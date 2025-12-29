Schöningh’sche Bibel

Die drei Jünglinge im Feuerofen

Die Errichtung des Standbildes

1 König Nebukadnezzar ließ ein goldenes Standbild von sechzig Ellen Höhe und sechs Ellen Breite machen und es in der Ebene Dura in der Provinz Babel aufstellen.

2 Hierauf sandte König Nebukadnezzar Boten aus, um die Satrapen, Statthalter, Befehlshaber, Richter, Schatzmeister, Rechtskundigen, Ratsherren und alle anderen Würdenträger der Provinzen zu berufen, damit sie sich zur Einweihung des Bildes einfänden, das König Nebukadnezzar errichtet hatte.

3 Da versammelten sich die Satrapen, Statthalter, Befehlshaber, Richter, Schatzmeister, Rechtskundigen, Ratsherren und alle anderen Würdenträger der Provinzen zur Einweihung des Bildes, das König Nebukadnezzar errichtet hatte. Sie nahmen vor dem Bild, das Nebukadnezzar errichtet hatte, Aufstellung.

4 Der Herold rief mit lauter Stimme: „Ihr Völker, Nationen und Zungen, es wird euch befohlen:

5 Sobald ihr den Schall der Trompeten, Flöten, Zithern, Harfen, Lauten, Sackpfeifen und aller anderen Arten von Musikinstrumenten hört, sollt ihr euch niederwerfen und das goldene Bild anbeten, das König Nebukadnezzar errichtet hat.

6 Wer sich nicht niederwirft und anbetet, wird auf der Stelle in den glühenden Feuerofen geworfen werden.“

7 Sobald nun alle die Völker den Schall der Trompeten, Flöten, Zithern, Harfen, Lauten, Sackpfeifen und aller anderen Arten von Musikinstrumenten hörten, warfen sich alle Völker, Stämme und Zungen nieder und beteten das goldene Bild an, das König Nebukadnezzar errichtet hatte.

Die Standhaftigkeit der drei Freunde

8 Zur gleichen Stunde noch traten chaldäische Männer heran und verklagten die Juden.

9 Sie sagten zum König Nebukadnezzar: „O König, mögest du ewig leben!

10 Du, o König, hast Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Schall der Trompeten, Flöten, Zithern, Harfen, Lauten, Sackpfeifen und aller anderen Arten von Musikinstrumenten hört, sich niederwerfen und das goldene Bild anbeten soll.

11 Wer nicht niederfalle, um das goldene Bild anzubeten, soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden.

12 Nun sind da Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babel übertragen hast, Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Diese Männer kümmern sich nicht um deinen Befehl, o König. Sie verehren deine Götter nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du errichtet hast.“

13 Da befahl Nebukadnezzar in Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abed-Nego herbeizuholen Als man sie vor den König gebracht hatte,

14 fuhr Nebukadnezzar sie an: „Ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, dass ihr meine Götter nicht verehrt und das goldene Bild, das ich errichten ließ, nicht anbetet?

15 Nun denn, wenn ihr bereit seid, so werft euch nieder, sobald ihr den Schall der Trompeten, Flöten, Zithern, Harfen, Lauten, Sackpfeifen und aller anderen Arten von Musikinstrumenten hört, und betet das Bild an, das ich errichten ließ. Wenn ihr es aber nicht anbetet, sollt ihr auf der Stelle in den glühenden Feuerofen geworfen werden, und welchen Gott gäbe es, der euch aus meiner Hand erretten könnte?“

16 Schadrach, Meschach und Abed-Nego erwiderten dem König: „Nebukadnezzar, wir haben es nicht nötig, dir hierauf Antwort zu geben!

17 Denn siehe, unser Gott, den wir verehren, hat die Macht, uns aus dem glühenden Feuerofen zu erretten. Er wird uns aus deiner Hand, o König, befreien.

18 Wenn er es aber nicht tut, so wisse, o König, dass wir deine Götter auch dann nicht verehren und das goldene Bild, das du errichtet hast, nicht anbeten.“

Im Feuerofen

19 Da geriet Nebukadnezzar über Schadrach, Meschach und Abed-Nego in solche Wut, dass sich sein Angesicht entstellte. Er befahl, den Ofen siebenmal stärker zu heizen, als es sonst geschah.

20 Alsdann gab er den stärksten Männern seines Heeres den Befehl, Schadrach, Meschach und Abed-Nego zu fesseln und in den glühenden Feuerofen zu werfen.

21 So wurden denn diese Männer in ihren Unterkleidern, Röcken, Mänteln und sonstigen Gewändern gefesselt und in den glühenden Feuerofen geworfen.

22 Da man den Ofen auf den strengen Befehl des Königs hin übermäßig befeuert hatte, wurden die Männer, die Schadrach, Meschach und Abed-Nego hineinwarfen, von den Feuerflammen getötet.

