Schöningh’sche Bibel

Das Gottesvolk in der Endzeit

Die Auferstehung und die Vergeltung

1 In jener Zeit wird sich Michael, der große Engelfürst, der die Söhne deines Volkes beschützt, erheben. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Dein Volk aber wird in jener Zeit gerettet werden, alle, die man im Buch aufgezeichnet findet.

2 Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu Schmach und ewiger Schande.

3 Die Frommen werden in alle Ewigkeit leuchten wie der strahlende Himmel und die, die viele zur Gerechtigkeit angeleitet haben, wie die Sterne.

4 Du aber, Daniel, verschließe diese Offenbarungen. Versiegele das Buch bis zur Endzeit! Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird groß sein.<

>Dies alles wird sich erfüllen. . .<

5 Da sah ich, Daniel, plötzlich zwei andere Engel dastehen, der eine diesseits, der andere jenseits des Flusses.

6 Einer fragte einen Mann, der, in Linnen gekleidet, über dem Wasser des Stromes stand: >Wann kommt das Ende dieser wunderbaren Dinge?<

7 Ich hörte, wie der Mann, der, in Linnen gekleidet, über dem Wasser des Stromes stand, die rechte und die linke Hand zum Himmel erhebend beim ewig Lebenden schwur: >Nach einer Zeit, zwei Zeiten und einer halben Zeit, sobald die Vernichtung der Macht des heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat, wird sich all dies erfüllen.<

8 Ich hörte dies, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: >Mein Herr, was bedeutet das letzte von diesen Dingen?<

9 Er antwortete: >Geh, Daniel; denn bis zur Endzeit bleiben die Worte verschlossen und versiegelt.

10 Viele werden geläutert, gereinigt und geprüft werden. Die Gottlosen werden gottlos handeln. Die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Frommen aber werden es erkennen.

11 Von der Zeit an, wo das tägliche Opfer abgeschafft wird und man das verunehrende Greuelbild aufstellt, sind es 1.290 Tage.

12 Wohl dem, der ausharrt und 1.335 Tage erreicht!

13 Du aber, geh hin, dem Ende entgegen! Du darfst nun ruhen. Am Ende der Tage wirst du zu deinem Los auferstehen.<„

