Schöningh’sche Bibel

Einzelbestimmungen zum Kultgesetz

Versorgung des goldenen Leuchters

1 Der Herr gebot Mose:

2 „Befiehl Aaron: Wenn du die Lampen aufsetzest, so sorge dafür, dass die sieben Lampen ihr Licht auf die Vorderseite des Leuchters werfen!“

3 Aaron tat so und setzte die Lampen an der Vorderseite des Leuchters auf, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

4 Der Leuchter war aus Gold in getriebener Arbeit. Vom Schaft bis zu den Blüten war alles getriebene Arbeit. Mose hatte den Leuchter nach dem Muster, das der Herr ihm gezeigt hatte, anfertigen lassen.

Die Levitenweihe

5 Der Herr gebot Mose:

6 „Sondre die Leviten von den Israeliten ab und reinige sie!

7 Verfahre mit ihnen bei der Reinigung so: Besprenge sie mit Entsündigungswasser! Mit dem Schermesser sollen sie dann über den ganzen Körper gehen, ihre Kleider waschen und sich reinigen.

8 Hierauf sollen sie einen jungen Stier herbeiholen nebst dem zugehörigen Speiseopfer, nämlich Feinmehl, das mit Öl angerührt ist. Zum Sündopfer nimm einen zweiten jungen Stier!

9 Laß dann die Leviten vor das Offenbarungszelt treten und die ganze Gemeinde der Israeliten zusammenkommen!

10 Sobald die Leviten deinem Geheiß gemäß vor den Herrn getreten sind, sollen die Israeliten den Leviten die Hände auflegen,

11 und Aaron bringe die Leviten als Webeopfer der Israeliten dem Herrn dar. Hierauf dürfen sie zum Dienst des Herrn zugelassen werden.

12 Nachdem die Leviten ihre Hände auf den Kopf der Stiere gelegt haben, sollst du den einen zum Sündopfer, den anderen zum Brandopfer für den Herrn herrichten, um den Leviten Vergebung zu erwirken.

13 Hast du aber die Leviten Aaron und seinen Söhnen vorgeführt, sie als Webeopfer dem Herrn darbringen lassen

14 und so die Leviten aus den Israeliten ausgesondert, dann gehören die Leviten mir an.

15 Erst jetzt dürfen die Leviten den Dienst am Offenbarungszelt aufnehmen. Du musst sie reinigen und als Webeopfer darbringen,

16 weil sie aus der Mitte der Israeliten mir ganz zu eigen gegeben sind. Ich nehme sie für mich in Anspruch als Ersatz für alle Israeliten, die als Erstgeborene den Mutterschoß verlassen.

17 Denn mir gehört unter den Israeliten alles Erstgeborene bei Mensch und Vieh. An dem Tag, da ich in Ägypten alle Erstgeburt schlug, habe ich sie mir geheiligt.

18 Ich nehme die Leviten als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Israeliten in Anspruch

19 und gebe Aaron und seinen Söhnen die Leviten aus den Israeliten zu eigen, damit sie an Stelle der Israeliten den Dienst am Offenbarungszelt versehen. Sie sollen für die Israeliten Sühne leisten, damit kein Unglücksschlag die Israeliten trifft, wenn sich die Israeliten dem Heiligtum nähern.“

20 Mose und Aaron und die ganze Gemeinde der Israeliten verfuhren so mit den Leviten. Wie der Herr dem Mose die Leviten betreffend befohlen hatte, genau so taten die Israeliten mit ihnen.

21 Die Leviten ließen sich entsündigen und wuschen ihre Kleider. Aaron brachte sie als Webeopfer dem Herrn dar und Aaron bewirkte ihre Entsühnung, indem er sie reinigte.

22 Danach nahmen die Leviten als Helfer Aarons und seiner Söhne ihren Dienst am Offenbarungszelt auf. Wie der Herr dem Mose die Leviten betreffend geboten hatte, so verfuhren sie mit ihnen.

Das Dienstalter der Leviten

23 Der Herr gebot Mose:

24 „Folgende Vorschrift gelte bezüglich der Leviten: Erst mit 25 Jahren und darüber dürfen sie die Dienstverrichtungen am Offenbarungszelt aufnehmen.

25 Von 50 Jahren an sind sie der Dienstpflicht ledig und brauchen nicht mehr zu dienen.

26 Sie dürfen ihren Brüdern bei der Besorgung der Dienstverrichtungen im Offenbarungszelt zwar behilflich sein, aber keinen regelmäßigen Dienst mehr tun. Verfahre so mit den Leviten bezüglich ihrer Amtsgeschäfte!“

