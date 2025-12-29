Schöningh’sche Bibel

1 Opfere dem Herrn, deinem Gott, kein Rind und kein Schaf, das irgend einen Makel oder schlimmen Fehler an sich hat! Denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel.

Strafen für Götzendienst

2 Findet sich bei dir, in einer deiner Ortschaften, die dir der Herr, dein Gott, geben wird, ein Mann oder eine Frau, die tun, was dem Herrn, deinem Gott, mißfällt, seinen Bund übertreten,

3 hingehen und den Götzen dienen und sie oder die Sonne, den Mond oder das ganze Himmelsheer anbeten, was ich verbot,

4 und wird es dir angezeigt, so stelle ein Verhör und eine genaue Untersuchung an! Wenn sich dann die Sache als wahr herausstellt und ein solcher Greuel wirklich in Israel verübt worden ist,

5 so führe diesen Mann oder diese Frau, die so Schlimmes getan haben, vor die Tore, den Mann oder die Frau, und steinige sie zu Tode!

6 Auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen soll der auf den Tod Angeklagte getötet werden. Auf Grund der Aussage eines einzigen Zeugen darf er nicht getötet werden.

7 Die Zeugen sollen zuerst die Hand erheben, um ihn zu töten, und danach das übrige Volk. So sollst du das Böse vertilgen aus deiner Mitte.

Einsetzung eines Obergerichtes

8 Wenn dir ein Rechtsfall, sei es ein Mord, eine Eigentumsfrage, eine Mißhandlung oder sonst eine Streitsache in einer deiner Ortschaften zu schwierig erscheint, so mache dich auf und gehe an den Ort, den sich der Herr, dein Gott, erwählt!

9 Wende dich an die Priester aus dem Stamm Levi und an den Richter, der in jenen Tagen tätig ist! Befrage sie! Sie werden dir die Entscheidung der Sache kundtun.

10 Handle nach der Entscheidung, die sie dir an der Stätte, die der Herr erwählt, verkünden! Befolge gewissenhaft alle ihre Anweisungen!

11 Handle nach der Entscheidung, die sie dir geben, und nach der Entscheidung, die sie dir fällen, ohne von dem Spruch, den sie dir verkünden, weder nach rechts noch nach links abzuweichen!

12 Würde aber jemand so vermessen handeln, dass er dem Priester, der dort den Dienst des Herrn, deines Gottes, versieht, oder dem Richter nicht gehorcht, so soll er sterben. So sollst du das Böse aus Israel austilgen.

13 Das ganze Volk soll es erfahren, damit es sich fürchte und nicht vermessen handle.

Das Königsgesetz

14 Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir geben will, und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sprichst: Ich will einen König über mich setzen wie alle Völker in meiner Umgebung,

15 so setze nur den als König über dich, den der Herr, dein Gott, erwählt! Nur einen Volkgenossen darfst du über ich als König setzen. Einen Ausländer, der nicht dein Volksgenosse ist, darfst du nicht über dich stellen.

16 Doch soll er nicht viele Pferde halten und nicht das Volk nach Ägypten zurückbringen, um sich viele Pferde anzuschaffen. Hat euch doch der Herr gemahnt: Ihr sollt auf diesem Weg nie wieder zurückkehren.

17 Auch soll er nicht viele Frauen haben, damit sein Herz nicht abtrünnig werde. Ferner soll er sich nicht eine Menge Silber und Gold anhäufen.

18 Sobald er den Königsthron bestiegen hat, lasse er sich eine Abschrift dieses Gesetzes anfertigen aus dem Buch, das den Priestern aus dem Stamm Levi vorliegt.

19 Diese soll er immer bei sich haben und täglich darin lesen, solange er lebt, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten und alle Bestimmungen dieses Gesetzes und diese Satzungen genau befolgen lernt.

20 Er soll sich nicht hochmütig über seine Volksgenossen erheben. Weder nach rechts noch nach links weiche er vom Gesetz ab, damit er und seine Söhne lange über Israel herrschen.

