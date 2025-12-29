Schöningh’sche Bibel

Esras Reisegefährten

1 Folgendes sind die Häupter der Familien mit ihren in den Geschlechtsregistern aufgezeichneten Verwandten, nämlich denen, die unter der Regierung des Königs Artaxerxes aus Babel nach Jerusalem hinaufgezogen waren:

2 Von den Nachkommen des Pinhas: Gerschom; von den Nachkommen Itamars: Daniel; von den Nachkommen Davids: Hattusch,

3 der Sohn Schechanjas. Von den Nachkommen des Parosch: Secharja und mit ihm 150 eingetragene Männer.

4 Von den Nachkommen des Pahat-Moab: Eljoënai, der Sohn Serachjas, und mit ihm 200 Männer.

5 Von den Nachkommen Sattus: Schechanja, der Sohn Jahasiëls, und mit ihm 300 Männer.

6 Von den Nachkommen Adins: Ebed, der Sohn Jonatans, und mit ihm 50 Männer.

7 Von den Nachkommen Elams: Jeschaja, der Sohn Ataljas, und mit ihm 70 Männer.

8 Von den Nachkommen Schefatjas: Sebadja, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 Männer.

9 Von den Nachkommen Joabs: Obadja, der Sohn Jehiëls, und mit ihm 218 Männer.

10 Von den Nachkommen Banis: Schelomit, der Sohn Josifjas, und mit ihm 160 Männer.

11 Von den Nachkommen Bebais: Secharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Männer.

12 Von den Nachkommen Asgads: Johanan, der Sohn Katans, und mit ihm 110 Männer.

13 Von den Nachkommen Adonikams, die nachträglich heraufzogen; sie heißen Elifelet, Jëiël und Schemaja, und mit ihnen 60 Männer.

14 Und von den Nachkommen Bigwais: Utai, der Sohn Sabbuds, und mit ihm 70 Männer.

Zurückkehrende Leviten und Tempeldiener

15 Ich versammelte sie am Fluß, der nach Ahawa fließt, und wir lagerten daselbst drei Tage lang. Als ich das Volk und die Priester in Augenschein nahm, fand ich keinen einzigen Leviten unter ihnen.

16 Ich entsandte daher die Familienhäupter Eliëser, Ariël, Schemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Secharja und Meschullam

17 zu Iddo, dem Vorsteher in dem Ort Kasifja, und legte ihnen die Worte in den Mund, die sie zu Iddo und seinen Brüdern, den Tempeldienern, in der Ortschaft Kasifja sagen sollten, damit sie uns Diener für den Tempel unseres Gottes zuführten.

18 Da brachten sie uns, weil die gütige Hand unseres Gottes über uns waltete, einen verständigen Mann von den Nachkommen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Scherebja mit seinen Söhnen und Brüdern, 18 Mann;

19 ferner Haschabja und mit ihm Jeschaja von den Nachkommen Meraris samt seinen Brüdern und ihren Söhnen, 20 Mann,

20 und von den Tempeldienern, die David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestellt hatten, 220 Tempeldiener. Sie alle sind namentlich verzeichnet.

Die letzten Vorbereitungen

21 Dann ließ ich dort am Fluß Ahawa ein Fasten ausrufen, um uns vor unserem Gott zu demütigen und bei ihm eine glückliche Reise zu erbitten für uns, unsere Kinder und all unsere Habe.

22 Ich schämte mich nämlich, vom König Mannschaften und Reiter zu erbitten zu unserem Schutz gegen Feinde auf der Reise. Wir hatten vielmehr dem König erklärt: „Die Hand unseres Gottes waltet über allen, die sich an ihn wenden, zu ihrem Besten; doch trifft sein mächtiger Zorn alle, die ihn verlassen.“

23 Wir fasteten also und beteten dieserhalb zu unserem Gott, und er ließ sich erbitten.

24 Hierauf wählte ich von den vornehmsten Priestern zwölf aus, nämlich Scherebja und Haschabja und mit ihnen zehn von ihren Amtsbrüdern.

25 Diesen wog ich das Silber und Gold und die Geräte dar, die Weihegabe für das Haus unseres Gottes, die der König, seine Räte und Würdenträger sowie alle dort befindlichen Israeliten gespendet hatten.

26 Ich wog ihnen in die Hand: an Silber 650 Talente, an silbernen Geräten 100 Talente, an Gold 100 Talente,

27 ferner 20 goldene Becher zu 1.000 Golddariken und zwei Gefäße von feinem Glanzerz, kostbar wie Gold.

28 Dabei sagte ich zu ihnen:„ “Ihr seid dem Herrn heilig, und die Geräte sind heilig, und das Silber und Gold ist eine Weihegabe für den Herrn, den Gott eurer Väter.

29 Bewahrt es also sorgsam, bis ihr es den obersten Priestern und Leviten sowie den obersten Familienhäuptern der Israeliten zu Jerusalem in den Gemächern des Tempels des Herrn darwägt!„

30 Da nahmen die Priester und Leviten das dargewogene Silber und Gold samt den Geräten in Empfang, um es nach Jerusalem in das Haus unseres Gottes zu bringen.

Ankunft in Jerusalem

31 Am zwölften Tag des ersten Monats brachen wir vom Fluß Ahawa auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Die Hand unseres Gottes war über uns. Er behütete uns vor Feinden und Wegelagerern.

32 So kamen wir nach Jerusalem und blieben dort drei Tage.

33 Am vierten Tag wurden dann das Silber, das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes in die Hand des Priesters Meremot, des Sohnes Urijas, dargewogen. Bei ihm war Eleasar, der Sohn des Pinhas, und außer diesen waren zugegen die Leviten Josabad, der Sohn Jeschuas, und Noadja, der Sohn Binnuis.

34 Nach Zahl und Gewicht wurde alles dargewogen, und das Gesamtgewicht wurde damals aufgeschrieben.

35 Die aus der Gefangenschaft Zurückgekehrten, die Schar der Verbannten, opferten dem Gott Israels zwölf Stiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer, und zum Sündopfer zwölf Böcke, das alles als Brandopfer für den Herrn.

36 Dann übergaben sie den königlichen Satrapen und Statthaltern jenseits des Stromes die Befehle des Königs; und diese unterstützten das Volk und den Tempel Gottes.

