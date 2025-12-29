Schöningh’sche Bibel

Wiederaufnahme und Vollendung des Tempelbaues

Aufforderung zweiter Propheten

1 Damals traten unter den Juden, die in Juda und Jerusalem weilten, der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, im Auftrag des Gottes Israels als Propheten auf.

2 Daraufhin gingen Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, daran, den Bau des Tempels Gottes in Jerusalem wiederaufzunehmen. Die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützen sie.

Vorläufige Erlaubnis des Statthalters

3 Zu jener Zeit erschienen bei ihnen Tattenai, der Statthalter des Gebietes jenseits des Stromes, sowie Schetar-Bosnai und ihre Genossen und richteten die Frage an sie: „Wer hat euch die Erlaubnis gegeben, diesen Tempel zu bauen und diese Mauern wiederherzustellen?“

4 Dann fragten jene noch: „Wie heißen die Männer, die diesen Bau ausführen lassen?“

5 Doch das Auge ihres Gottes ruhte auf den Ältesten der Juden, so dass sie ihnen keinen Einhalt tun wollten, bis ein Bericht an Darius abgegangen und ein schriftlicher Bescheid darüber an sie zurückgekommen sei.

Anfrage des Statthalters bei Darius

6 Wortlaut des Schreibens, das Tattenai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Schetar-Bosnai und ihre Genossen, die Beamten im Gebiet jenseits des Stromes, an König Darius sandten.

7 In dem Bericht, den sie ihm schickten, stand folgendes geschrieben:

8 „Dem König Darius alles Heil! Dem König sei kundgetan, dass wir uns in das Land Juda zum Haus des großen Gottes begeben haben. Es wird aus Quadersteinen gebaut. Die Wände werden mit Holz getäfelt. Das Werk wird eifrig betrieben und schreitet unter ihren Händen rüstig vorwärts.

9 Wir haben daraufhin an die Ältesten daselbst folgende Frage gerichtete: Wer hat euch die Erlaubnis erteilt, diesen Tempel zu bauen und diese Mauern wiederherzustellen?

10 Auch nach ihren Namen haben wir sie gefragt, um sie dir mitzuteilen, und die Namen der Männer, die an ihrer Spitze stehen, aufgeschrieben.

11 Sie gaben uns folgenden Bescheid: Wir sind Verehrer des Gottes des Himmels und der Erde und bauen diesen Tempel wieder auf, der viele Jahre vor dieser Zeit errichtet wurde. Ein großer König von Israel führte ihn auf und vollendete ihn.

12 Weil aber unsere Ahnen den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Gewalt des Chaldäers Nebukadnezzar, des Königs von Babel. Der zerstörte diesen Tempel und führte das Volk in die Gefangenschaft nach Babel.

13 Doch im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Babel, gab König Kyrus den Befehl, diesen Tempel Gottes wiederaufzubauen.

14 Auch die goldenen und silbernen Geräte des Tempels Gottes, die Nebukadnezzar aus dem Tempel zu Jerusalem weggeholt und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, ließ König Kyrus aus dem Tempel zu Babel herausgeben. Sie wurden einem Mann namens Scheschbazzar, den er als Statthalter einsetzte, übergeben.

15 Diesem befahl er: Nimm diese Geräte, gehe hin und lege sie im Tempel zu Jerusalem nieder! Der Tempel Gottes soll an seinem früheren Platz wiederaufgebaut werden.

16 Daraufhin kam jener Scheschbazzar und legte den Grund zum Tempel Gottes in Jerusalem. Seit jener Zeit wird bis jetzt daran gebaut; doch ist er noch immer nicht fertig.

17 Nun möge man, wenn es dem König beliebt, im königlichen Schatzhaus dort in Babel nachforschen, ob es sich so verhält, dass vom König Kyrus der Befehl gegeben wurde, den Tempel Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen. Der König wolle uns in dieser Angelegenheit einen Entscheid zukommen lassen.“

