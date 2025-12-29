Schöningh’sche Bibel

Die Grenzen des verheißenen Landes

1 Der Herr gebot Mose:

2 „Teile den Israeliten folgende Anweisung mit: Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, soll dies das Gebiet sein, das euch als Erbbesitz zufällt: das Land Kanaan in seiner ganzen Ausdehnung.

3 Die Südseite ziehe sich von der Wüste Zin an Edom entlang. Die Südgrenze beginne im Osten am südlichen Ende des Salzmeeres.

4 Dann soll die Grenze südlich an der Skorpionen-Steige herumgehen, sich nach Zin hinüberziehen und bis südlich von Kadesch-Barnea reichen. Von dort laufe sie weiter nach Hazar-Addar und gehe nach Azmon hinüber.

5 Von Azmon wende sich die Grenze dem Bach Ägyptens zu, bis sie am Meer endet.

6 Als Westgrenze diene euch das große Meer, das euch von dieser Seite als Grenze diene.

7 Folgendes sei eure Nordgrenze: Vom großen Meer sollt ihr euch eine Grenzlinie bis zum Berg Hor ziehen.

8 Vom Berg Hor sollt ihr euch eine Grenzlinie bis Lebo-Hamat festlegen. Der Endpunkt der Grenze soll Zedad sein.

9 Dann laufe die Grenze weiter nach Sifron und erreiche ihr Ende bei Hazar-Enan. Das sei die Nordgrenze.

10 Als Ostgrenze sollt ihr euch eine Linie von Hazar-Enan nach Schefam festsetzen.

11 Von Schefam ziehe sich die Grenze nach Ribla hinab, östlich von Ajin. Dann führe die Grenze noch weiter hinab und stoße auf den Höhenzug östlich vom See Kinneret.

12 Dann ziehe sich die Grenze den Jordan hinab, bis sie am Salzmeer ausläuft. Das sollen ringsum die Grenzen eures Landes sein!“

13 Mose gab den Israeliten noch folgende Anweisung: „Dies ist das Land, das ihr durch das Los als Erbbesitz zugewiesen erhalten sollt, und das der Herr den neuneinhalb Stämmen zu geben befohlen hat.

14 Denn die zum Stamm Ruben und Gad gehörenden Familien und der halbe Stamm Manasse haben ihren Erbbesitz schon bekommen.

15 Die zweieinhalb Stämme haben ihren Erbbesitz auf der anderen Seite des Jordan, Jericho gegenüber, im Osten erhalten.“

Die Verteiler des Landes

16 Weiter sagte der Herr zu Mose:

17 „Dies sind die Namen der Männer, die euch das Land zuteilen sollen: Der Priester Eleasar und Josua, der Sohn Nuns.

18 Ferner sollt ihr bei der Verteilung des Landes von jedem Stamm je einen Fürsten hinzuziehen.

19 Dies sind die Namen der Männer: Vom Stamm Juda Kaleb, der Sohn Jefunnes;

20 vom Stamm der Simeoniter Schemuël, der Sohn Ammihuds;

21 vom Stamm Benjamin Elidad, der Sohn Kislons;

22 vom Stamm der Daniter als Fürst Bukki, der Sohn Joglis;

23 von den Nachkommen Josefs: für den Stamm der Manassiter als Fürst Hanniël, der Sohn Efods,

24 und für den Stamm der Efraimiter als Fürst Kemuël, der Sohn Schiftans;

25 vom Stamm der Sebuloniter als Fürst Elizafan, der Sohn Parnachs;

26 Vom Stamm der Söhne Issachars als Fürst Paltiël, der Sohn Asans;

27 vom Stamm der Söhne Aschers als Fürst Ahihud, der Sohn Schelomis;

28 vom Stamm der Söhne Naftalis als Fürst Pedahel, der Sohn Ammihuds.“

29 Diese sind es, denen der Herr befahl, den Israeliten ihren Erbbesitz im Land Kanaan zuzuteilen.

