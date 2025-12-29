Schöningh’sche Bibel

Die zweite Zählung der Leviten und ihre Dienstordnung - Musterungsbefehl für die Kehatiter

1 Der Herr befahl Mose und Aaron:

2 „Nehmt bei den Leviten die Zählung der Kehatiter vor nach Geschlechtern und Familien

3 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, soweit sie alle zur Ausübung von Dienstleistungen am Offenbarungszelt tauglich sind.

4 Der Dienst der Kehatiter am Offenbarungszelt besteht darin, das Hochheilige zu besorgen.

5 Wenn das Lager aufbricht, treten Aaron und seine Söhne heran, nehmen die Vorhangdecke ab und verhüllen damit die Gesetzeslade.

6 Darüber legen sie eine Decke aus Seekuhfell, breiten oben ein ganz aus blauem Purpur bestehendes Tuch aus und stecken die Tragstangen ein.

7 Auch über den Schaubrottisch breiten sie ein Tuch von blauem Purpur aus und stellen die Schüsseln, Schalen, Becher und Trankopferkannen darauf. Auch das ständig aufzulegende Brot befinde sich auf ihm.

8 Darüber legen sie ein Tuch von Karmesin, breiten über dieses eine Decke aus Seekuhfell und stecken die Tragstangen ein.

9 Ferner nehmen sie ein Tuch von blauem Purpur und bedecken damit den Leuchter nebst seinen Lampen, Lichtscheren, Pfannen und allen Ölgefäßen, die man zu seiner Bedienung gebraucht.

10 Sie wickeln ihn dann mit den dazu gehörenden Gerätschaften in eine Hülle von Seekuhfell und legen ihn auf die Tragbahre.

11 Auch über den goldenen Altar breiten sie ein Tuch von blauem Purpur, legen über dieses eine Decke von Seekuhfell und stecken die Tragstangen ein.

12 Sie nehmen auch alle anderen Geräte, die man beim Dienst im Heiligtum gebraucht, hüllen sie in ein Tuch von blauem Purpur, wickeln eine Decke von Seekuhfell darum und legen sie auf die Tragbahre.

13 Wenn sie den Altar von der Asche gereinigt haben, breiten sie ein Tuch von rotem Purpur über ihn aus

14 und legen alle Geräte darauf, die man zu seiner Bedienung gebraucht: die Pfannen, Gabeln, Schaufeln, Becken und alle anderen Altargeräte. Sie breiten dann eine Decke aus Seekuhfell darüber und stecken die Tragstangen ein.

15 Erst dann, wenn Aaron und seine Söhne bei Aufbruch des Lagers mit der Verpackung des Heiligtums und aller heiligen Geräte fertig sind, treten die Kehatiter heran, um sie zu tragen. Sie dürfen die heiligen Gegenstände nicht berühren. Sonst müßten sie sterben. Darin besteht das Trägeramt der Kehatiter hinsichtlich des Offenbarungszeltes.

16 Eleasar aber, dem Sohn des Priesters Aaron, ist das Leuchteröl, das wohlriechende Räucherwerk, das regelmäßige Speiseopfer und das Salböl anvertraut; ferner die Aufsicht über die ganze heilige Wohnung und all das, was sich darin an heiligen Gegenständen und zugehörigen Geräten befindet.“

17 Der Herr befahl dann Mose und Aaron:

18 „Sorgt dafür, dass die Angehörigen der Kehatitergeschlechter nicht aus der Mitte der Leviten ausgerottet werden!

19 Tut folgendes für sie, damit sie am Leben bleiben und nicht sterben, wenn sie dem Hochheiligen nahekommen. Aaron und seine Söhne sollen kommen und jeden einzelnen zu seiner Arbeit und zu seinem Trägerdienst anstellen.

20 Sie selber sollen nicht hineingehen, die heiligen Gegenstände auch nur einen Augenblick anzusehen. Sonst müßten sie sterben.“

Musterungsbefehl für die Gerschoniter

21 Ferner befahl der Herr dem Mose:

22 „Nimm nun auch die Zählung der Gerschoniter vor nach Geschlechtern und Familien!

