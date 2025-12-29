Schöningh’sche Bibel

Dritte Rede: Abschluß des Gesetzes

Die Gesetzessteine im Westjordanland

1 Mit den Ältesten Israels gebot Mose dem Volk: „Beobachtet alle Gebote, die ich euch heute gebe!

2 Wenn ihr über den Jordan in das Land zieht, das der Herr, dein Gott, dir geben will, so richte dir große Steine auf, übertünche sie mit Kalk

3 und schreibe darauf, sobald du hinübergezogen bist, alle Worte dieses Gesetzes, damit du in das Land gelangst, das der Herr, dein Gott, dir geben will, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat!

4 Nachdem ihr über den Jordan gezogen seid, sollt ihr diese Steine, über die ich euch heute Anweisung gegeben habe, auf dem Berg Ebal aufstellen und sie mit Kalk übertünchen.

5 Baue dort auch einen Altar zu Ehren des Herrn, deines Gottes, einen Altar aus Steinen, die du nicht mit Eisenwerkzeugen bearbeitet hast.

6 Aus unbehauenen Steinen sollst du den Altar des Herrn, deines Gottes, errichten. Dann bringe auf ihm dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer dar!

7 Schlachte Friedopfer und halte daselbst ein Opfermahl! Sei fröhlich vor dem Herrn, deinem Gott!

8 Schreibe auf die Steine deutlich und sorgfältig alle Worte dieses Gesetzes!“

Die Fluchformeln

9 Mose und die levitischen Priester richteten noch folgende Worte an ganz Israel: „Schweige still, Israel, und höre! Heute bist du das Volk des Herrn, deines Gottes, geworden.

10 Gehorche den Befehlen des Herrn, deines Gottes, und halte seine Gebote und Satzungen, die ich dir heute gebe!“

11 Am gleichen Tag gebot Mose dem Volk:

12 „Sobald ihr über den Jordan gezogen seid, sollen sich die einen auf dem Berg Garizim aufstellen, um das Volk zu segnen, nämlich Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin.

13 Die anderen sollen sich auf dem Berg Ebal aufstellen, um zu fluchen, nämlich Ruben, Gad, Ascher, Sebulon, Dan und Naftali.

14 Die Leviten sollen anheben und mit lauter Stimme zu allen Israeliten sagen:

15 Verflucht sei, wer ein Schnitz- oder Gußbild, einen Greuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhand, anfertigen läßt und es heimlich aufstellt! Das ganze Volk soll darauf zu Antwort geben: Amen! (So sei es!)

16 Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet! Das ganze Volk antworte: Amen!

17 Verflucht sei, wer den Grenzstein seines Nachbarn verrückt! Das ganze Volk antworte: Amen!

18 Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt! Das ganze Volk antworte: Amen!

19 Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und Witwe beugt! Das ganze Volk antworte: Amen!

20 Verflucht sei, wer sich mit der Frau seines Vaters vergeht! Das ganze Volk antworte: Amen!

21 Verflucht sei, wer sich mit einem Tier vergeht! Das ganze Volk antworte: Amen!

22 Verflucht sei, wer sich mit seiner Schwester vergeht, sei es die Tochter seines Vaters oder seiner Mutter! Das ganze Volk antworte: Amen!

23 Verflucht sei, wer sich mit seiner Schwägerin vergeht! Das ganze Volk antworte: Amen!

24 Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt! Das ganze Volk antworte: Amen!

25 Verflucht sei, wer sich bestechen läßt, unschuldiges Blut zu vergießen! Das ganze Volk antworte: Amen!

26 Verflucht sei, wer die Gebote dieses Gesetzes nicht hält und befolgt! Das ganze Volk antworte: Amen!

© Christoph Wollek