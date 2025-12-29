Schöningh’sche Bibel

Des Mose Tod

1 Mose stieg aus den Gefilden Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüberliegt. Der Herr zeigte ihm das ganze Land Gilead bis Dan,

2 ganz Naftali und das Gebiet von Efraim und Manasse, das ganze Land Juda bis zum Westmeer,

3 sowie das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von der Palmenstadt Jericho bis nach Zoar.

4 Der Herr sagte zu ihm: Das ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe: Deinen Nachkommen will ich es geben. Ich habe es dich mit eigenen Augen sehen lassen, aber hinüberkommen sollst du nicht!„

5 Da starb Mose, der Knecht des Herrn, dort im Land Moab, auf des Herrn Befehl.

6 Er begrub ihn im Tal, im Land Moab, gegenüber Bet-Pegor. Niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag.

Mose, der größte Prophet

7 Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war noch nicht schwach, und seine Lebenskraft war nicht gebrochen.

8 Die Israeliten beweinten Mose dreißig Tage lang in den Steppen Moabs, bis die Tage der Trauerklage um Mose zu Ende waren.

9 Josua, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt. Denn Mose hatte ihm die Hand aufgelegt. Die Israeliten gehorchten ihm und taten, was der Herr dem Mose befohlen hatte.

10 Seither erstand in Israel kein Prophet mehr wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht verkehrt hatte,

11 mit all den Zeichen und Wundern, die der Herr ihn als seinen Gesandten in Ägypten an dem Pharao, an all seinen Dienern und an seinem ganzen Land wirken ließ,

12 und mit all den Erweisen gewaltiger Macht und all den großen, furchtbaren Taten, die Mose vor den Augen von ganz Israel vollbrachte.

