Die zweite Volkszählung

1 Nach der Heimsuchung (= Num 25,19) befahl der Herr dem Mose und Eleasar, dem Sohn des Priesters Aaron:

2 „Nehmt die Kopfzahl der ganzen Gemeinde der Israeliten auf, von zwanzig Jahren an und darüber, Geschlecht für Geschlecht, alle, die in Israel zum Kriegsdienst tauglich sind!“

3 Da zählte sie Mose und der Priester Eleasar in den Steppen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber,

4 von zwanzig Jahren an und darüber, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

5 Die Israeliten, die aus Ägypten auszogen, waren: Ruben, der Erstgeborene Israels. Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Rubens: Von Henoch das Geschlecht der Henochiter, von Pallu das Geschlecht der Palluiter,

6 Von Hezron das Geschlecht der Hezroniter, von Karmi das Geschlecht der Karmiter.

7 Dies sind die Geschlechter der Rubeniter. Die Zahl ihrer Gemusterten betrug 43.730.

8 Der Sohn Pallus war Eliab,

9 Die Söhne Eliabs waren: Nemuël, Datan und Abiram. Datan und Abiram sind die von der Gemeindeversammlung Berufenen, die sich mit dem Anhang Korachs gegen Mose und Aaron auflehnten, als sie mit dem Herrn haderten.

10 Die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie mit Korach, während der Anhang dadurch umkam, dass das Feuer die 250 Mann verzehrte, so dass sie zu einem abschreckenden Beispiel wurden.

11 Die Söhne Korachs aber kamen nicht mit um.

12 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Simeons: Von Jemuël das Geschlecht der Jemuëliter, von Jamin das Geschlecht der Jaminiter, von Jachin das Geschlecht der Jachiniter,

13 von Serach das Geschlecht der Serachiter, von Schaul das Geschlecht der Schauliter.

14 Das waren die Geschlechter der Simeoniter, 22.200 Mann.

15 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Gads: Von Zifjon stammt das Geschlecht der Zifjoniter, von Haggi das Geschlecht der Haggiter, von Schuni das Geschlecht der Schuniter,

16 von Osni das Geschlecht der Osniter, von Eri das Geschlecht der Eriter,

17 von Arod das Geschlecht der Aroditer, von Areli das Geschlecht der Areliter.

18 Das sind die Geschlechter der Söhne Gads, 40.500 Gemusterte.

19 Die Söhne Judas waren Er und Onan; Er und Onan starben im Land Kanaan.

20 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Judas: Von Schela das Geschlecht der Schelaniter, von Perez das Geschlecht der Pereziter, von Serach das Geschlecht der Serachiter,

21 Von Perez stammen Hezron - von diesem das Geschlecht der Hezroniter, sowie Hamul - von diesem das Geschlecht der Hamuliter.

22 Das sind die Geschlechter Judas mit 76.500 Gemusterten.

23 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Issachars: Von Tola das Geschlecht der Tolaiter, von Puwa das Geschlecht der Puwaniter,

24 von Jaschub das Geschlecht der Jaschubiter, von Schimron das Geschlecht der Schimroniter.

25 Das sind die Geschlechter Issachars mit 64.500 Gemusterten.

26 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Sebulons: Von Sered stammt das Geschlecht der Serediter, von Elon das Geschlecht der Eloniter, von Jachleël das Geschlecht der Jachleëliter.

27 Das sind die Geschlechter der Sebuloniter mit 60.500 Gemusterten.

28 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Josefs, Manasse und Efraim:

29 Von Manasse stammt Machir, von dem das Geschlecht der Machiriter stammt. Machir war der Vater Gileads, von dem die Sippe der Gileaditer stammt.

30 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Gileads: Von Iëser das Geschlecht der Iësiter und von Helek das Geschlecht der Helekiter,

31 von Asriël das Geschlecht der Asriëliter, von Schechem das Geschlecht der Schechemiter,

32 von Schemida das Geschlecht der Schemidaïter, von Hefer das Geschlecht der Heferiter.

33 Zelofhad, der Sohn Hefers, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter; die Töchter Zelofhads hießen: Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza.

34 Das sind die Geschlechter Manasses mit 52.700 Gemusterten.

35 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Efraims: Von Schutelach das Geschlecht der Schutelachiter, von Becher das Geschlecht der Becheriter, von Tahan das Geschlecht der Tahaniter.