23 Jene drei Männer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, fielen gefesselt in den glühenden Feuerofen.

24 Und sie wandelten in den Flammen umher, lobten Gott und priesen den Herrn.

Das Gebet des Asarja

25 Da trat Asarja hin und betete. Er öffnete seinen Mund inmitten des Feuers und sprach:

26 „Gepriesen seist du, Herr, Gott unserer Väter. Gelobt und verherrlicht sei dein Name immerdar.

27 Du bist gerecht in allem, was du uns getan, Alle deine Werke sind wahrhaftig, gerade deine Wege, verläßlich alle deine Urteilssprüche.

28 Denn gerecht ist deine Gericht, das du gehalten hast, gerecht ist die Strafe, die du über uns und Jerusalem, die heilige Stadt unserer Väter, hast kommen lassen; denn nach gerechtem Urteil hast du dies alles verhängt um unserer Sünden willen.

29 Denn gesündigt haben wir und schlecht gehandelt, da wir von dir abfielen. In allem haben wir gefehlt.

30 Auf deine Gebote haben wir nicht gehört, sie nicht beobachtet, noch sie erfüllt, wie du uns geboten hattest, damit es uns wohl ergehe.

31 Darum hast du alles, was du über uns verhängt hast, alles, was du uns getan, nach gerechtem Gericht an uns vollzogen.

32 Du gabst uns in die Hände unserer ungerechten, bitterbösen, gottlosen Feinde und eines ungerechten Königs, des schlechtesten auf der ganzen Erde.

33 Wir können jetzt unseren Mund nicht auftun. Schmach und Schande wird deinen Knechten, denen, die dich verehren, zuteil.

34 Verstoße uns nicht für immer um deines Namens willen! Löse nicht deinen Bund!

35 Entziehe uns nicht dein Erbarmen um Abrahams, deines Lieblings, Isaaks, deines Knechtes, und Jakobs, deines Heiligen, willen,

36 denen du verheißen hast, ihre Nachkommen zahlreich zu machen wie die Sterne des Himmels und wie den Sand am Ufer des Meeres.

37 Denn, o Herr, wir sind kleiner geworden als alle Völker. Gedemütigt sind wir nun auf der ganzen Erde wegen unserer Sünden.

38 Auch haben wir zur Zeit weder Fürsten noch Feldherren, noch Propheten, noch Brandopfer und Schlachtopfer, noch Speiseopfer und Räucherwerk, noch auch eine Stätte für die Erstlingsgaben vor dir,

39 um Erbarmen bei dir zu finden. So laß uns denn bei dir Aufnahme finden, da wir doch wenigstens zerknirschten Herzens und demütigen Sinnes sind.

40 Wie wenn wir Brandopfer von Widdern und Stieren und Tausende von fetten Schafen darbrächten, möge unser Opfer heute vor deinem Antlitz dein Wohlgefallen finden. Denn die dir vertrauen, werden nicht zuschanden.

41 Nunmehr sind wir dir gehorsam von ganzem Herzen. Wir fürchten dich und suchen dein Angesicht.

42 Laß uns nicht zuschanden werden, sondern verfahre mit uns nach deiner Milde und nach der Fülle deiner Barmherzigkeit!

43 Errette uns nach deiner Wundermacht und verschaffe deinem Namen Ehre, Herr!

44 Laß zuschanden werden alle, die deinen Knechten Böses tun! Laß sie zuschanden werden mit all ihrer Macht. Vernichtet werde ihre Kraft!

45 Sie sollen wissen, dass du, Herr, allein Gott bist und ruhmreich auf der ganzen Erde.“

Der Engel des Herrn im Feuerofen

46 Die Diener des Königs, die sie hineingeworfen hatten, hörten nicht auf, den Ofen mit Erdharz, Pech, Werg und Reisig zu heizen.

47 Neunundvierzig Ellen hoch schlugen die Flammen über den Ofen hinaus.

48 Sie brachen hervor und verbrannten die Chaldäer, die sie neben dem Ofen trafen.

49 Der Engel des Herrn war nämlich mit Asarja und seinen Gefährten in den Ofen hinabgestiegen. Er schlug die Feuerflamme zum Ofen hinaus

50 und bewirkte, dass es im Inneren des Ofens so kühl war, wie wenn ein frischer Morgenwind weht. Das Feuer berührte sie in keiner Weise und bereitete ihnen keinen Schmerz und keine Beschwerde.

Der Lobgesang der drei Jünglinge

51 Da sangen die drei im Feuerofen Gott wie aus einem Mund Lob, Ruhm und Preis:

Lob und Preis dem erhabenen Gott

52 „Gepriesen seist du, Herr, Gott unserer Väter, Gelobt und gerühmt und hocherhoben in Ewigkeit! Gepriesen sei dein heiliger, herrlicher Name, gelobt und hocherhoben in alle Ewigkeit!

