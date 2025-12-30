Apostelgeschichte 14

Schöningh’sche Bibel

In Ikonion

1 In Ikonion gingen sie gleichfalls in die jüdische Synagoge und predigten mit solchem Erfolg, daß eine große Anzahl Juden und Heiden den Glauben annahm.

2 Die Juden aber, die ungläubig blieben, reizten und hetzten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder auf.

3 (Trotzdem) verblieben sie geraume Zeit und predigten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Er bestätigte das Wort von seiner Gnade durch Zeichen und Wunder, die er durch ihre Hand geschehen ließ.

4 Indes spaltete sich die Bevölkerung der Stadt: die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln.

5 Die Heiden und die Juden mit ihren Führern schickten sich an, sie zu mißhandeln und zu steinigen.

6 Als sie das merkten, flüchteten sie in die Städte von Lykaonien, nach Lystra und Derbe, und in die Umgegend.

7 Dort verkündeten sie die frohe Botschaft.

In Lystra und Derbe

8 In Lystra war ein Mann, der ohne Kraft in den Füßen dasaß. Von Geburt an lahm, hatte er noch niemals gehen können.

9 Dieser hörte Paulus predigen. Der schaute ihn fest an und merkte, daß er Vertrauen hatte, Heilung zu finden.

10 Und so sagte er mit lauter Stimme: „Stell dich aufrecht auf deine Füße!“ Da sprang er auf und ging umher.

11 Als die Volksscharen sahen, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf lykaonisch: „Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgekommen!“

12 Barnabas nannten sie Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte.

13 Der Priester des Zeus vor der Stadt ließ Stiere und Kränze an die Tore bringen und wollte samt den Volksscharen Opfer darbringen.

14 Als die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk

15 und riefen: „Ihr Männer, was tut ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, der gleichen Art wie ihr. Wir verkünden euch als frohe Botschaft, daß ihr euch von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott bekehren sollt. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und all dessen, was darin ist.

16 In den vergangenen Zeiten ließ er alle Völker ihre eigenen Wege gehen.

17 Und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen. Er spendete Wohltaten, gab euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten, Nahrung und erquickenden Trank euren Herzen.“

18 Nur mit Mühe brachten sie durch diese Worte die Volksscharen davon ab, ihnen Opfer darzubringen.

19 Dann aber trafen Juden aus Antiochia und Ikonion ein und brachten das Volk auf ihre Seite. Paulus wurde gesteinigt und zur Stadt hinausgeschleppt, weil man ihn für tot hielt.

20 Als aber die Jünger ihn umringten, erhob er sich und begab sich in die Stadt. Am folgenden Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe.

21 Sie verkündeten dieser Stadt die frohe Botschaft und gewannen viele Jünger. Danach kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück.

Heimkehr nach Antiochia

22 Sie bestärkten die Herzen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Sie sagten: „Es ist nötig, daß wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen.“

23 In jeder Gemeinde stellten sie unter Gebet und Fasten Älteste für sie auf und empfahlen sie dem Herrn, dem sie sich gläubig zugewandt hatten.

24 Dann zogen sie über Pisidien nach Pamphylien

25 und verkündeten das Wort des Herrn in Perge. Von dort gingen sie nach Attalia hinab

26 und segelten von da nach Antiochia. Dort waren sie der Gnade Gottes anbefohlen worden für das Werk, das sie nun vollendet hatten.

27 Nach ihrer Ankunft versammelten sie die Gemeinde und berichteten, was Gott alles durch sie gewirkt hatte und daß er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet habe.

28 Geraume Zeit verweilten sie dann bei den Jüngern.

