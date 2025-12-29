Schöningh’sche Bibel

Die Weihegeschenke der Stammesfürsten

Die gemeinsamen Opfergaben

1 Als Mose die heilige Wohnung vollständig aufgerichtet und sie samt all ihren Geräten gesalbt und geweiht, als er auch den Altar mit allen seinen Geräten gesalbt und geweiht hatte,

2 da brachten die Fürsten der Israeliten, die Oberhäupter der einzelnen Stämme, d. h. die Stammesfürsten, die die Musterung vorgenommen hatten, Geschenke dar.

3 Sie führten als Opfergabe für den Herrn sechs überdeckte Wagen und zwölf Rinder herbei. Auf zwei Fürsten kam ein Wagen und auf jeden ein Rind. Die brachten sie vor die heilige Wohnung.

4 Da gebot der Herr dem Mose:

5 „Nimm sie von ihnen an! Man braucht sie zur Besorgung der Arbeiten am Offenbarungszelt. Verteile sie auf die Leviten entsprechend ihren Dienstobliegenheiten!“

6 Mose nahm nun die Wagen und Rinder und übergab sie den Leviten.

7 Zwei Wagen und vier Rinder teilte er mit Rücksicht auf ihre Dienstverrichtungen den Gerschonitern zu.

8 Vier Wagen und acht Rinder übergab er den Meraritern mit Rücksicht auf den Dienst, den sie unter der Leitung Itamars, des Sohnes des Priesters Aaron, zu leisten hatten.

9 Den Kehatitern gab er nichts. Denn ihnen oblag die Besorgung der heiligen Dinge, die sie auf der Schulter tragen mussten.

10 Nun brachten die Fürsten aus Anlaß der Weihe des Altars bei dessen Salbung ihre Spenden dar, und so ließen denn die Fürsten ihre Opfergaben vor dem Altar aufstellen.

11 Da gebot der Herr dem Mose: „Jeden Tag soll einer von den Fürsten seine Opfergabe zur Einweihung des Altars darbringen.“

Die Opfergabe Nachschons von Juda

12 Am ersten Tag brachte Nachschon, der Sohn Amminadabs, vom Stamm Juda seine Opfergabe.

13 Sein Opfergabe bildete eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

14 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

15 ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

16 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

17 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Nachschons, des Sohnes Amminadabs.

Die Opfergabe Netanels von Issachar

18 Am zweiten Tag opferte Netanel, der Sohn Zuars, der Fürst von Issachar.

19 Er brachte als Opfergabe dar eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

20 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

21 einen jungen Stier, einen Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

22 einen Ziegenbock zum Sündopfer,

23 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Netanels, des Sohnes Zuars.

Die Opfergabe Eliabs von Sebulon

24 Am dritten Tag opferte der Fürst der Söhne Sebulons, Eliab, der Sohn Helons.

25 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

26 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

27 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

28 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

29 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Eliabs, des Sohnes Helons.

Die Opfergabe Elizurs von Ruben

30 Am vierten Tag opferte der Fürst der Söhne Rubens, Elizur, der Sohn Schedëurs.

31 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

32 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

33 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

34 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

35 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Elizurs, des Sohnes Schedëurs.

Die Opfergabe Schelumiëls von Simeon

36 Am fünften Tag opferte der Fürst der Söhne Simeons, Schelumiël, der Sohn Zurischaddais.

37 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

38 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

39 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

40 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

41 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Schelumiëls, des Sohnes Zurischaddais.

Die Opfergabe Eljasafs von Gad

42 Am sechsten Tag opferte der Fürst der Söhne Gads, Eljasaf, der Sohn Reguëls.

43 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

44 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

45 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

46 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

47 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Eljasafs, des Sohnes Reguëls.

Die Opfergabe Elischamas von Efraim

48 Am siebten Tag opferte der Fürst der Söhne Efraims, Elischama, der Sohn Ammihuds.

49 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

50 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

51 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

52 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

53 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Elischamas, der Sohnes Ammihuds.

Die Opfergabe Gamliëls von Manasse

54 Am achten Tag opferte der Fürst der Söhne Manasses, Gamliël, der Sohn Pedazurs.

55 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

56 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

57 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

58 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

59 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Gamliëls, des Sohnes Pedazurs.

Die Opfergabe Abidans von Benjamin

60 Am neunten Tag opferte der Fürst der Söhne Benjamins, Abidan, der Sohn Gidonis.

61 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

62 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

63 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

64 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

65 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Abidans, des Sohnes Gidonis.

Die Opfergabe Ahiësers von Dan

66 Am zehnten Tag opferte der Fürst der Söhne Dans, Ahiëser, der Sohn Ammischaddais.

67 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

68 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

69 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

70 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

71 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Ahiësers, des Sohnes Ammischaddais.

Die Opfergabe Pagiëls von Ascher

72 Am elften Tag opferte der Fürst der Söhne Aschers, Pagiël, der Sohn Ochrans.

73 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

74 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

75 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

76 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

77 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Pagiëls, des Sohnes Ochrans.

Die Opfergabe Ahiras von Naftali

78 Am zwölften Tag opferte der Fürst der Söhne Naftalis, Ahira, der Sohn Enans.

79 Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Becken, 70 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Feinmehl, das mit Öl angerührt war, zum Speiseopfer,

80 eine Schale, zehn Goldschekel wert, mit Räucherwerk gefüllt,

81 ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer,

82 ein Ziegenbock zum Sündopfer,

83 zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer zum Friedopfer. Das war die Opfergabe Ahiras, des Sohnes Enans.

Gesamtergebnis der Spende

84 Dies waren die Gaben der israelitischen Fürsten aus Anlaß der Altarweihe bei dessen Salbung: 12 silberne Schüsseln, 12 silberne Becken, 12 goldene Schalen,

85 jede silberne Schüssel 130 Schekel schwer, jedes Becken 70 Schekel schwer. Das gesamte Silber der Gefäße betrug 2.400 Schekel nach dem Gewicht des Heiligtums.

86 Ferner 12 goldene Schalen mit Räucherwerk gefüllt, jede Schale 10 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums. Das gesamte Gold der Schalen betrug 120 Schekel.

87 Die Gesamtzahl der Rinder zum Brandopfer belief sich auf 12 Rinder, dazu 12 Widder, 12 einjährige Lämmer nebst dem zugehörigen Speiseopfer, ferner 12 Ziegenböcke zum Sündopfer

88 Die Gesamtzahl der Rinder zum Friedopfer betrug 24 Stiere, 60 Widder, 60 Böcke und 60 einjährige Lämmer. Das waren die Gaben aus Anlaß der Altarweihe nach dessen Salbung.

Des Mose trauter Verkehr mit Gott

89 Wenn Mose in das Offenbarungszelt ging, um mit ihm zu reden, hörte er zu sich die Stimme sprechen von der Sühnestätte her, die sich auf der Gesetzeslade befindet, von dem Raum zwischen den beiden Kerubim her. So redete er mit ihm.

