesgenossen vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, die am Eingang zum Offenbarungszelt wehklagten.

7 Als Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes des Hohepriesters Aaron, das sah, verließ er die Gemeinde, nahm einen Speer in seine Hand,

8 ging dem Israeliten bis in das innere Gemach nach und durchbohrte beide, den Israeliten und die Frau; letztere am Unterleib. Da wurde der Heimsuchung unter den Israeliten Einhalt getan.

9 Die Zahl derer, die durch die Heimsuchung umgekommen waren, betrug 24.000.

10 Hierauf teilte der Herr dem Mose folgendes mit:

11 Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes des Hohepriesters Aaron, hat meinen Zorn von den Israeliten dadurch abgewendet, dass er voll Eifer für meine Ehre unter ihnen eintrat. Darum habe ich die Israeliten in meinem Zorn nicht völlig vertilgt.

12 Verkünde ihm deshalb: Ich schließe mit ihm einen Friedensbund.

13 Ihm und seinen Nachkommen sei auf ewige Zeiten das Priestertum feierlich zugesichert zum Lohn dafür, dass er für seinen Gott voll Eifer eintrat und den Israeliten Sühne erwirkte.„

14 Der Name des damals getöteten Israeliten, der mit der Midianiterin getötet wurde, war Simri, der Sohn des Salu, der das Oberhaupt eines Geschlechtes der Simeoniter war.

15 Die damals getötete Midianiterin hieß Kosbi, sie war eine Tochter Zurs; der war das Oberhaupt einer Sippe, eines Geschlechtes der Midianiter.

Gottes Befehl zum Kampf gegen die Midianiter

16 Hierauf gebot der Herr dem Mose:

17 “Kämpft gegen die Midianiter und schlagt sie!

18 Denn sie haben euch durch die Ränke bekämpft, die sie gegen euch verübt haben im Fall Pegors und der midianitischen Fürstentochter Kosbi, ihrer Landsmännin, die damals, als die Heimsuchung wegen Pegor verhängt wurde, den Tod fand.„

