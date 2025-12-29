Schöningh’sche Bibel

Die beiden Grundgesetze: Gottesverehrung und Gottesliebe

1 Dies sind die Gebote, Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat. Nach ihnen sollt ihr leben in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen.

2 Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und alle seine Gesetze und Gebote halten, die ich dir gebe, du samt Kind und Kindeskindern, alle Tage deines Lebens, auf dass du lange lebst.

3 So höre denn, Israel, und befolge sie gewissenhaft, damit es dir wohlergeht und ihr sehr zahlreich werdet! Hat doch der Herr, der Gott deiner Väter, dir ein Land verheißen, das von Milch und Honig überfließt.

4 Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr allein!

5 So liebe denn den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deiner Kraft!

6 Diese Gebote, die ich dir heute gebe, seien dir ins Herz geschrieben!

7 Schärfe sie deinen Kindern ein! Rede von ihnen, ob du zu Hause weilst oder auf Reisen bist, ob du dich niederlegst oder aufstehst!

8 Binde sie dir als Denkzeichen auf deine Hand! Trage sie als Merkzeichen auf der Stirn,

9 und schreibe sie auf die Türpfosten deines Hauses und auf deine Tore!

Mahnung zum Gehorsam im Gelobten Land

10 Dann kommt die Zeit, wo der Herr, dein Gott dich in das Land führen wird, das dir zu verleihen er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob eidlich zugesichert hat, in ein Land mit großen und schönen Städten, die du nicht gebaut hast,

11 mit Häusern voll von Gütern jeglicher Art, die du nicht angefüllt hast, mit ausgehauenen Zisternen, die du nicht ausgebrochen hast, mit Weinbergen und Olivengärten, die du nicht angelegt hast. Du wirst dich daran satt essen können.

12 Dann aber hüte dich wohl, den Herrn zu vergessen, der dich aus Ägypten, dem Haus der Knechtschaft, weggeführt hat!

13 Fürchte den Herrn, deinen Gott! Diene ihm und schwöre nur bei seinem Namen!

14 Lauft nicht fremden Göttern nach, den Göttern der Heiden, die rings um euch wohnen!

15 Denn der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott gegen dich: Es möchte sonst der Herr, dein Gott, von grimmigem Zorn gegen dich erfaßt werden und dich von der Erde vertilgen.

16 Stellt den Herrn, euren Gott, nicht auf die Probe, wie ihr ihn zu Massa auf die Probe gestellt habt!

17 Beobachtet sorgfältig die Gebote, Anordnungen und Gesetze des Herrn, eures Gottes, die er euch gegeben hat!

18 Tue, was gut und recht ist in den Augen des Herrn, damit es dir wohlergeht und du in das schöne Land, das der Herr deinen Vätern zugeschworen hat, einziehen kannst, es in Besitz nimmst

19 und alle deine Feinde vor dir vertreibst, wie der Herr verheißen hat.

Unterweisung der Kinder im Gesetz

20 Wenn dich künftig dein Sohn fragt: Was haben diese Anordnungen, Gesetze und Rechtsbestimmungen zu bedeuten, die der Herr, unser Gott, euch gegeben hat?,

21 so antworte deinem Sohn: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Doch der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten geführt.

22 Der Herr hat vor unseren Augen große und furchtbare Zeichen und Wunder gewirkt an Ägypten, am Pharao und an dessen ganzem Haus.

23 Uns aber hat er von dort weggeführt, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hatte.

24 Damals hat uns der Herr geboten, alle diese Gesetze zu befolgen und den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns allezeit wohlergehe und er uns am Leben erhalte, wie es heute der Fall ist.

25 Es sei uns heilige Pflicht, dieses ganze Gesetz aus Liebe zum Herrn, unserem Gott, zu halten, wie er uns befohlen hat.

