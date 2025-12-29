Schöningh’sche Bibel

1 Sie ist das Buch der Gottesgebote, das Gesetz, das für immer besteht. Wer festhält an ihr (= der Weisheit) , erlangt das Leben; dem Tod verfällt, wer sie verläßt.

2 So bekehre dich, Jakob! Ergreife sie! Wandle im Glanz ihres Lichtes!

3 Gib deinen Ruhm keinem anderen preis; nicht einem fremden Volk, was dir frommt!

4 Heil uns, Israel! Weil uns bekannt ist, was Gott gefällt.

5 Fasse Mut, mein Volk, dem der Ehrenname >Israel< ward!

6 Wohl seid ihr verkauft an die Heiden, doch nicht zur Vernichtung. Weil Gott ihr erzürntet, den Feinden ihr preisgegeben seid;

7 denn zum Zorn gereizt habt ihr euren Schöpfer, da ihr den Dämonen geopfert, nicht Gott.

8 Den habt ihr vergessen, der Leben euch gab, den ewigen Gott. Auch Jerusalem habt ihr betrübt, das euch großzog.

Jerusalems Klage

9 Denn von Gott sah es kommen den Zorn über euch und hat so gesprochen: „Hört, Zions Nachbarn! Große Trauer hat Gott mir verhängt.

10 Denn ich sah meiner Söhne und Töchter Verbannung, die der Ewige über sie gebracht.

11 Großgezogen hatte ich sie mit Wonne - mit Weinen und Trauer ließ ich sie ziehen.

12 Niemand möge sich über mich freuen, die ich Witwe ward, von so vielen verlassen! Einsam bin ich geworden wegen der Sünden meiner Kinder, weil sie gewichen von Gottes Gesetz,

13 seine Satzungen nicht beachtet, der Gottesgebote Wege nicht gingen, nicht schritten die Pfade der Zucht nach seiner Vorschrift.

14 Kommt, Zions Nachbarn! Gedenkt meiner Söhne und Töchter Verbannung, die der Ewige über sie brachte.

15 Denn er führte aus weiter Ferne ein Volk gegen sie, ein freches Volk mit fremder Sprache, das vor Greisen nicht Scheu, mit Kindern nicht Mitleid hatte.

16 Es führte der Witwe Lieblinge fort. Es raubte der Vereinsamten Töchter.

Jerusalems Hoffnung

17 Doch ich, wie kann ich euch helfen?

18 Nur er, der das Unheil heraufgeführt, kann aus der Hand eurer Feinde euch retten.

19 Zieht fort, ihr Kinder, zieht fort! Ich muß ja verlassen, vereinsamt sein.

20 Des Friedens Gewand habe ich abgelegt, zog an meines Flehens Bußkleid. Alle Tage will ich zum Ewigen rufen.

21 Habt Mut, ihr Kinder! Ruft zu Gott! Er wird euch aus der Gewalt, aus der Hand der Feinde erretten.

22 Vom Heiligen wird mir Freude zuteil ob des Erbarmens, das euch bald geschenkt wird vom Ewigen, eurem Retter.

23 Denn mit Weinen und Trauern ließ ich euch ziehen, doch zur Wonne schenkt Gott euch mir wieder, zur Freude für ewige Zeiten.

24 Denn wie jetzt Zions Nachbarn eure Wegführung sahen, so schauen sie bald eure Rettung durch Gott, die euch zuteil wird, mit großen Gepränge, mit des Ewigen Glanz.

25 Kinder, ertragt mit Geduld den Zorn, der von Gott her über euch hereinbrach! - Dich verfolgte der Feind? - doch schaust du in Kürze auch sein Verderben und setzt ihm den Fuß auf den Nacken.

26 Auf rauhen Pfaden mussten wandern meine zarten Kinder. Man schleppte sie fort wie eine Herde, vom Feind geraubt.

27 Faßt Mut, ihr Kinder! Ruft zu Gott! Denn der dies verhängt hat, wird euer gedenken.

28 Wie euer Sinn geneigt war, abzuirren von Gott, so zeigt jetzt zehnfachen Eifer, ihn wieder zu suchen.

29 Denn er, der das Unheil über euch brachte, wird euch auch ewige Freude schenken durch eure Rettung.“

Des Propheten Trost an Jerusalem

30 Fasse Mut, Jerusalem! Der den Namen dir gab, wird dich trösten.

31 Weh denen, die Böses dir taten, sich freuten ob deines Falles!

32 Weh den Städten, denen dienstbar waren deine Kinder! Weh auch ihr, die weggeführt deine Kinder!

33 Denn wie sie sich freute bei deinem Sturz und frohlockt hat ob deines Falles, so wird sie trauern ob eigener Verödung.

34 Ich will ihr die Freude nehmen an ihrem zahlreichen Volk und will ihren Stolz verwandeln in Weh.

35 Denn Feuer wird über sie kommen auf viele Tage vom Ewigen her. Dämonen werden sie lange bewohnen.

36 Blicke nach Osten, Jerusalem! Schau die Freude, die dir kommt von Gott!

37 Siehe, deine Kinder kommen, die du ziehen lassen musstest. Sie kommen vom Osten und Westen, versammeln sich auf des Heiligen Weisung und freuen sich über die Herrlichkeit Gottes.

