Apostelgeschichte 3

Schöningh’sche Bibel

Heilung eines Lahmgeborenen

1 Petrus und Johannes gingen zur neunten Stunde zum Gebet hinauf in den Tempel.

2 Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an lahm war. Tag für Tag setzte man ihn an das sogenannte Schöne Tor des Tempels, damit er von den Tempelbesuchern ein Almosen erbitte.

3 Als er sah, wie Petrus und Johannes in den Tempel gehen wollten, sprach er sie um ein Almosen an.

4 Da faßte ihn Petrus mit Johannes scharf ins Auge und sagte: „Sieh uns an!“

5 Er schaute sie an in der Hoffnung, etwas von ihnen zu erhalten.

6 Petrus aber sagte: „Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi des Nazoräers steh auf und geh umher!“

7 Damit faßte er ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke.

8 Er sprang auf und konnte stehen und gehen. Er ging mit ihnen in den Tempel, sprang ständig umher und lobte Gott.

9 Das ganze Volk sah, wie er umherging und Gott lobte.

10 Es erkannte in ihm den Mann, der des Almosens wegen am Schönen Tor des Tempels gesessen hatte, und wurde von Verwunderung ergriffen; es war ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war.

Rede des Petrus

11 Er hielt Petrus und Johannes fest, und so lief alles Volk voll Verwunderung in der sogenannten Halle Salomos bei ihnen zusammen.

12 Als Petrus das sah, sagte er zu dem Volk: „Israeliten, was wundert ihr euch darüber, oder warum starrt ihr uns an, als ob wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit diesen zum Gehen gebracht hätten?

13 Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschlossen war, ihn freizulassen.

14 Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und euch einen Mörder losgebeten.

15 Ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen.

16 Auf Grund des Glaubens an seinen Namen hat er diesem, den ihr seht und kennt, Kraft verliehen; durch den Glauben hat er ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt.

17 Brüder, ich weiß, daß ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Vorsteher.

18 Gott aber hat auf diese Weise in Erfüllung gehen lassen, was er durch den Mund aller Propheten vorausverkündet hat, daß sein Messias leiden müsse.

19 So tut denn Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden.

20 Dann kommen vom Herrn Zeiten der Erquickung, und er sendet den Messias, den er für euch bestimmt hat, Jesus.

21 Ihn muß freilich der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, da alles wiederhergestellt ist, wie es Gott von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat.

22 Mose hat gesagt: >Einen Propheten wie mich wird euch der Herr unser Gott aus euren Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er euch sagt.

23 Wer aber auf diesen Propheten nicht hört, soll aus dem Volk ausgerottet werden.<

24 Auch alle anderen Propheten, Samuel und die nach ihm gekommen waren, so viele ihrer auch geredet haben, haben auf diese Tage hingewiesen.

25 Ihr seid die Söhne der Propheten und gehört dem Bund an, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat, da er zu Abraham sagte: >Durch deinen Nachkommen sollen alle Stämme der Erde gesegnet werden.<

26 Für euch zunächst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, daß er euch segne, wofern sich ein jeder unter euch von seinen Übeltaten abwendet.“