36 Von Schutelach stammt Eran und das Geschlecht der Eraniter.

37 Das sind die Geschlechter der Efraimiter mit 32.300 Gemusterten. Das sind die Söhne Josefs nach ihren Geschlechtern.

38 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Benjamins: Von Bela stammt das Geschlecht der Belaiter, von Aschbel das Geschlecht der Aschbeliter, von Ahiram das Geschlecht der Ahiramiter,

39 von Schufam das Geschlecht der Schufamiter; von Hufam das Geschlecht der Hufamiter.

40 Die Söhne Belas waren Ard und Naaman; von Ard stammt das Geschlecht der Arditer, von Naaman das Geschlecht der Naamaniter.

41 Das sind die Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern, und zwar 45.600 Gemusterte.

42 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Dans: Von Schuham das Geschlecht der Schuhamiter; das sind die Geschlechter Dans.

43 Aus den Geschlechtern der Schuhamiter waren 64.400 Gemusterte.

44 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Aschers: Von Jimna das Geschlecht der Jimnaiter, von Jischwi das Geschlecht der Jischwiter, von Beria das Geschlecht der Beriaiter.

45 Von Beria stammten Heber - von diesem das Geschlecht der Heberiter - und Malkiël - von diesem das Geschlecht der Malkiëliter.

46 Die Tochter Aschers hieß Serach.

47 Das sind die Geschlechter der Söhne Aschers mit 53.400 Gemusterten.

48 Folgende Geschlechter stammen von den Söhnen Naftalis: Von Jachzeël das Geschlecht der Jachzeëliter, von Guni das Geschlecht der Guniter,

49 von Jezer das Geschlecht der Jezeriter, von Schillem das Geschlecht der Schillemiter.

50 Das sind die Geschlechter der Söhne Naftalis nach ihren Geschlechtern, und zwar 45.400 Gemusterte.

51 Das sind die Söhne Israels mit 601.730 Gemusterten.

Anweisung für die Landverteilung

52 Hierauf gab der Herr dem Mose folgende Anordnung:

53 „An diese soll das Land nach der Kopfzahl zum Erbbesitz verteilt werden.

54 Denen, die zahlreich sind, sollst du einen größeren Erbbesitz geben; denen, die kleiner sind, sollst du einen weniger großen Erbbesitz zuteilen. Jedem soll sein Erbbesitz nach der Zahl seiner Ausgemusterten zugewiesen werden.

55 Doch soll das Land durch das Los verteilt werden. Nach dem Namen ihrer väterlichen Stämme sollen sie es in Besitz nehmen.

56 Nach dem Los soll der Erbbesitz zwischen denen, die zahlreich, und denen, die kleiner sind, verteilt werden.“

Die Zählung der Leviten

57 Folgendes sind die nach ihren Geschlechtern ausgemusterten Leviten: Von Gerschon stammt das Geschlecht der Gerschoniter, von Kehat das Geschlecht der Kehatiter, von Merari das Geschlecht der Merariter.

58 Das sind die Geschlechter Levis: Das Geschlecht der Libniter, das Geschlecht der Hebroniter, das Geschlecht der Machliter, das Geschlecht der Muschiter, das Geschlecht der Korachiter. Kehat war der Vater Amrams.

59 Die Frau Amrams hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die dem Levi in Ägypten geboren wurde. Sie gebar dem Amram den Aaron und Mose und deren Schwester Mirjam.

60 Dem Aaron wurden Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar geboren.

61 Nadab und Abihu starben, als sie ein unerlaubtes Feueropfer vor dem Herrn darbrachten.

62 Die Zahl ihrer Ausgemusterten belief sich insgesamt auf 23.000 männliche Personen von einem Monat an und darüber. Sie waren nämlich nicht mit den übrigen Israeliten gemustert worden, weil ihnen kein Erbbesitz unter den Israeliten verliehen wurde.

63 Dies sind die von Mose und dem Priester Eleasar Gemusterten. Diese musterten die Israeliten in den Steppen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber.

64 Unter diesen befand sich keiner mehr von denen, die durch Mose und den Priester Aaron gemustert worden waren, als diese die Israeliten in der Wüste Sinai einer Musterung unterzogen.

65 Der Herr hatte ihnen ja angekündigt, dass sie in der Wüste sterben sollten. Keiner von ihnen war übriggeblieben außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes, und Josua, dem Sohn Nuns.

