Schöningh’sche Bibel

Verordnungen anläßlich der Midianiterkrieges

Der Kriegszug

1 Der Herr gebot dem Mose:

2 „Nimm für die Israeliten Rache an den Midianitern! Danach wirst du zu deinen Vorfahren abberufen werden.“

3 Da befahl Mose dem Volk: „Rüstet euch Männer aus eurer Mitte zu einem Kriegszug gegen die Midianiter aus, um die Rache des Herrn an den Midianitern zu vollstrecken!

4 Entsendet zu dem Kriegszug je tausend Mann aus allen Stämmen Israels!“

5 So wurden denn aus jedem israelitischen Stamm je tausend Mann ausgehoben, im ganzen 12.000 Krieger.

6 Mose schickte dann die tausend Mann aus jedem Stamm zum Kriegszug aus, und mit ihnen sandte er auch Pinhas, den Sohn des Priesters Eleasar, ins Feld. Der führte die heiligen Geräte und die Lärmtrompeten mit sich.

7 So zogen sie gegen die Midianiter in den Krieg, wie der Herr dem Mose geboten hatte, und machten alle männlichen Personen nieder.

8 Unter denen, die sie erschlagen hatten, befanden sich auch die Könige Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die fünf Könige von Midian. Auch Bileam, den Sohn Beors, erschlugen sie mit dem Schwert.

9 Dann nahmen die Israeliten die Frauen und Kinder der Midianiter gefangen, erbeuteten ihr gesamtes Last- und Herdenvieh und ihre ganze Habe,

10 steckten alle Städte, die sie bewohnten, und alle ihre Zeltlager in Brand,

11 nahmen den ganzen Raub und die gesamte Beute an Menschen und Vieh

12 und brachten die Gefangenen, die Beute und den Raub zu Mose, zum Priester Eleasar und zur israelitischen Gemeinde ins Lager in den Steppen Moabs, die am Jordan bei Jericho liegen.

Anweisung über die Behandlung der Kriegsgefangenen

13 Mose, der Priester Eleasar und sämtliche Fürsten der Gemeinde gingen ihnen vor das Lager hinaus entgegen.

14 Mose aber zürnte den Heerführern, den Hauptleuten über die Tausend- und Hundertschaften, die vom Kriegszug heimkehrten.

15 Mose fuhr sie an: „Habt ihr denn alle weiblichen Personen am Leben gelassen?

16 Sie gerade sind es gewesen, die auf den Rat Bileams die Israeliten verführt haben, um Pegors willen vom Herrn abzufallen, so dass die Heimsuchung über die Gemeinde des Herrn kam.

17 So tötet nun alle männlichen Kinder und alle Ehefrauen!

18 Alle jungen Mädchen aber, die noch unverehelicht sind, lasst für euch am Leben!

Reinigungsvorschriften

19 Bleibt sieben Tage lang außerhalb des Lagers! Da jeder von euch andere getötet und Leichen angerührt hat, so müßt ihr euch am dritten und siebten Tag mit euren Gefangenen entsündigen.

20 Auch alle Kleider, alle Ledergegenstände, alles, was aus Ziegenhaar gefertigt ist, sowie alle hölzernen Geräte müßt ihr entsündigen.“

21 Der Priester Eleasar sagte zu den Kriegsleuten, die den Kriegszug mitgemacht hatten: „Dieses ist die Gesetzesbestimmung, die der Herr dem Mose aufgetragen hat:

22 Ihr müßt das Gold Silber, Kupfer, Eisen, Zinn und Blei,

23 überhaupt alles, was Feuer verträgt, durchs Feuer ziehen; dann wird es rein. Dazu muß es jedoch noch mit Reinigungswasser entsündigt werden. Alles aber, was kein Feuer verträgt, müßt ihr durchs Wasser ziehen.

