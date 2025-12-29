Schöningh’sche Bibel

Die Lagerstätten der Israeliten

Von Ramses nach der Wüste Sinai

1 Folgendes sind die Züge der Israeliten, nachdem sie mit ihren Heerscharen unter Führung von Mose und Aaron aus Ägypten ausgezogen waren.

2 Mose schrieb die Orte auf, von denen auf Befehl des Herrn ihre Wanderzüge erfolgten. Folgendes sind ihre Züge von einem Aufbruchsort zum anderen.

3 Sie brachen von Ramses am 15. Tag des elften Monats auf. Am Tag nach dem Pascha zogen die Israeliten kampfesmutig vor den Augen aller Ägypter aus,

4 während die Ägypter ihre Erstgeborenen begruben, die der Herr alle bei ihnen hatte sterben lassen. Denn der Herr hatte an ihren Göttern ein Strafgericht vollzogen.

5 Die Israeliten brachen also von Ramses auf und lagerten sich in Sukkot.

6 Von Sukkot brachen sie auf und lagerten sich in Etam, das am Rand der Wüste liegt.

7 Von Etam brachen sie auf und wandten sich nach Pi-Hahirot, das Baal-Zefon gegenüberliegt, und lagerten sich vor Migdol.

8 Von Pi-Hahirot brachen sie auf und zogen mitten durch das Meer in die Wüste und wanderten drei Tage lang durch die Wüste Etam und lagerten sich in Mara.

9 Von Mara brachen sie auf und kamen nach Elim. In Elim waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen, und sie lagerten sich daselbst.

10 Von Elim brachen sie auf und lagerten sich am Schilfmeer.

11 Vom Schilfmeer brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Sin.

12 Aus der Wüste Sin brachen sie auf und lagerten sich in Dofka.

13 Von Dofka brachen sie auf und lagerten in Alusch.

14 Von Alusch brachen sie auf und lagerten sich in Refidim.

15 Von Refidim brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Sinai.

Von der Wüste Sinai bis Ezjon-Geber

16 Aus der Wüste Sinai brachen sie auf und lagerten sich in Kibrot-Taawa.

17 Von Kibrot-Taawa brachen sie auf und lagerten sich in Hazerot.

18 Von Hazerot brachen sie auf und lagerten sich Ritma.

19 Von Ritma brachen sie auf und lagerten sich in Rimmon-Perez.

20 Von Rimmon-Perez brachen sie auf und lagerten sich in Libna.

21 Von Libna brachen sie auf und lagerten sich in Rissa.

22 Von Rissa brachen sie auf und lagerten sich Kehelata.

23 Von Kehelata brachen sie auf und lagerten sich am Berg Schefer.

24 Vom Berg Schefer brachen sie auf und lagerten sich in Harada.

25 Von Harada brachen sie auf und lagerten sich in Makhelot.

26 Von Makhelot brachen sie auf und lagerten sich in Tahat.

27 Von Tahat brachen sie auf und lagerten sich in Terach.

28 Von Terach brachen sie auf und lagerten sich in Mitka.

29 Von Mitka brachen sie auf und lagerten sich in Haschmona.

30 Von Haschmona brachen sie auf und lagerten sich in Moserot.

31 Von Moserot brachen sie auf und lagerten sich in Bene-Jaakan.

32 Von Bene-Jaakan brachen sie auf und lagerten sich in Hor-Gidgad.

33 Von Hor-Gidgad brachen sie auf und lagerten sich in Jotbata.

34 Von Jotbata brachen sie auf und lagerten sich in Abrona.

35 Von Abrona brachen sie auf und lagerten sich in Ezjon-Geber.

Rückzug von Ezjon-Geber nach dem Berg Hor

36 Von Ezjon-Geber brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Zin, das ist Kadesch.

37 Von Kadesch brachen sie auf und lagerten sich am Berg Hor an der Grenze von Edom.

38 Der Priester Aaron ging auf Befehl des Herrn auf den Berg Hor und starb daselbst im vierzigsten Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, am ersten Tag des fünften Monats.

39 Aaron war 120 Jahre alt, als er auf dem Berg Hor starb.

40 Der Kanaaniter, der König von Arad, der im Süden Kanaans wohnte, hörte von der Ankunft der Israeliten.

Vom Hor zu den Steppen Moabs

41 Vom Berg Hor brachen sie auf und lagerten in Zalmona.

42 Von Zalmona brachen sie auf und lagerten in Punon.

43 Von Punon brachen sie auf und lagerten in Obot.

44 Von Obot brachen sie auf und lagerten in Ije-Abarim an der Grenze von Moab.

45 Von Ije-Abarim brachen sie auf und lagerten in Dibon-Gad.

46 Von Dibon-Gad brachen sie auf und lagerten sich in Almon-Diblatajim.

47 Von Almon-Diblatajim brachen sie auf und lagerten sich am Abarimgebirge, Nebo gegenüber.

48 Vom Abarimgebirge brachen sie auf und lagerten sich in den Steppen Moabs am Jordan bei Jericho

49 Ihr Lager erstreckte sich am Jordan von Bet-Jeschimot bis Abel-Schittim in den Steppen von Moab.

Anweisungen über die Eroberung und Verteilung Kanaans Die Verteilung durch das Los

50 Der Herr gebot Mose in den Steppen von Moab bei Jericho:

51 „Teile den Israeliten folgende Anweisung mit: Wenn ihr über den Jordan nach Kanaan gezogen seid,

52 sollt ihr alle Bewohner des Landes vor euch her vertreiben und all ihre Götzenbilder vernichten. Auch alle ihre Gußbilder sollt ihr zerstören und all ihre Höhen verwüsten.

53 Ihr sollt dann das Land in Besitz nehmen und darin wohnen. Denn ich habe euch das Land zu eigen gegeben.

54 Durch das Los sollt ihr das Land nach euren Stämmen als Erbbesitz zugeteilt erhalten. Dem Stamm, der zahlreich ist, sollt ihr einen größeren Erbbesitz geben, und dem, der kleiner ist, einen kleineren Erbbesitz. Worauf für einen jeden das Los fällt, das soll ihm zuteil werden. Nach euren väterlichen Stämmen sollt ihr euren Besitz zugewiesen erhalten.

55 Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her austreibt, werden die, die ihr von ihnen übriglasst, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden und euch in dem Land, in dem ihr wohnen werdet, bedrängen.

56 Was ich ihnen anzutun gedachte, das werde ich euch widerfahren lassen.“