53 Gepriesen seist du in deinem heiligen, herrlichen Tempel, hochgelobt und hochgerühmt in Ewigkeit!

54 Gepriesen seist du auf deinem Königsthron, hochgelobt und hocherhoben in Ewigkeit!

55 Gepriesen seist du, der du schaust in die Tiefen und thronst über Kerubim, gelobt und hocherhoben in Ewigkeit!

56 Gepriesen seist du über der Himmelsfeste, gelobt und gerühmt in Ewigkeit!

Lobpreis der himmlischen Mächte

57 Des Herrn ganze Schöpfung, preise den Herrn, lobe und erhebe ihn über alles in Ewigkeit!

58 Ihr Himmel, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

59 Ihr Engel des Herrn, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

60 Über dem Himmel ihr Wasser all, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

61 Alle Mächte des Herrn, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

62 Sonne und Mond, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

63 Sterne des Himmels, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

Lobpreis der Naturerscheinungen

64 Aller Regen und Tau, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

65 All ihr Winde, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

66 Feuer und Glut, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

67 Kälte und Hitze, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

68 Tau und Reif, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

69 Frost und Kälte, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

70 Eis und Schnee, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

71 Nacht und Tag, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

72 Licht und Dunkel, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

73 Blitze und Wolken, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

Lobpreis der Erde und ihrer Geschöpfe

74 Du Erde, preise den Herrn, lobe und erhebe ihn über alles in Ewigkeit!

75 Berge und Hügel, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

76 All ihr Gewächse auf Erden, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

77 Ihr Quellen, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

78 Meere und Ströme, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

79 Ihr Meerestiere und alles, was im Wasser sich regt, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

80 Alle Vögel des Himmels, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

81 Alles Wild und Vieh, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

Lobpreis der Erwählten

82 Ihr Menschenkinder, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

83 Du, Israel, preise den Herrn, lobe und erhebe ihn über alles in Ewigkeit!

84 Ihr Priester des Herrn, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

85 Ihr Diener des Herrn, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

86 Ihr Geister und Seelen der Gerechten, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

87 Ihr Heiligen und die ihr demütigen Herzens seid, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit!

Lobpreis der drei Jünglinge

88 Hananja, Asarja, Mischaël, preist den Herrn, lobt und erhebt ihn über alles in Ewigkeit! Denn er hat uns dem Totenreich entrissen, uns errettet aus den Fängen des Todes. Er hat uns aus der Flammenglut befreit und uns erlöst aus dem Feuer.

89 Danket dem Herrn! Denn er ist gut. Ja, ewig währt sein Erbarmen!

90 Ihr Frommen alle, preist den höchsten Gott, den Herrn! Singt ihm Lob! Bringt ihm Dank! Denn ewig währt sein Erbarmen!“

Der König preist Gottes Macht

91 Da staunte König Nebukadnezzar, stand eilends auf und fragte seine Räte: „Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen?“ Sie antworteten dem König: „Gewiß, o König.“ [24]

92 Er entgegnete: „Ich sehe aber vier Männer ungefesselt im Feuer umhergehen, ohne verletzt zu sein. Der vierte sieht aus wie ein Göttersohn.“ [25]

93 Hierauf trat Nebukadnezzar an die Tür des glühenden Feuerofens heran und rief. „Schadrach, Meschach und Abed-Nego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus und tretet her!“ Sogleich kamen Schadrach, Meschach und Abed-Nego aus dem Feuer heraus. [26]

94 Da kamen die Satrapen, Statthalter, Befehlshaber und die Räte des Königs herbei und sahen, dass das Feuer jenen Männern nichts hatte antun können. Ihr Haupthaar war nicht versengt, ihre Kleider nicht beschädigt und kein Feuerschaden war an sie gekommen. [27]

95 Da rief Nebukadnezzar aus: „Gepriesen sei der Gott des Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Er hat seinen Engel gesandt und seine Diener befreit, die auf ihn vertrauten, den Befehl des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, um keinen anderen Gott zu verehren und anzubeten als ihren Gott! [28]

96 Darum ergeht von mir der Befehl: Wenn irgendeiner, welchen Volkes, welcher Nation und Zunge er auch sei, eine Lästerung gegen den Gott des Schadrach, Meschach und Abed-Nego ausspricht, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in einen Schutthaufen verwandelt werden; denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten könnte.“ [29]

97 Darauf erhob der König Schadrach, Meschach und Abed-Nego wieder zu ihren hohen Stellungen in der Provinz Babel. [30]

Nebukadnezzars Demütigung und Heilung

Einleitung zum königlichen Schreiben

98 „König Nebukadnezzar an alle Völker, Nationen und Zungen, die auf der ganzen Erde wohnen. Heil euch mehr und mehr! [31]

99 Die Zeichen und Wunder, die der höchste Gott an mir gewirkt hat, geruhe ich zur Kenntnis zu bringen. [32]

100 Wie groß sind seine Zeichen! Wie gewaltig seine Wunder! Sein Reich ist ein ewiges Reich. Seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. [33]