24 Wascht dann am siebten Tag eure Kleider, so werdet ihr wieder rein sein und dürft danach wieder ins Lager zurückkehren.“

Die Verteilung der lebenden Beute

25 Hierauf gebot der Herr dem Mose:

26 „Nimm mit dem Priester Eleasar und den Stammeshäuptlingen der Gemeinde eine Zählung der Beute vor, die an Menschen und Vieh eingebracht wurde!

27 Teile die Beute zur Hälfte denen zu, die am Kriegszug teilgenommen haben und mit ins Feld gezogen sind, und zur anderen Hälfte der ganzen übrigen Gemeinde!

28 Dann erhebe von den Kriegsleuten, die ins Feld gezogen sind, eine Abgabe für den Herrn, nämlich ein Stück auf je fünfhundert, von den Menschen, Rindern, Eseln, und Schafen!

29 Nehmt sie von der ihnen gehörenden Hälfte und übergebt sie dem Priester Eleasar als Hebeopfer für den Herrn!

30 Von der den Israeliten gehörenden Hälfte sollst du von den Menschen, von Rindern, Eseln und Schafen, kurz von dem gesamten Vieh, immer ein Stück aus fünfzig herausgreifen und sie den Leviten abliefern, die den Dienst an der Wohnung des Herrn zu besorgen haben.“

31 Mose und der Priester Eleasar taten, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

32 Die Beute, die noch von dem, was das Kriegsvolk erbeutet hatte, vorhanden war, belief sich auf 675.000 Schafe,

34 und 61.000 Esel,

35 an Menschen, d. h. an Mädchen, die noch mit keinem Mann verehelicht waren, auf 32.000 Personen.

36 Die Hälfte davon, die denen zukam, die ins Feld gezogen waren, betrug 337.500 Schafe,

37 und die Abgabe an Schafen für den Herrn 675 Stück,

38 ferner 36.000 Rinder und die Abgabe davon für den Herrn 72 Stück,

39 dazu 30.500 Esel und die Abgabe davon für den Herrn 61 Stück,

40 endlich 16.000 Menschen und die Abgabe davon für den Herrn 32 Personen.

41 Mose übergab die zum Hebeopfer für den Herrn bestimmte Abgabe dem Priester Eleasar, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

42 Von der den Israeliten zufallenden Hälfte, die Mose von dem Anteil der Kriegsleute abgesondert hatte, -

43 diese der Gemeinde zufallende Hälfte betrug 337.500 Schafe,

45 30.500 Esel

46 und 16.000 Menschen, -

47 von der den Israeliten zufallenden Hälfte also nahm Mose immer ein Stück, das er aus fünfzig herausgriff, von den Menschen wie vom Vieh, und übergab sie den Leviten, die den Dienst an der Wohnung des Herrn zu verrichten hatten, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

Die Weihegeschenke der Anführer

48 Nun traten die Heerführer, die Hauptleute der Tausend- und Hundertschaften an Mose heran

49 und sagten zu Mose: „Deine Knechte haben die Zählung der Kriegsleute, die unter unserem Befehl standen, vorgenommen. Kein einziger von unseren Leuten ist dabei vermißt worden.

50 Darum bringen wir, um uns vor dem Herrn zu entsühnen, als Opfergabe für den Herrn dar, was jeder an Goldschmuck erbeutet hat: Armketten, Armspangen, Fingerringe, Ohrringe und Geschmeide.“

51 Mose und der Priester Eleasar nahmen das Gold, das in allerlei kunstvoll gearbeiteten Gegenständen bestand, von ihnen in Empfang.

52 Das gesamte Gold, das die Hauptleute der Tausend- und Hundertschaften als Hebeopfer für den Herrn abgaben, betrug 16.750 Schekel.

53 Die gemeinen Kriegsleute aber hatten jeder für sich Beute gemacht.

54 Mose und der Priester Eleasar nahmen das Gold der Hauptleute über die Tausend- und Hundertschaften und brachten es in das Offenbarungszelt, damit es dort den Israeliten vor dem Herrn zum gnädigen Gedächtnis diene.

