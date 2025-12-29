Schöningh’sche Bibel

Gebet bei der Darbringung der Erstlinge

1 Bist du in das Land gekommen, das der Herr, dein Gott, dir zu eigen geben will, hast du es in Besitz genommen und dich darin wohnlich eingerichtet,

2 so nimm einen Teil von den Erstlingen aller Feldfrüchte, die du von dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben will, geerntet hast und lege ihn in einen Korb! Dann ziehe an den Ort, den sich der Herr, dein Gott, als Wohnstätte seines Namens erwählen wird!

3 Geh dort zum Priester, der in jener Zeit den Dienst verrichtet, und sage ihm: Ich danke heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gelangt bin, das ihnen zu verleihen der Herr unseren Väter zugeschworen hat.

4 Hierauf nehme der Priester den Korb aus deiner Hand und stelle ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes.

5 Dann richte er folgendes Gebet an den Herrn, deinen Gott: >Ein umherirrender Aramäer war mein Stammvater. Mit wenigen Leute ist er nach Ägypten gezogen und hat sich dort aufgehalten. Dort ist er zu einem großen, starken und zahlreichen Volk herangewachsen.

6 Als uns aber die Ägypter mißhandelten und bedrückten und uns harten Frondienst auferlegten,

7 haben wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter, um Hilfe geschrien. Und der Herr hat unser Flehen erhört und auf unser Elend, unsere Mühsal und Bedrängnis herabgesehen:

8 Der Herr hat uns mit starker Hand und hocherhobenem Arm, mit furchtbarer Macht und unter Zeichen und Wundern aus Ägypten geführt.

9 Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt.

10 Nun bringe ich hier Erstlinge von den Früchten des Lande, das du mir, o Herr, gegeben hast.< - Dann lasse den Korb vor dem Herrn, deinem Gott, stehen und bete den Herrn, deinen Gott, an!

11 Freue dich mit den Leviten und Fremdlingen, die bei dir wohnen, an all dem Guten, das der Herr, dein Gott, dir und deiner Familie verliehen hat!

Gebet bei der Entrichtung des Zehnten

12 Wenn du im dritten Jahr, dem Zehntjahr, den ganzen Zehnten deines Ernteertrages abgesondert und ihn den Leviten, Fremdlingen, Waisen und Witwen übergeben hast, damit sie sich an deinem Wohnort davon satt essen,

13 so bete vor dem Herrn, deinem Gott: Ich habe das Geweihte aus dem Haus geschafft und es den Leviten, Fremdlingen, Waisen und Witwen gegeben genau nach der Weisung, die du mir gegeben hast. Keine deiner Anordnungen habe ich übertreten oder vergessen.

14 Ich habe nichts davon gegessen, als ich in Trauer war, und nichts davon fortgebracht, als ich unrein war. Nichts davon habe ich zu einer Totenspende verwendet. Ich gehorchte dem Herrn, meinem Gott, und tat, wie du mir geboten.

15 Blicke herab von deiner heiligen Wohnung, vom Himmel, und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast, wie du unseren Vätern geschworen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. -

Die Bundesformel

16 Am heutigen Tag befiehlt dir der Herr, dein Gott, diese Gesetze und Verordnungen zu halten. So beachte und befolge sie aus ganzem Herzen und von ganzer Seele!

17 Heute hast du dir vom Herrn erklären lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote, Vorschriften und Rechtsbestimmungen zu beobachten und ihm zu gehorchen hast.

18 Der Herr aber hat dich heute erklären lassen, dass du das Volk sein willst, das sein Eigentum ist, wie er dir versprochen hat, und dass du bereit bist, all seine Vorschriften zu beobachten.

19 Er will dich über alle Völker, die er schuf, erheben zu Ruhm, Ehre und Ansehen. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk sein, wie er geboten hat.„

© Christoph Wollek