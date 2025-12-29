Schöningh’sche Bibel

Die Zählung der Leviten

Die Nachkommen Aarons

1 Um die Zeit, als der Herr mit Mose auf dem Berg Sinai redete, besaßen Aaron und Mose folgende Nachkommen.

2 Die Namen der Söhne Aarons sind: Nadab, der Erstgeborene, Abihu, Eleasar und Itamar.

3 So hießen Aarons Söhne, die zu Priestern gesalbt und geweiht wurden, um den Priesterdienst zu verrichten.

4 Nadab und Abihu ließ der Herr sterben, als sie in der Wüste Sinai vor dem Herrn ein ungesetzliches Feueropfer darbrachten. Sie hatten keine Söhne. So versahen denn Eleasar und Itamar unter Aufsicht ihres Vaters Aaron den Priesterdienst.

Berufung der Leviten zu Gehilfen der Priester

5 Der Herr gebot Mose:

6 „Ziehe den Stamm Levi heran und stelle ihn dem Priester Aaron zur Seite, damit er ihm behilflich ist!

7 Bei allem, was es am Offenbarungszelt für ihn und die ganze Gemeinde zu tun gibt, sollen sie durch ihre Hilfeleistung am Heiligtum eifrig zur Hand gehen.

8 Ihnen obliegt die Besorgung sämtlicher Gegenstände des Offenbarungszeltes und alles dessen, was es für die Israeliten in dienstbereiter Hilfeleistung am Heiligtum zu tun gibt.

9 Übergib die Leviten also Aaron und seinen Söhnen! Ihm seien sie aus den Israeliten völlig zu eigen gegeben!

10 Doch Aaron und seine Söhne sollst du mit der Verwaltung des Priesteramtes betrauen. Ein Unberufener, der sich heranwagt, soll mit dem Tod bestraft werden!“

11 Der Herr sagte zu Mose:

12 „Siehe, ich selbst habe die Leviten aus der Mitte der Israeliten herausgenommen an Stelle aller erstgeborenen Israeliten, die zuerst zur Welt kamen. Mir gehören die Leviten.

13 Denn mein sind alle Erstgeborenen. Am Tag, da ich alle Erstgeburten in Ägypten schlug, habe ich jedes Erstgeborene in Israel, ob Menschen oder Vieh, mir geweiht. Mir gehören sie. Ich bin der Herr.“

Befehl zur Musterung der Leviten

14 Dann gebot der Herr dem Mose in der Wüste Sinai:

15 „Mustere die Leviten nach ihren Familien und Geschlechtern! Alle männlichen Personen unter ihnen von einem Monat an und darüber sollst du der Musterung unterziehen.“

16 Gemäß dem Befehl des Herrn nahm Mose die Musterung vor, wie ihm geboten war.

17 Levis Söhne mit ihren Namen sind: Gerschon, Kehat und Merari.

18 Die Söhne Gerschons nach ihren Geschlechtern hießen: Libni und Schimi;

19 die Söhne Kehats nach ihren Geschlechtern: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël;

20 die Söhne Meraris nach ihren Geschlechtern: Machli und Muschi. - Das sind die Geschlechter der Leviten nach ihren Familien.

Die Nachkommen Gerschons

21 Von Gerschon stammt das Geschlecht der Libniter und das Geschlecht der Schimiter. Das sind die Geschlechter der Gerschoniter.

22 Die Zahl aller ihrer ausgemusterten männlichen Personen von einem Monat an und darüber betrug 7.500.

23 Die Geschlechter der Gerschoniter hatten ihr Lager im Westen hinter der heiligen Wohnung.

24 Das Familienoberhaupt der Gerschoniter war Eljasaf, der Sohn Laëls.

25 Der Dienst der Gerschoniter am Offenbarungszelt erstreckte sich auf die heilige Wohnung, das Zeltdach, die Überdecke, den Vorhang zum Eingang des Offenbarungszeltes,

26 und umfaßte alle Verrichtungen an den Umhängen des Vorhofs, am Vorhang des Eingangs zum Vorhof, der die Wohnung und den Altar rings umgab, und an den dazu gehörigen Seilen.

