Schöningh’sche Bibel

1 Streife ab, Jerusalem, das Gewand deiner Trauer und deines Elends! Lege an den herrlichen Schmuck, den Gott dir auf immer verleiht!

2 Wirf um den Mantel des Heiles von Gott! Setze dir aufs Haupt des Ewigen herrlichen Stirnreif!

3 Denn die ganze Erde läßt Gott deine Herrlichkeit unter dem Himmel schauen.

4 Gott gibt dir auf ewig als Namen: >Der Gerechtigkeit Friede< und >Der Gottesfurcht Pracht<.

5 Stehe auf, Jerusalem! Steige auf die Höhe und blicke nach Osten! Siehe, versammelt sind deine Kinder vom Untergang bis zum Aufgang der Sonne auf des Heiligen Weisung, voller Freude, dass Gott ihrer gedacht.

6 Sie zogen zu Fuß von dir fort, von den Feinden getrieben, doch Gott führt zu dir sie zurück, wie auf Königsthronen getragen.

7 Denn geboten hat Gott: Abtragen soll man jeden hohen Berg und die ewigen Hügel, die Täler auffüllen zu ebenem Land, dass Israel sicher einherziehe unter der Herrlichkeit Gottes.

8 Auch die Wälder und allerlei duftendes Holz spenden Israel Schatten auf Gottes Geheiß.

9 Gott selbst geleitet ja Israel voll Wonne im Licht seiner Herrlichkeit; Gnade und Gerechtigkeit kommen von ihm.

