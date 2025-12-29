Schöningh’sche Bibel

Der Beginn des Tempelbaues

Erbauung des Brandopferaltars. Laufhüttenfest

1 Als der siebte Monat herankam - die Israeliten befanden sich schon in ihren Städten -, kam das Volk einmütig in Jerusalem zusammen.

2 Jeschua, der Sohn des Jozadak mit seinen Brüdern, den Priestern, und Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, mit seinen Brüdern, gingen daran, den Altar des Gottes Israels wieder aufzubauen, um auf ihm Brandopfer darzubringen, wie im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes, geschrieben steht.

3 Sie errichteten den Altar auf seinem alten Fundament, weil sie von Schrecken vor den Bewohnern des Landes ergriffen waren, und brachten auf ihm dem Herrn die Morgen- und Abendbrandopfer dar.

4 Auch das Laubhütenfest begingen sie nach Vorschrift und brachten Tag für Tag in vorgeschriebener Zahl Brandopfer dar, wie es für jeden Tag geboten war,

5 und danach das ständige Brandopfer, die Opfer an den Neumonden und an allen heiligen Festzeiten des Herrn und die Opfer derer, die dem Herrn eine freiwillige Gabe darbrachten.

6 Vom ersten Tag des siebten Monats an begannen sie dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grundstein zum Tempel des Herrn noch nicht gelegt war.

Grundsteinlegung zum Tempel

7 Den Steinmetzen und Werkleuten gaben sie Geld und den Sidoniern und Tyrern Speise, Trank und Öl, damit sie gemäß der ihnen vom Perserkönig Kyrus ausgestellten Ermächtigung Zedernholz vom Libanon über das Meer nach Jafo brächten.

8 Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft am Tempel Gottes zu Jerusalem, im zweiten Monat, gingen Serubbabel, der Sohn des Schealtiël, und Jeschua, der Sohn des Jozadak mit ihren übrigen Genossen, die Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt waren, ans Werk. Sie beauftragten die Leviten von zwanzig Jahren an und darüber mit der Beaufsichtigung der Arbeiten am Tempel des Herrn.

9 Jeschua mit seinen Söhnen und Genossen, Kadmiël mit seinen Söhnen sowie die Söhne Hodawjas standen einmütig bereit, über die Werkleute am Tempel Gottes die Aufsicht zu führen; desgleichen die Söhne Henadads und ihre Söhne und Genossen, die Leviten.

10 Als die Bauleute des Tempels des Herrn die Grundsteinlegung vornahmen, stellten sich die Priester in Amtstracht und die Leviten aus der Familie Asafs mit Zimbeln auf, um den Herrn zu preisen nach der Anordnung Davids, des Königs von Israel.

11 Sie priesen und lobten den Herrn in folgendem Wechselgesang: „Gütig ist er, und seine Gnade währt ewig über Israel.“ Und das ganze Volk erhob ein lautes Jubelgeschrei und pries Gott dafür, dass nun der Grund zum Tempel des Herrn gelegt war.

12 Von den älteren Priestern, Leviten und Familienhäuptern, die den früheren Tempel gesehen hatten, brachen viele in lautes Weinen aus, als man vor ihren Augen den Grund zu diesem Tempel legte. Viele andere erhoben lauten Freudenjubel.

13 Man konnte wegen des lauten Freudengeschreis das Weinen der Leute nicht vernehmen; denn das Volk erhob ein lautes Jubelgeschrei. Weithin war der Schall zu hören.

© Christoph Wollek