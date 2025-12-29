Schöningh’sche Bibel

Das Paschafest

1 Achte auf den Monat Abib und feiere das Pascha zu Ehren des Herrn, deines Gottes! Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten geführt.

2 Schlachte als Paschaopfer zu Ehren des Herrn, deines Gottes, Schafe und Rinder an dem Ort, den der Herr als Wohnstätte seines Namens erwählt!

3 Iß nichts Gesäuertes dazu! Genieße dazu sieben Tage lang ungesäuerte Brote, das Trübsalsbrot, - denn in hastiger Eile bist du aus Ägypten gezogen -, damit du an den Tag deines Auszuges aus Ägypten zurückdenkst, solange du lebst!

4 Sieben Tage lang darf bei dir in deinem ganzen Gebiet kein Sauerteig zu finden sein. Von dem Fleisch, das du am Abend des ersten Tages opferst, darf bis zum Morgen nichts übrig bleiben.

5 Du darfst das Paschalamm nicht in einer deiner Ortschaften opfern, die der Herr, dein Gott, dir geben wird,

6 sondern nur an dem Ort, den der Herr, dein Gott, zur Wohnstätte seines Namens erwählt. Dort schlachte das Paschalamm am Abend bei Sonnenuntergang, um die Zeit, da du aus Ägypten ausgezogen bist!

7 Koche und iß es an dem Ort, den sich der Herr, dein Gott, erwählt! - Am anderen Morgen kannst du nach Haus zurückkehren.

8 Sechs Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen. Am siebten Tag soll zu Ehren des Herrn, deines Gottes, eine Festversammlung stattfinden. Da darfst du keine Arbeit verrichten.

Das Wochenfest

9 Zähle dir sieben Wochen ab! Von dem Tag an, da man die Sichel an das Getreide legt, fange mit der Zählung der sieben Wochen an!

10 Dann feiere das Wochenfest zu Ehren des Herrn, deines Gottes, mit den freiwilligen Gaben, die deine Hand nach bestem Vermögen spendet, nachdem der Herr, dein Gott, dich segnet!

11 Freue dich an dem Ort, den der Herr, dein Gott, als Wohnstätte seines Namens erkoren hat, vor dem Herrn, deinem Gott, du, dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd, der Levit, der in deinen Ortschaften lebt, und der Fremdling, die Witwe und die Waise, die bei dir wohnen!

12 Denke daran, dass auch du Knecht warst in Ägypten! Beobachte darum genau diese Gesetze!

Das Laubhüttenfest

13 Sieben Tage feiere das Laubhüttenfest, wenn du den Ertrag von Tenne und Kelter einbringst!

14 Sei fröhlich an diesem Fest, du, dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd, der Levit und der Fremdling, die Witwe und die Waise, die in deinen Ortschaften weilen!

15 Sieben Tage sollst du zu Ehren des Herrn, deines Gottes, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählt. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen bei deiner ganzen Ernte und bei all deinen Arbeiten. Sei deshalb recht fröhlich!

16 Dreimal im Jahr sollen alle deine männlichen Personen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er sich erwählt, erscheinen: am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen.

17 Jeder bringe, was er geben kann, je nachdem dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat.

Rechtsbestimmungen für die Amtswalter

Die Rechtspflege

18 Bestelle dir Richter und Vorsteher in allen Ortschaften, die dir der Herr, dein Gott, für jeden deiner Stämme gibt, damit sie das Volk gerecht richten!

19 Beuge nicht das Recht! Schau nicht auf die Person und nimm kein Geschenk an! Denn Geschenke machen die Augen der Weisesten blind und verdrehen die Worte der Gerechten.

20 Habe einzig und allein das Recht im Auge, damit du lange lebst und das Land besitzest, das dir der Herr, dein Gott, geben will!

Drei Kultgesetze

21 Pflanze dir keine Aschere neben den Altar des Herrn, deines Gottes, den du dir errichten wirst!

22 Stelle dir keine Götzenmale auf; denn der Herr, dein Gott, verabscheut sie.

