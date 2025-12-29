Schöningh’sche Bibel

Die Liste der heimkehrenden Laien

1 Folgendes sind die zur Provinz zählenden Heimkehrer aus der Gefangenschaft des Exils, die Nebukadnezzar, der König von Babel, einst in die Verbannung nach Babel geführt hatte und die nun nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt.

2 Sie kamen unter der Führung von Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordochai, Bilschan, Misperet, Bigwai, Rehum und Baana. Das ist die Zahl der Männer des Volkes Israel:

3 2.172 Nachkommen des Parosch,

4 372 Nachkommen Schefatjas,

5 775 Nachkommen Arachs,

6 2.812 Nachkommen des Pahat-Moab, und zwar Nachkommen Jeschuas und Joabs,

7 1.254 Nachkommen Elams,

8 945 Nachkommen Sattus,

9 760 Nachkommen Sakkais,

10 642 Nachkommen Banis,

11 623 Nachkommen Bebais,

12 1.222 Nachkommen Asgads,

13 666 Nachkommen Adonikams,

14 2.056 Nachkommen Bigwais,

15 454 Nachkommen Adins,

16 98 Nachkommen Aters aus der Linie Hiskijas,

17 323 Nachkommen Bezais,

18 112 Nachkommen Joras,

19 223 Nachkommen Haschums,

20 95 Nachkommen Gibbars,

21 123 Männer aus Betlehem,

22 56 Männer aus Netofa,

23 128 Männer aus Anatot,

24 42 Männer aus Asmawet,

25 743 Männer aus Kirjat-Jearim, Kefira und Beerot,

26 621 Männer aus Rama und Geba,

27 122 Männer aus Michmas,

28 233 Männer aus Bet-El und Ai,

29 52 Männer aus Nebo,

30 156 Nachkommen des Magbisch,

31 1.254 Nachkommen eines anderen Elam,

32 320 Nachkommen Harims,

33 725 Männer aus Lod, Hadid und Ono,

34 345 Männer aus Jericho,

35 2.330 Nachkommen Senaas.

Die Liste der heimkehrenden Priester und Leviten

36 Von den Priestern: 973 Nachkommen Jedajas vom Haus Jeschua,

37 1.052 Nachkommen Immers,

38 1.247 Nachkommen Paschhurs,

39 1.017 Nachkommen Harims

40 Von den Leviten: 74 Nachkommen Jeschuas, und zwar Nachkommen Kadmiëls, Binnuis und Hodawjas.

41 Von den Sängern: 128 Nachkommen Asafs.

42 Von den Torwächtern: insgesamt 139 Nachkommen Schallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas und Schobais.

43 Von den Tempeldienern: Nachkommen Zihas, Hasufas, Tabbaots,

44 des Keros, Sias, Padons,

50 Asnas, der Mëuniter, der Nefusiter,

53 des Barkos, Siseras, Temachs,

55 Von den Nachkommen der Knechte Salomos: Nachkommen Sotais, Soferets, Perudas,

57 Schefatjas, Hattils, Pocheret-Zebajims und Amis.

58 Die Gesamtzahl der Tempeldiener und der Nachkommen der Knechte Salomos betrug 392.

Die Heimkehrer ohne Stammregister

59 Folgende Heimkehrer aus Tel-Melach, Tel-Harscha, Kerub-Addon und Immer konnten nicht angeben, ob sie ihrer Familie und Herkunft nach aus Israel stammten:

60 die 652 Nachkommen Delajas, Tobijas und Nekodas;

61 von den Nachkommen der Priester die des Habajas, des Koz und Barsillais, der eine von den Töchtern des Barsillais aus Gilead geheiratet hatte und nach deren Namen genannt wurde.

62 Diese hatten ihre Geschlechtsurkunden gesucht. Da man sie nicht finden konnte, wurden sie einstweilen vom Priestertum ausgeschlossen.

63 Der Statthalter verbot ihnen, vom Hochheiligen zu essen, bis ein Priester wieder die Urim und Tummim bediene.

Die Gesamtzahl der Personen und Lasttiere

64 Die ganze Gemeinde belief sich insgesamt auf 42.360 Personen,

65 ungerechnet die Knechte und Mägde, deren waren es 7.337. Dazu kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen.

66 Sie hatten 736 Pferde, 245 Maultiere,

67 435 Kamele und 6.720 Esel.

Beiträge zum Tempelbau

68 Von den Familienhäuptern spendeten einige bei ihrer Ankunft am Tempel des Herrn in Jerusalem Weihegaben für das Gotteshaus, um es an seiner Stätte wiederaufzubauen.

69 Je nach Vermögen gaben sie für den Bauschatz an Gold 61.000 Golddariken, 5.000 Minen Silber, dazu 100 Priesterkleider.

70 So siedelten sich denn die Priester und die Leviten und die Leute vom Volk, sowie die Sänger, Türhüter und Tempeldiener in ihren Städten an. Ganz Israel wohnte in seinen Städten.