23 Mustere sie von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, soweit sie alle zur Ausübung von Dienstleistungen am Offenbarungszelt tauglich sind!

24 Der Trägerdienst der Gerschoniterfamilien umfaßt folgende Verrichtungen:

25 Sie tragen die Teppiche der Wohnung, das Offenbarungszelt, seine Überdecke, den Überzug von Seekuhfell, der oben darüber liegt, den Vorhang am Eingang des Offenbarungszeltes,

26 die Umhänge des Vorhofs und den Vorhang am Eingang zum Vorhof, der die heilige Wohnung und den Altar rings umgibt, nebst den zugehörigen Seilen und allen Geräten, die zu deren Bedienung gehören. Alles, was dabei zu tun ist, haben sie auszuführen.

27 Der ganze Dienst der Söhne der Gerschoniter erfolge bei allem, was sie zu tragen und zu besorgen haben, nach dem Befehl Aarons und seiner Söhne. Gebt ihnen über alle ihre Trägerpflichten Anweisung!

28 Das sind die Obliegenheiten der Gerschoniterfamilien hinsichtlich des Offenbarungszeltes. Ihr Dient steht unter der Aufsicht Itamars, des Sohnes des Priesters Aaron.

Musterungsbefehl für die Merariter

29 Mustere auch die Merariter nach Geschlechtern und Familien!

30 Nimm sie auf von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, soweit sie alle zur Ausübung von Dienstleistungen am Offenbarungszelt tauglich sind!

31 Entsprechend all ihren Verrichtungen im Offenbarungszelt umfaßt ihr Trägerdienst: die Bretter der heiligen Wohnung, die Riegel, Säulen und Füße,

32 die Säulen rings um den Vorhof nebst den Füßen, Pflöcken und Seilen mit den zugehörigen Geräten und allem, was zu deren Bedienung gehört. Weist ihnen die Gegenstände, die sie zu tragen haben, Stück für Stück zu!

33 Dies ist der Dienst der Merariter entsprechend all dem, was sie unter der Aufsicht Itamars, des Sohnes des Priesters Aaron, am Offenbarungszelt zu betreuen haben.“

Ausführung des Musterungsbefehls

34 So musterten Mose und Aaron mit den Fürsten der Gemeinde die Söhne der Kehatiter nach Geschlechtern und Familien

35 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, soweit jeder zur Ausübung von Dienstleistungen am Offenbarungszelt tauglich war.

36 Die Zahl der nach ihren Geschlechtern Ausgemusterten betrug 2.750.

37 Dies sind die Gemusterten der Kehatiterfamilien, soweit sie am Offenbarungszelt Dienst taten. Mose und Aaron musterten sie aus nach dem Befehl des Herrn an Mose.

38 Die Zahl der nach Geschlechtern und Familien ausgemusterten Gerschoniter

39 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, soweit jeder zur Ausübung von Dienstleistungen am Offenbarungszelt geeignet war,

40 betrug 2.630 nach Geschlechtern und Familien ausgemusterte Leute!

41 Dies sind die Gemusterten der Gerschonitergeschlechter, soweit sie am Offenbarungszelt Dienst taten. Mose und Aaron musterten sie nach dem Befehl des Herrn.

42 Die Zahl der nach Geschlechtern und Familien ausgemusterten Meraritergeschlechter

43 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, soweit jeder zur Ausübung von Dienstleistungen am Offenbarungszelt tauglich war,

44 belief sich auf 3.200 nach Geschlechtern ausgemusterte Leute.

45 Dies sind die Gemusterten der Meraritergeschlechter, die Mose und Aaron nach dem Befehl des Herrn an Mose gemustert hatten.

46 Die Gesamtzahl der von Mose und Aaron mit den israelitischen Stammesfürsten nach Geschlechtern und Familien gemusterten Leviten

47 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, soweit jeder zur Ausübung von Dienstleistungen am Offenbarungszelt und zum Trägeramt tauglich war,

48 betrug 8.580 ausgemusterte Leute.

49 Nach dem Befehl des Herrn an Mose wies man jedem seine Arbeit und seinen Trägerdienst zu. So wurden sie angestellt, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

© Christoph Wollek