Die Nachkommen Kehats

27 Von Kehat stammt das Geschlecht der Amramiter, das Geschlecht der Jizhariter, das Geschlecht der Hebroniter und das Geschlecht der Usiëliter. Das sind die Geschlechter der Kehatiter.

28 Die Zahl aller männlichen Personen von einem Monat an und darüber betrug 8.600 Diensttuende am Heiligtum.

29 Die Geschlechter der Kehatiter hatten ihr Lager auf der Langseite der heiligen Wohnung im Süden.

30 Das Familienoberhaupt der Geschlechter der Kehatiter war Elizafan, der Sohn Usiëls.

31 Ihr Dienst umfaßte alle Verrichtungen an der Lade, am Tisch, am Leuchter, an den Altären, an den heiligen Geräten, die beim Dienst gebraucht werden, und am Vorhang.

32 Vorsteher aller Levitenoberhäupter war Eleasar, der Sohn des Priesters Aaron. Er hatte die Oberaufsicht über die, denen die Besorgung des Heiligtums oblag.

Die Nachkommen Meraris

33 Von Merari stammt das Geschlecht der Machliter und das Geschlecht der Muschiter ab. Das sind die Geschlechter der Merariter.

34 Die Zahl aller ihrer ausgemusterten männlichen Personen von einem Monat an und darüber betrug 6.200.

35 Das Familienoberhaupt der Geschlechter der Merariter war Zuriël, der Sohn Abihajils. Sie hatten ihr Lager an der nördlichen Langseite der heiligen Wohnung.

36 Der Dienst der Merariter erstreckte sich auf alle Verrichtungen an den Brettern der heiligen Wohnung, an den Riegeln, an den Säulen und Füßen samt all den zugehörigen Gerätschaften,

37 ferner an den Säulen des Vorhofs ringsum mit ihren Füßen, Pflöcken und Seilen.

38 Auf der vorderen, östlichen Seite der heiligen Wohnung, vor dem Offenbarungszelt gegen Sonnenaufgang, lagerten Mose und Aaron mit seinen Söhnen. Sie besorgten am Heiligtum den Dienst, der den Israeliten oblag. Wer als Unbefugter hinzutrat, musste mit dem Tod bestraft werden.

39 Die Gesamtzahl aller ausgemusterten männlichen Leviten von einem Monat an und darüber, die Mose und Aaron auf Befehl des Herrn nach ihren Geschlechtern gemustert hatten, betrug 22.000.

Die Zählung und Auslösung der Erstgeborenen

40 Der Herr gebot Mose: „Mustere alle männlichen israelitischen Erstgeborenen von einem Monat an und darüber und stelle die Zahl ihrer Namen fest!

41 Bestimme die Leviten für mich, den Herrn, als Ersatz für alle israelitischen Erstgeborenen, ebenso das Vieh der Leviten als Ersatz für alle Erstlingswürfe des israelitischen Viehs!“

42 So musterte denn Mose alle israelitischen Erstgeborenen, wie der Herr ihm befohlen hatte.

43 Die Gesamtzahl der männlichen Erstgeborenen von einem Monat an und darüber betrug nach der Zahl der Namen 22.273 Ausgemusterte.

44 Weiter gebot der Herr dem Mose:

45 „Nimm die Leviten als Ersatz für alle israelitischen Erstgeborenen und das Vieh der Leviten als Ersatz für deren Vieh! Die Leviten gehören mir, dem Herrn.

46 Als Auslösesumme für die 273 über die Zahl der Leviten überschüssigen israelitischen Erstgeborenen

47 erhebe fünf Schekel für jeden Kopf! Ziehe sie ein nach dem Gewicht des Heiligtums, den Schekel zu zwanzig Gera!

48 Gib das Geld Aaron und seinen Söhnen als Lösegeld der Überzähligen!“

49 So zog denn Mose das Lösegeld ein von denen, die überzählig waren über die, welche durch die Leviten ausgelöst waren.

50 Er erhob von den israelitischen Erstgeborenen die Summe von 1365 Schekel nach dem Gewicht des Heiligtums.

51 Auf Geheiß des Herrn gab Mose dann Aaron und seinen Söhnen das Lösegeld, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

