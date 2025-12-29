Schöningh’sche Bibel

Gottes Barmherzigkeit gegen das bußfertige Volk

1 Wenn all das - der Segen und der Fluch - was ich dir in Aussicht gestellt habe, über dich gekommen ist, dann nimm es dir zu Herzen unter all den Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat!

2 Bekehre dich mit deinen Kindern aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele zum Herrn, deinem Gott, und gehorche ihm in allem, was ich dir heute befehle!

3 Dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden, sich deiner erbarmen und dich wieder aus all den Völkern sammeln, unter die dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat.

4 Hätte er dich auch ans Ende des Himmels versprengt, der Herr, dein Gott, sammelt dich wieder und holt dich von dort zurück.

5 Der Herr, dein Gott, bringt dich in das Land, das deine Väter zu eigen halten. Du sollst es wieder besitzen. Er wird dich glücklicher und zahlreicher machen, als deine Väter waren.

6 Der Herr, dein Gott, wird dann dir und deinen Nachkommen das Herz beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele um deines Lebens willen.

7 Alle jene Flüche läßt dann der Herr, dein Gott, über deine Feinde und Widersacher hereinbrechen, die dich verfolgt haben.

8 Dann wirst du wieder dem Herrn gehorchen und alle seine Gebote, die ich dir heute gebe, befolgen.

9 Der Herr, dein Gott, wird dir bei allem, was du unternimmst, Überfluß an Gütern geben: an Kindersegen, an Viehnachwuchs und an Bodenerträgen. Denn der Herr wird, wie er an deinen Vätern Freude hatte, zu deinem Heil wieder Freude an dir haben

10 darüber, dass du dem Herrn, deinem Gott, gehorchst und seine Gebote und Satzungen befolgst, die in diesem Gesetzbuch aufgezeichnet sind, und darüber, dass du aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele wieder zum Herrn, deinem Gott, zurückkehrst.

Leichte Ausführbarkeit des Gesetzes

11 Das Gesetz, das ich dir heute gebe, ist für dich nicht zu schwer und nicht unerreichbar.

12 Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müßtest: Wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen, um es uns zu holen und zu verkünden, damit wir es befolgen können.

13 Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müßtest: Wer wird für uns über das Meer fahren, um es uns zu holen und zu verkünden, damit wir es befolgen können?

14 Nein, ganz nahe ist dir das Wort. In deinen Mund, in dein Herz ist es gelegt, so dass du es befolgen kannst.

Wahl zwischen Leben und Tod

15 Siehe, heute lege ich dir Leben und Glück, Tod und Unglück vor.

16 Was ich dir heute befehle, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen wandelst und seine Gebote, Satzungen und Anordnungen beobachtest. Dann wirst du am Leben bleiben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen.

17 Wenn dein Herz sich abwendet und du nicht gehorchst, wenn du dich verführen läßt, fremde Götter anzubeten und ihnen zu dienen,

18 so versichere ich euch heute schon, dass ihr zugrunde gehen werdet. Dann werdet ihr nicht lange in dem Land leben, in das ihr über den Jordan hinüberziehen wollt, um es in Besitz zu nehmen.

19 Ich rufe heute Himmel und Erde gegen euch als Zeugen an: Leben und Tod, Segen und Fluch habe ich dir vorgelegt. So wähle denn das Leben, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen!

20 Liebe den Herrn, deinen Gott, gehorche ihm und sei ihm treu ergeben! Denn davon hängt dein Leben und die lange Dauer deiner Tag ab, die du in dem Land zubringen darfst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat.„

