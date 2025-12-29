Schöningh’sche Bibel

Anhang: Die letzten Lebenstage des Mose

Einsetzung Josuas zum Volksführer

1 Mose ging hin und hielt folgende Rede an ganz Israel.

2 Er sagte zu ihnen: „Ich bin nun 120 Jahre alt und kann nicht mehr ausrücken und heimkehren. Auch hat der Herr mir gesagt: Du darf den Jordan da nicht überschreiten.

3 Der Herr, dein Gott, zieht vor dir hinüber. Er vertreibt diese Völker vor dir, so dass du an ihre Stelle treten kannst. Auch Josua zieht vor dir hinüber, wie der Herr angeordnet hat.

4 Der Herr wird mit ihnen verfahren, wie er es mit den Amoriterkönigen Sihon und Og und ihrem Land gemacht hat, die er vertilgt hat.

5 Wenn der Herr sie in eure Gewalt gegeben hat, dann geht gegen sie ganz nach dem Befehl vor, den ich euch gegeben habe.

6 Seid mutig und tapfer! Fürchtet euch nicht! Erschreckt nicht vor ihnen! Denn der Herr, dein Gott, zieht selbst mit dir! Er läßt und verläßt dich nicht.“

7 Mose berief nun Josua und gab ihm in Gegenwart von ganz Israel folgenden Auftrag: „Sei mutig und tapfer! Denn du sollst mit diesem Volk in das Land ziehen, das ihnen zu verleihen der Herr ihren Väter eidlich zugesichert hat. Du sollst es unter sie als Besitz verteilen.

8 Der Herr selbst ist es, der vor dir herzieht. Er ist mit dir. Er läßt und verläßt dich nicht. Sei furchtlos und unverzagt!“

Anordnung betreffs Vorlesung des Gesetzes

9 Mose schrieb dieses Gesetz nieder und übergab es den Priestern, den Söhnen Levis, die die Bundeslade des Herrn trugen, und allen Ältesten Israels.

10 Mose erteilte ihnen folgenden Auftrag: „Nach Verlauf von sieben Jahren, im Erlaßjahr, am Laubhüttenfest,

11 wenn ganz Israel vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort erscheint, den er sich erwählt hat, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel laut vorlesen.

12 Versammele das Volk, die Männer, Frauen und Kinder, sowie den Fremdling, der sich bei dir in deinen Ortschaften aufhält, damit sie es hören und den Herrn, euren Gott, fürchten und alle Bestimmungen dieses Gesetzes genau beobachten lernen.

13 Ihre Kinder, die es noch nicht kennengelernt haben, sollen es hören und den Herrn, euren Gott, fürchten lernen, solange ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen.“

Gott kündigt den Tod des Mose und den Abfall Israels an

14 Hierauf sprach der Herr zu Mose: „Siehe, deine Tage gehen dem Tod zu. Berufe den Josua! Tretet in das Offenbarungszelt, dass ich ihm meine Befehle gebe!“ - Mose und Josua gingen hin und traten in das Offenbarungszelt, und der Herr erschien im Zelt in einer Wolkensäule.

15 Die Wolkensäule blieb am Eingang des Zeltes stehen.

16 Da sagte der Herr zu Mose: „Siehe, du wirst nun zu deinen Vätern entschlafen. Dann wird dieses Volk sich erheben und in seiner Mitte treubrüchig mit den fremden Göttern des Landes sich abgeben, in das es zieht. Es verläßt mich und bricht meinen Bund, den ich mit ihm geschlossen habe.

17 An jenem Tag wird mein Zorn gegen es entbrennen. Ich werde sie verlassen und mein Antlitz vor ihnen verhüllen, so dass sie der Vernichtung anheimfallen. Viele Übel und Drangsale werden es treffen. An jenem Tag werden sie sagen: Diese Leiden haben mich nur deshalb getroffen, weil mein Gott nicht mehr in meiner Mitte weilt.

18 Ich aber werde an jenem Tag gänzlich mein Antlitz verhüllen ob all des Bösen, das sie getan haben. Sie haben sich ja fremden Göttern zugewandt.

Gottes Befehl zur Aufzeichnung des Moseliedes

19 Schreibt euch jetzt das nachfolgende Lied auf! Lehre es die Israeliten! Lege es ihnen in den Mund, damit mir dieses Lied als Zeuge diene gegen die Israeliten!

20 Ich werde sie in das Land führen, das ich ihren Väter zugeschworen habe, das von Milch und Honig fließt. Doch wenn sie sich satt gegessen haben und fett geworden sind, dann werden sie sich fremden Göttern zuwenden und ihnen dienen. Mich aber werfen sie weg und brechen meinen Bund.

21 Wenn dann viele Übel und Drangsale sie treffen, wird dieses Lied, das im Mund ihrer Nachkommen unvergessen fortlebt, Zeugnis gegen sie ablegen, dass ich ihre Gedanken, mit denen sie sich heute abgeben, gekannt habe, bevor ich sie in das Land führte, das ich ihnen eidlich zugesichert habe!“

22 So schrieb Mose an jenem Tag dieses Lied auf und lehrte es die Söhne Israels.

23 Josua aber, dem Sohn Nuns, gebot der Herr: „Sei mutig und tapfer! Denn du sollst die Israeliten in das Land führen, das ich ihnen zugeschworen habe. Ich werde mit dir sein!“

Die Übergabe des Liedes an die Leviten

24 Als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben,

25 gebot Mose den Leviten, die die Bundeslade des Herrn trugen:

26 „Nehmt dieses Gesetzbuch und legt es neben die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, damit es dort als Zeugnis gegen euch diene!

27 Ich kenne ja deinen starren Sinn und deinen steifen Nacken. Siehe, da ich jetzt noch lebend unter euch weile, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn. Wieviel mehr wird es nach meinem Tod so sein!

28 Versammelt bei mir alle Ältesten eurer Stämme und eure Vorsteher, dass ich ihnen laut diese Worte verkünde und gegen sie Himmel und Erde als Zeugen anrufe!

29 Denn ich weiß, dass ihr nach meinem Tod ganz verwerflich handeln und von dem Weg abweichen werdet, den ich euch gewiesen habe. So wird denn das Unglück in der künftigen Zeit über euch hereinbrechen, weil ihr tut, was dem Herrn mißfällt, weil ihr ihn durch eurer Hände Werk zum Zorn reizt.“

30 Hierauf trug Mose der ganzen Gemeinde Israels die Worte des folgenden Liedes bis zum Schluß vor:

