Schöningh’sche Bibel

Die Einzelgesetzgebung

Die Einheit des Heiligtums

1 Dies sind die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die ihr allezeit, solange ihr auf Erden lebt, gewissenhaft befolgen sollt in dem Land, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, zum Besitz gegeben hat.

2 Zerstört von Grund aus sämtliche Stätten, an denen die Völker, die ihr besiegen werdet, ihre Götter verehrten, auf hohen Bergen, auf Hügeln, unter all den grünen Bäumen!

3 Reißt ihre Altäre nieder! Zertrümmert ihre Steinmale! Verbrennt ihre Ascheren! Schlagt ihre Götzenbilder in Stücke und vertilgt deren Namen von diesen Stätten!

4 Mit dem Herrn, eurem Gott, haltet es nicht so!

5 Sucht vielmehr nur den Ort auf, den der Herr, euer Gott, aus all euren Stammesgebieten erwählen wird, um seinem Namen dort eine Wohnstätte zu bereiten. Nur dorthin begebt euch!

6 Dorthin bringt auch eure Brand- und Schlachtopfer, eure Zehnten, eure Hebeopfer, euer Gelobtes, eure freiwilligen Gaben und die Erstlingswürfe eurer Rinder und Schafe!

7 Dort haltet mit euren Familien vor dem Herrn, eurem Gott, das Opfermahl und freut euch über alles, was ihr mit eurer Hände Arbeit erworben habt und womit euch der Herr, euer Gott, gesegnet hat!

8 Handelt künftig nicht mehr nach eigenem Gutdünken, wie wir es jetzt hier noch tun!

9 Denn bis jetzt seid ihr noch nicht zum ruhigen Besitz des Erbes gekommen, das der Herr, euer Gott, euch geben will.

10 Ihr werdet aber über den Jordan ziehen und euch in dem Land niederlassen, das euch der Herr, euer Gott, zum Eigentum geben will. Er wird euch vor allen Feinden ringsum Ruhe verschaffen, so dass ihr in Sicherheit wohnt.

11 Dann bringt an die Stätte, die der Herr, euer Gott, sich zur Wohnung für seinen Namen erwählt hat, alles, was ich euch gebiete, eure Brand- und Schlachtopfer, eure Zehnten, eure Hebeopfer, alle eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn gelobt habt.

12 Freut euch vor dem Herrn, eurem Gott, mit euren Söhnen, Töchtern, Knechten und Mägden, samt den Leviten, die in euren Ortschaften wohnen! Hat doch der Levit keinen Anteil und kein Eigentum bei euch.

13 Hüte dich, deine Brandopfer an jeder beliebigen Stätte, die du siehst, darzubringen!

14 Nur an der Stätte, die der Herr in einem deiner Stammesgebiete erwählen wird, darfst du deine Brandopfer darbringen. Nur dort verrichte all das, was ich dir befehle!

Die gewöhnlichen Schlachtungen

15 Doch darfst du ganz nach Herzenslust in allen deinen Wohnplätzen schlachten und Fleisch essen, soviel dir durch den Segen des Herrn, deines Gottes, geschenkt ist. Der Reine und der Unreine darf davon essen, wie von der Gazelle und vom Hirsch.

16 Nur das Blut dürft ihr nicht genießen! Gießt es wie Wasser auf die Erde aus!

17 Doch den Zehnten deines Getreides, Mostes und Öles darfst du nicht an deinen Wohnplätzen essen; auch nicht den Erstlingswurf deiner Rinder und Schafe, all deine Gelübdeopfer, die du gelobst, deine freiwilligen Gaben und deine Hebeopfer.

18 Iß sie nur vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die sich der Herr, dein Gott, erwählt, mit deinen Söhnen, Töchtern, Knechten und Mägden, samt den Leviten, die in deinen Ortschaften wohnen! Freue dich vor dem Herrn, deinem Gott, an allem, was du mit der Arbeit deiner Hände erworben hast!

19 Hüte dich, die Leviten im Stich zu lassen, solange du in deinem Land lebst!

Genauere Erklärung des Gesetzes

20 Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitert, wie er dir verheißen hat, und du denkst: Ich möchte Fleisch essen, weil du Verlangen nach Fleisch verspürst, so iß nur Fleisch, wo immer du willst,

21 wenn der Ort, den der Herr, dein Gott, erwählt hat, um seinem Namen dort eine Wohnstätte zu bereiten, zu weit von dir entfernt ist! Schlachte von deinen Rindern und Schafen, die der Herr dir gegeben hat, nach der Vorschrift, die ich für dich erlassen habe, und iß davon ganz nach Herzenslust an deinen Wohnplätzen!

22 Genau so gut, wie man Gazellen- und Hirschfleisch essen darf, darfst du es essen. Der Unreine wie der Reine können es beide genießen.

23 Nur bleibe dabei, kein Blut zu genießen; denn im Blut liegt das Leben. Das Leben darfst du nicht zugleich mit dem Fleisch verzehren.

24 Iß nichts davon, sondern schütte es wie Wasser auf die Erde aus!

25 Genieße es nicht, damit es dir und deinen Kindern wohlergeht, wenn du tust, was dem Herrn wohlgefällig ist.

26 Die heiligen Gaben jedoch, die dir obliegen, und deine Gelübdeopfer nimm und komme damit an den Ort, den der Herr erwählen wird!

27 Bei deinen Brandopfern bringe Fleisch und Blut zusammen auf den Altar des Herrn, deines Gottes! Bei den Schlachtopfern muß das Blut auf den Altar des Herrn, deines Gottes, ausgegossen werden. Das Fleisch darfst du essen.

28 Beobachte gewissenhaft alle Gebote, die ich dir gebe, damit es dir und deinen Nachkommen allezeit wohlergeht, weil du tust, was vor dem Herrn, deinem Gott, gut und recht ist!

Warnung vor Götzendienst

29 Wenn der Herr, dein Gott, vor dir die Völker ausrottet, deren Land in Besitz zu nehmen du dich anschickst, und wenn du ihr Gebiet besetzt und dich in ihrem Land niedergelassen hast,

30 so gib acht, dich nicht von ihnen verführen zu lassen und es ihnen nachzutun, nachdem sie von dir besiegt sind! Kehre dich nicht an ihre Götter! Frage nicht: Wie haben diese Völker ihre Götter verehrt? Ich will es auch so machen!

31 Handle nicht so gegen den Herrn, deinen Gott! Denn alles, was dem Herrn ein Gräuel ist, den er haßt, das tun sie zu Ehren ihrer Götter. Sogar ihre Söhne und Töchter verbrennen sie ihren Göttern zuliebe!

