Schöningh’sche Bibel

Der Landbesitz der Erbtöchter

1 Eines Tages erschienen die Töchter Zelofhads, eines Nachkommens Hefers, Gileads, Machirs und Manasses aus den Geschlechtern Manasses, der ein Sohn Josefs war. Die Töchter hießen Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza.

2 Sie traten vor Mose und den Priester Eleasar und die Stammesfürsten und die ganze Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes und sagten:

3 „Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Doch gehörte er nicht zur Rotte derer, die sich mit der Rotte Korachs gegen den Herrn zusammentaten, sondern er starb um seiner eigenen Sünde willen. Er hatte aber keine Söhne.

4 Soll nun der Name unseres Vater aus seinem Geschlecht verschwinden, weil er keinen Sohn hat? Gib uns Erbbesitz unter den Brüdern unseres Vaters!“

5 Da brachte Mose ihre Rechtssache vor den Herrn,

6 und der Herr gab Mose folgenden Bescheid:

7 „Die Töchter Zelofhads sind mit Recht vorstellig geworden. Gib ihnen ohne Bedenken einen Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters! Laß den Besitz ihres Vaters auf sie übergehen!

8 Den Israeliten aber gib folgende Verordnung: Wenn jemand stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, sollt ihr seinen Erbbesitz auf seine Töchter übergehen lassen.

9 Hat er aber keine Tochter, sollt ihr seinen Erbbesitz seinen Brüdern übergeben.

10 Hat er aber auch keine Brüder, sollt ihr seinen Erbbesitz den Brüdern seines Vater geben.

11 Hat sein Vater keine Brüder, sollt ihr seinen Erbbesitz seinem nächsten Blutsverwandten aus seinem Geschlecht geben, damit er ihn in Besitz nimmt. Dies gelte für die Israeliten als Gesetz, wie der Herr dem Mose befohlen hat.“

Einsetzung Josuas als Nachfolger des Mose

12 Eines Tage gebot der Herr dem Mose: „Steige dort auf das Abarimgebirge und schau dir das Land an, das ich den Israeliten verliehen habe!

13 Wenn du es dir angesehen hast, sollst auch du zu deinen Vorfahren versammelt werden, wie vordem dein Bruder Aaron zu ihnen aufgenommen wurde.

14 Ihr seid ja in der Wüste Zin, als die Gemeinde sich auflehnte, meinem Befehl, mich vor ihnen durch das Wasserwunder zu verherrlichen, nicht nachgekommen.“ Das ist das Haderwasser von Kadesch in der Wüste Zin.

15 Nun bat Mose den Herrn:

16 „Der Herr, der Gott alles Lebensodems in jedem Leib, wolle einen Mann über die Gemeinde bestellen,

17 der an ihrer Spitze aus- und einzieht, der sie heraus- und hereinführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht Schafen gleicht, die keinen Hirten haben.“

18 Der Herr antwortete Mose: „Laß Josua, den Sohn Nuns, zu dir kommen, einen Mann, in dem Geist ist! Lege ihm deine Hand auf,

19 stelle ihn dem Priester Eleasar und der ganzen Gemeinde vor und setze ihn vor ihren Augen in sein Amt ein!

20 Überlasse ihm einen Teil deiner Amtsbefugnisse, damit die ganze Gemeinde der Israeliten ihm gehorsam sei!

21 Doch soll er dem Priester Eleasar darin untergeordnet sein, dass dieser für ihn die Urim vor dem Herrn befragen muß. Nur nach dessen Weisung soll er mit allen Israeliten und der ganzen Volksgemeinde in den Kampf ausziehen und nach dessen Weisung wieder heimkehren.“

22 Mose tat, wie ihm der Herr befohlen hatte. Er ließ Josua kommen und stellte ihn dem Priester Eleasar und der ganzen Gemeinde vor,

23 legte ihm seine Hände auf und setzte ihn in sein Amt ein, wie der Herr es durch Mose angeordnet hatte.

