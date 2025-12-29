Schöningh’sche Bibel

Rückkehr der Juden unter Esra

Esras Stammbaum

1 Nach diesen Ereignissen zog unter der Regierung des Perserkönigs Artaxerxes Esra herauf, der Sohn Serajas, des Sohnes Asarjas, des Sohnes Hilkijas,

2 des Sohnes Schallums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitubs,

3 des Sohnes Amarjas, des Sohnes Asarjas, des Sohnes Merajots,

4 des Sohnes Serachjas, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukkis,

5 des Sohnes Abischuas, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eleasars, des Sohnes des Hohenpriesters Aaron.

Heimkehr

6 Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Da die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm waltete, bewilligte ihm der König alles, was er begehrte.

7 Zugleich zog eine Schar von Israeliten, Priestern, Leviten, Sängern, Türhütern und Tempeldienern nach Jerusalem hinauf. Es war im siebten Jahr des Königs Artaxerxes.

8 Er gelangte nach Jerusalem im fünften Monat, im siebten Jahr des Königs.

9 Am ersten Tag des ersten Monats war die Anordnung zum Aufbruch aus Babel ergangen, und am ersten Tag des fünften Monats kam er, da die gütige Hand seines Gottes über ihm waltete, in Jerusalem an.

10 Denn Esra hatte sein Streben darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu befolgen und in Israel Gesetz und Recht zu lehren.

Das Bevollmächtigungsschreiben für Esra

11 Folgendes ist der Wortlaut des Schreibens, das König Artaxerxes dem schriftgelehrten Priester Esra, dem Ausleger der Gebote und Satzungen des Herrn für Israel, mitgab:

12 „Artaxerxes, der König der Könige, an den Priester Esra, den Ausleger des Gesetzes des Himmelsgottes; ausgefertigt usw.

13 Von mir ergeht der Befehl, dass jeder, der in meinem Reich von dem Volk Israel, seinen Priestern und Leviten nach Jerusalem zu ziehen willens ist, mit dir ziehen darf.

14 Denn du bist vom König und seinen sieben Räten gesandt, die Verhältnisse in Juda und Jerusalem auf Grund des Gesetzes deines Gottes, das in deiner Hand ist, zu untersuchen,

15 das Silber und Gold zu überbringen, das der König und seine Räte für den Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, gespendet haben,

16 sowie alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz Babel erhalten wirst, nebst der Gabe des Volkes und der Priester, die sie für den Tempel ihres Gottes in Jerusalem beisteuern.

17 Dementsprechend kaufe sorgsam für dieses Geld Stiere, Widder und Lämmer nebst den zugehörigen Speise- und Trankopfern und bringe sie auf dem Altar des Tempels eures Gottes in Jerusalem dar.

18 Was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun gut dünkt, das tut nach dem Willen eures Gottes!

19 Die Geräte, die dir für den Dienst im Tempel deines Gottes gegeben wurden, liefere ab vor dem Gott zu Jerusalem!

20 Den weiteren Bedarf des Tempels deines Gottes, den du noch zu bestreiten hast, darfst du aus der königlichen Schatzkammer decken!

21 Es ergeht somit von mir, dem König Artaxerxes, der Befehl an alle Schatzmeister jenseits des Stromes: Alles, was der Priester Esra, der Ausleger des Gesetzes des Himmelsgottes, von euch verlangt, soll pünktlich geleistet werden,

22 bis zu 100 Talenten Silber, 100 Kor Weizen, 100 Bat Öl und Salz ohne Verrechnung.

23 Alles, was nach dem Befehl des Himmelsgottes nötig ist, soll für den Tempel des Himmelsgottes sorgfältig geleistet werden, damit kein Strafgericht über das Reich des Königs und seiner Söhne hereinbricht.

24 Weiter sei euch kundgetan, dass niemand berechtigt ist, irgendeinem Priester, Leviten, Sänger, Türhüter, Tempeldiener oder sonstigem Diener dieses Gottestempels Geld-, Naturalabgaben oder Wegezölle aufzuerlegen.

25 Du aber, Esra, setze gemäß der Gottesgelehrtheit, die du besitzt, Richter und Rechtskundige ein, die dem ganzen Volk jenseits des Stromes, allen jenen nämlich, die die Gesetze deines Gottes kennen, Recht verschaffen sollen; wer sie noch nicht kennt, den sollt ihr belehren.

26 Über jeden aber, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht befolgt, soll eine strenge gerichtliche Strafe verhängt werden: entweder Tod oder Verbannung oder Geldstrafe oder Kerker.“

Esras Dankgebet

27 Gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dem König eingegeben hat, das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen!

28 Er ließ mich Gnade finden beim König und seinen Räten und bei allen hohen Würdenträgern des Königs. So faßte ich denn, da die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir waltete, Mut, und sammelte Familienhäupter aus Israel, die mit mir hinaufziehen sollten.

