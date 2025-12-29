Schöningh’sche Bibel

Warnung vor den Kanaanitern

1 Der Herr, dein Gott, wird dich in das Land führen, in das du nun ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Viele Völkerschaften wird er vor dir her vertreiben: die Hetiter, Girgaschiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, sieben Völkerschaften, die zahlreicher und stärker sind als du.

2 Wenn der Herr, dein Gott, sie in deine Gewalt gegeben hat und du sie besiegt hast, dann vollziehe an ihnen den Bann! Du darfst kein Bündnis mit ihnen schließen und keine Schonung an ihnen üben.

3 Auch darfst du dich nicht mit ihnen verschwägern, weder deine Tochter einem ihrer Söhne zur Frau geben, noch eine ihrer Töchter deinem Sohn zur Frau nehmen.

4 Denn sie könnten deinen Sohn mir abspenstig machen, so dass sie andere Götter verehren. Brennender Zorn über euch würde dann den Herrn erfassen, und er würde euch schnell vernichten.

5 Ihr sollt vielmehr so mit ihnen verfahren: Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern, ihre Ascheren umhauen und ihre Gottesbilder im Feuer verbrennen.

6 Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, geweiht ist. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern auf Erden auserwählt, damit du ein Volk seiest, das nur ihm gehört.

7 Nicht weil ihr zahlreicher seid als alle anderen Völker, wandte sich der Herr euch zu, erwählte er euch - ihr seid ja das kleinste von allen Völkern -,

8 sondern, weil euch der Herr liebt und den Schwur hält, den er euren Vätern geschworen hat. Deshalb hat der Herr euch mit starker Hand weggeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Gewalt des Pharao, des Königs von Ägypten, befreit.

9 So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott, der treue Gott, ist, der den Bund hält und denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, Gnade erweist bis ins tausendste Geschlecht.

10 Denen aber, die ihn hassen, vergilt er an ihrem eigenen Leib, indem er sie vernichtet. Er gewährt denen, die ihn hassen, keinen Aufschub, sondern vergilt ihnen an ihrem eigenen Leib.

11 So halte denn das Gesetz, die Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute zu beobachten gebiete!

Der Segen des Gehorsams

12 Wenn du diese Vorschriften beobachtest und sie genau befolgst, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Huld bewahren, die er deinen Vätern zugeschworen hat.

13 Er wird dich lieben, dich segnen und mehren. Segnen wird der Herr in dem Land, das dir zu verleihen er deinen Väter eidlich zugesichert hat, deine Leibesfrucht, den Ertrag deines Bodens, dein Getreide, deinen Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs deines Kleinviehs.

14 Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Keinen Unfruchtbaren und keine Unfruchtbare wird es unter dir geben, auch nicht bei deinem Vieh.

15 Der Herr wird auch alle Krankheiten von dir fernhalten und keine der bösen ägyptischen Plagen, die du kennst, über dich kommen lassen, sondern alle deine Feinde damit heimsuchen.

16 Vernichte alle Völker, die der Herr, dein Gott, in deine Gewalt gibt! Habe kein Mitleid mit ihnen! Verehre ihre Götter nicht; denn das wäre ein Fallstrick für dich!

17 Wenn dir das Bedenken kommt: Diese Völker sind mir zu stark! Wie sollte ich sie vertreiben können?,

18 so fürchte dich nicht vor ihnen. Denke daran, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und ganz Ägypten angetan hat,

19 an die großen Heimsuchungen, die du mit eigenen Augen sehen konntest, an die Zeichen und Wunder, an die starke Hand und den ausgestreckten Arm, womit dich der Herr, dein Gott, herausführte! So wird er Herr, dein Gott, mit allen Völkern verfahren, vor denen du dich fürchtest.

20 Die Hornissen wird der Herr, dein Gott, gegen sie entsenden, bis alle umgekommen sind, die übriggeblieben sind und sich vor dir verborgen hatten.

21 Habe keine Furcht vor ihnen! Denn der Herr, dein Gott, ein mächtiger und furchtbarer Gott, ist in deiner Mitte!

22 Der Herr, dein Gott, wird aber diese Völker nur nach und nach vor dir vertreiben. Du wirst sie nicht auf einmal vernichten können. Sonst würden dir die wilden Tiere zu zahlreich werden.

23 Doch wird sie der Herr, dein Gott, dir preisgeben und sie in große Bestürzung versetzen, bis sie ausgerottet sind.

24 Auch ihre Könige wird er in deine Gewalt geben, und du wirst ihre Namen austilgen unter dem Himmel. Niemand wird dir standhalten können, bis du sie vernichtet hast.

25 Ihre Götzenbilder verbrenne! Trage kein Verlangen nach dem Gold und Silber daran und nimm es nicht für dich, damit du nicht dadurch verführt wirst! Ist es doch dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel!

26 Bringe ein solches Scheusal nicht in dein Haus, damit du nicht gleich ihm dem Bann verfällst. Ekle dich davor und verabscheue es! Denn dem Bann ist es verfallen.

© Christoph Wollek