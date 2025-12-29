Schöningh’sche Bibel

1 Befolgt gewissenhaft alles, was ich euch gebiete! Fügt nichts hinzu, nehmt nichts hinweg!

2 Tritt in deiner Mitte ein Prophet oder Traumseher auf, und kündet er dir ein Zeichen oder Wunder an,

Verbot unreiner Speisen

3 und trifft das Zeichen oder Wunder, das er dir verkündet hat, auch wirklich ein und spricht er: Wir wollen andere Götter verehren, die du bisher nicht gekannt hast, und ihnen dienen!,

4 so höre nicht auf die Worte dieses Propheten oder Traumsehers! Denn der Herr, euer Gott, will euch prüfen, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebt.

5 Nur dem Herrn, eurem Gott, dient und ihn fürchtet! Seine Gebote beobachtet, auf seine Stimme hört, ihm dient und ihm hanget an!

6 Jener Prophet oder jener Traumseher aber soll getötet werden. Denn er hat zum Abfall vom Herrn, deinem Gott, aufgefordert, der dich aus Ägypten geführt und dich erlöst hat aus dem Haus der Knechtschaft. Er hat dich von dem Weg abbringen wollen, den der Herr, dein Gott, dir zu gehen gebot. So sollst du das Böse aus deiner Mitte vertilgen!

Warnung vor der Verführung durch Verwandte

7 Will dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau, mit der du schläfst, oder dein Freund, den du liebst wie dich selbst, dich heimlich verlocken: Komm, wir wollen fremden Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt sind,

8 Göttern der Völker rings um euch her, in deiner Nähe oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen,

9 so sei ihm nicht zu Willen! Höre nicht auf ihn! Habe keinen Blick des Mitleids für ihn und schone ihn nicht! Verheimliche nicht seine Schuld,

10 Sondern töte ihn! Deine Hand erhebe sich zuerst gegen ihn, um ihn zu töten und danach die Hand des ganzen Volkes!

11 Steinige ihn zu Tode! Denn er ist darauf ausgegangen, dich dem Herrn, deinem Gott, der dich aus Ägypten, dem Haus der Knechtschaft geführt hat, abspenstig zu machen.

12 Ganz Israel erhalte Kunde davon und fürchte sich, damit niemand wieder so etwas Böses in deiner Mitte begehe.

Warnung vor einer abgefallenen Stadt

13 Wenn du in einer deiner Städte, die dir der Herr, dein Gott, als Wohnort angewiesen hat, sagen hörst:

14 Nichtswürdige Männer aus deiner Mitte gingen hin und brachten die Insassen ihrer Heimatstadt zum Abfall, indem sie sagten: Kommt, lasst uns fremden Göttern dienen, die ihr nicht kennt!,

15 so forsche genau nach und stelle eine sorgfältige Untersuchung an! Ist dann die Sache wirklich wahr, wurde in deiner Mitte ein solcher Greuel verübt,

16 so schlage die Bewohner dieser Stadt mit der Schärfe des Schwertes! Vollziehe an ihr und an allem, was in ihr ist, auch an dem Vieh, mit der Schärfe des Schwertes den Bann.

17 Trage alles, was in ihr erbeutet wurde, auf dem Marktplatz zusammen und verbrenne die Stadt samt allem, was in ihr erbeutet wurde, als ein Brandopfer für den Herrn, deinen Gott! Sie soll für immer ein Trümmerhaufen bleiben und nie mehr aufgebaut werden!

18 Nichts von dem Banngut bleibe in deinem Besitz, damit der Herr von seinem grimmigen Zorn abläßt und dir Gnade schenkt und, wie er deinen Vätern geschworen, in seiner Huld dich mehrt,

19 wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, all seine Gebote hältst, die ich dir heute gebe, und tust, was dem Herrn, deinem Gott, wohlgefällig ist.

